La pandemia de covid-19 analizada desde las Ciencias Humanas

La pandemia de covid-19 no solo ha supuesto el mayor reto para la salud pública mundial en su historia reciente, sino que ha exacerbado las profundas brechas sociales que aún permanecen en la sociedad. No es casualidad que problemáticas estructurales de los países, como la pobreza o la desigualdad, se hayan acentuado durante los momentos más críticos de esta coyuntura.

A su vez, aunque no es nuevo decir que el coronavirus nos ha llevado a reevaluar y modificar la forma en como interactuamos en contextos cotidianos -de la mano de herramientas digitales y, por consiguiente, el relacionamiento a distancia-, cabe resaltar la manera en que las expresiones culturales (como el arte, la música o el teatro) aún se siguen adaptando a los nuevos canales de comunicación que demandan las circunstancias actuales.



De igual manera, como es propio de los estudios sociales, resulta pertinente analizar las implicaciones sociales (tanto de orden nacional, como global, regional y local) que tendrá está coyuntura hacia el futuro. Sin ir más lejos, la manera en que la virtualidad -hoy por hoy- es el canal predilecto para el trabajo, el estudio y muchas otras interacciones sociales es uno de los fenómenos que merecen ser estudiados.



Los anteriores son preocupaciones que -históricamente- han sido abordadas por las Ciencias Humanas: un campo del conocimiento que, hoy por hoy, se ha propuesto entender los efectos sociales y culturales de la coyuntura del covid-19, y cómo estos van a tener unas implicaciones de largo aliento; incluso, más allá del fin de la pandemia misma.



En el ámbito posgradual, precisamente, estas dos preocupaciones han tomado un lugar protagónico en las perspectivas de análisis que realizan la Maestría en Estudios Sociales y la Especialización en Gerencia y Gestión cultural. Ambas hacen parte de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.



Ciencias Humanas, al servicio de la sociedad



La labor de médicos, infectólogos, epidemiólogos y otros profesionales de salud ha sido fundamental en la lucha contra el covid-19; de manera similar el derrotero más vigente de las Ciencias Sociales y Humanas está ligado a brindar conocimiento a los tomadores de decisiones (gobiernos y diferentes autoridades del plano local) sobre los efectos de este acontecimiento sin precedentes en la sociedad y las vías de acción a futuro para mitigarlos.



“La vacuna será un punto de inflexión para la superación de la pandemia, pero habrá cuestiones de equidad en su distribución y aplicación -por ejemplo- que los gobiernos deberán ir solucionando, y que no solo les competen a los profesionales médicos”, señala Carlos Andrés Charry, director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario y PhD en Sociología.



De acuerdo con Charry, también será necesario atender las desigualdades, la exclusión social, las formas de violencia (como el maltrato intrafamiliar o la violencia de género) que ha exacerbado este evento. “Las Ciencias Humanas tienen un gran compromiso con estos particulares”, recalca el director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.



Profesionales comprometidos con su entorno



Según explica Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, la gran aportación actual de las Ciencias Humanas puede ser evidenciada desde dos grandes ópticas.



“En primer lugar, las Ciencias Humanas han de estar enfocadas a la formación de estudiantes y profesionales comprometidos con su entorno social. Se trata de personas a quienes les “duele” su sociedad y que no pueden quedarse impávidas frente a las brechas sociales que se han exacerbado durante la pandemia. La necesidad de transformar y hallar soluciones a las desigualdades al orden del día los motiva”, afirma Patarroyo.



Así mismo, el decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario indica que el segundo gran aporte es la interdisciplinariedad que pueden brindar campos del conocimiento como las Ciencias Humanas.



“Nos encontramos en un mundo que, aunque tardó en hacerlo, entendió la necesidad de que distintas disciplinas trabajen conjuntamente en la resolución de problemáticas claves en una sociedad. Y, por naturaleza, las Ciencias Humanas son la conjunción de saberes de distinta índole que se enfocan en entender fenómenos sociales, como desde luego lo es la pandemia de covid-19”, asevera Patarroyo.



De tal manera que acabar la pobreza, por ejemplo, es una cuestión que no solo involucra a los economistas, ya que tiene componentes sociológicos, políticos y filosóficos, entre otros, relacionados con derechos y accesos para los ciudadanos. Lo mismo ocurre con otras cuestiones como el cierre de brechas de género.



“La unión de ese compromiso que tienen los científicos sociales (los profesionales de las Ciencias Humanas) con su capacidad interdisciplinar de diálogo y aplicación de conocimientos es lo que permite lograr cambios en nuestra realidad social”, puntualiza el decano de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.



La visión rosarista



Para la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, la pandemia ha suscitado una oportunidad invaluable para brindar a la sociedad conocimiento de primera mano sobre las implicaciones sociales, culturales y/o políticas de esta coyuntura.



“El conocimiento interdisciplinar que se imparte en la Escuela de Ciencias Humanas no está orientado únicamente en lograr publicaciones científicas, no es un saber erudito, puesto que nuestros docentes investigadores y nuestros alumnos lo ponen en práctica para hallar soluciones a los problemas que la sociedad colombiana no puede seguir dando espera”, acota Carlos Andrés Charry.



Así, esta Escuela rosarista ha venido realizando investigaciones y proyectos que giran en torno las percepciones de los colombianos sobre qué debería incluir la reactivación del país, la manera en que la pandemia cambiará la forma en que las expresiones culturales seguirán transmitiéndose a la gente, el significado que le dan los jóvenes a la interacción por vía digital e, incluso, se están desarrollando iniciativas de alfabetización digital en beneficio de adultos mayores.



“Los programas posgraduales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario quieren darles a sus estudiantes un valor agregado, como lo es el uso de herramientas y teorías de diferentes orígenes interdisciplinarios. Una interdisciplinariedad abierta al cambio, a la innovación y la inclusión de diferentes metodologías para entender la pandemia de covid-19 desde sus implicaciones sociales. Hoy por hoy, este es nuestro compromiso”, manifiesta el director de la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.



Finalmente, Carlos Patarroyo concluye afirmando que “no concebimos la formación de nuestros estudiantes solo para convertirlos en conocedores de un determinado tema. Por el contrario, entendemos nuestros programas como una herramienta para que dichos alumnos aporten a un fin: el bienestar y la transformación social”.