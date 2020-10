La nueva vida del papel higiénico: así es Familia GREEN

Las ‘Ovejas Green’ ven la vida de manera distinta: son los primeros en dar un paso al frente para cambiar el mundo, buscan estar en paz con la naturaleza y, sobre todo, son los líderes de una cultura que cada vez contagia a más personas; héroes anónimos pero que inspiran a muchos con una voz que resuena entre los corazones y que invita a comprometerse más con la economía circular para aportar al bienestar de todos.

Son personas que siempre dan de sí mismas para conservar lo que les rodea, son conscientes de la importancia de comprar ‘ecofriendly’ y, sobre todo, invitan a más personas a buscar la sostenibilidad en cada cosa que hacen. ¿Es usted la ‘Oveja Green’ de su familia?



A las ‘Ovejas Green’ los mueve dejar una gran “huella verde” en su entorno y, por ello, saben que cada esfuerzo cuenta: son quienes hacen todo para disminuir el consumo de luz (energía eléctrica) en su hogar, se bañan en menos tiempo para reducir el agua que utilizan o le ven a cada cosa un segundo o hasta un tercer uso antes de desecharlo.



Si aún no se considera una ‘Oveja Green’ y, por el contrario, no se da dado cuenta del poder transformador que tiene cada pequeña acción en pro del planeta, ¿qué espera para hacerlo?



¿Cómo hacer la diferencia?



Un buen comienzo para adoptar un estilo de vida más ecológico es andar en ‘bici’ en vez de usar tanto el carro particular e, incluso, el transporte público; es desconectar los aparatos eléctricos cuando no se están utilizando, o ¿qué tal si en vez de arrojar, recoge una basura al día? No olvide que un mundo más sano empieza por cada uno de nosotros.



O bien, sepa que existen otras buenas prácticas que puede aplicar cuando esté de compras, tales como preferir aquellos productos que utilizan materias primas recicladas en sus envases (como el papel) o cuyos residuos sean más saludables para el medioambiente.



Familia hace un llamado a las ‘Ovejas Green’



Familia, marca icónica en el cuidado de las familias colombianas perteneciente al Grupo Familia, decidió crear una solución que se ajusta a las necesidades de todas esas personas conscientes por el medioambiente.



Pensando en el estilo de vida y en el bienestar de tantas ‘Ovejas Green’ que existen en el país, la compañía lanzó recientemente el nuevo papel higiénico GREEN, un innovador producto fabricado 100% en fibras recicladas y el primer producto de su categoría con un empaque plástico también reciclado y reciclable que, con una correcta disposición final por parte de los usuarios, puede ser reincorporado a la cadena; promoviendo así la circularidad.



Al darle una nueva vida a las fibras recicladas, se evita que los residuos de papel higiénico vayan directamente a rellenos sanitarios, mientras se prolonga su vida útil (al poder reciclarse) y se reduce la cantidad de efecto invernadero que genera. Precisamente, el uso de estas fibras promueve la economía circular ya que fortalece la cadena de reciclaje en el país, mientras incrementa la cantidad de residuos que se recuperan en todo el país Que su color no lo engañe: el papel higiénico GREEN no es blanco ya que está hecho de fibras recicladas que provienen del papel archivo, periódico y cartón reciclados, al mismo tiempo que conserva la calidad, suavidad y rendimiento de un papel tradicional.



Así como muchos de los objetos que usamos cada día ya contaminan menos, el papel higiénico GREEN es una muy buena noticia para los bosques, los ríos y, en general para la naturaleza.



En últimas, el papel higiénico GREEN de Familia es otra forma de cuidar el planeta; una muy sostenible, cómoda y económica, por cierto.



Una innovación con propósito



La sostenibilidad no es solo preocuparse por el medioambiente, también implica cuidar de nuestra gente, especialmente, de quienes trabajan incansablemente por nuestro bienestar.



Por ello, Familia GREEN también es una muy buena noticia para los recicladores de oficio en Colombia, pues un 5% de las ventas de este innovador producto será destinado a mejorar las condiciones de vivienda de estas personas.



Cabe destacar que este aporte se enmarca en el compromiso que el Grupo Familia ha realizado desde hace más de 12 años a la formalización y el fortalecimiento de los recicladores de oficio, un acompañamiento que ha logrado importantes avances en la dignificación de esta labor de vital importancia para la economía circular en el país.



Para cumplir con este propósito, la Fundación Grupo Familia dispone de una inversión superior a los $2.000 millones anuales que incluyen el programa ‘Sueños’, con el cual se acompaña a los recicladores a cumplir sus metas en materia de educación, salud y mejoramientos locativos en sus viviendas.



Familia GREEN no solo permitirá más mejoramientos locativos, sino que se propone intervenir al 100% las viviendas de recicladores que no cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad.



Las ‘Ovejas Green’ no están solas



Al igual que el Grupo Familia, hay empresas comprometidas con un mundo mejor y que encuentran en las ‘Ovejas Green’ sus mejores aliados para conformar una gran red que transforme los impactos en beneficios, y los residuos en oportunidades.



Si usted se considera una ‘Oveja Green’ o está dispuesto a convertirse en una, el papel higiénico Familia GREEN es el primer paso para serlo.



Recuerde que es de ‘Ovejas Green’ invitar a amigos, familiares y conocidos a sumarse a transformar el mundo a través de una nueva conciencia ecológica.