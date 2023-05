Honda siempre tiene la vista puesta en el futuro y lo conecta con el presente, dándoles un nuevo significado a los desplazamientos de las personas para que esos momentos sean inolvidables.



Muestra de este propósito es la sexta generación de la Honda CR-V, la reconocida SUV compacta de la marca está diseñada para disfrutar de manera segura cada trayecto en la ciudad o en carretera.

Entre otras innovaciones, esta CR-V viene equipada con diez puntos de ‘airbags’ ubicados de manera estratégica para proteger al conductor y los pasajeros en todo momento, y ocho tecnologías de semiautonomía en seguridad Honda Sensing, un exclusivo conjunto inteligente de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor.



Honda Sensing se convierte en el copiloto ideal debido a sus características, que incluyen:

Advertencia de colisión delantera. Advertencia de cambio de carril. Sistema para mitigación de evasión de carretera. Detecta la salida de la vía y ajusta la dirección para evitar su evasión y posibles accidentes. Ajuste automático de luces altas para que se ajusten a la situación. Sistema de frenado para mitigación de colisiones al detectar una posible colisión frontal. Control crucero adaptable con LSF (Low Speed Follow) que le ayuda al conductor a mantener una distancia segura del vehículo detectado adelante. Medidor de cuatro niveles que monitorea los movimientos de la dirección y los pedales en la conducción. Sistema de permanencia de carril que ajusta la dirección para ayudar al conductor a mantener el vehículo centrado en las líneas de marcado.

La nueva Honda CR-V Foto: Honda La nueva Honda CR-V Foto: Honda La nueva Honda CR-V Foto: Honda La nueva Honda CR-V Foto: Honda

Seguridad, una innovación al volante

Para mayor tranquilidad, esta nueva SUV de Honda incluye sistema de frenado para mitigación de colisión frontal que detecta posibles contratiempos y ayuda a evitarlos. Además, suma un sistema de mitigación de evasión de carretera que ajusta la dirección para que no se pierda el rumbo y el sistema de atención al conductor alertará si no se presentan movimientos constantes en la dirección o los pedales.



La seguridad del vehículo se refuerza con un sistema antirrobo integrado en la ECU del motor que evita el arranque en caso de que no se emplee la llave autorizada para su encendido.



Otros sistemas y tecnologías integrados en la nueva CR-V son los siguientes:



• VTEC

Sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas que permite generar mayor potencia. Esto representa dos motores en uno, tanto para bajas revoluciones como para altas revoluciones que mejoren el desempeño.



• Transmisión CVT + modos Sport y Low

Este conjunto ofrece una conducción placentera, ya que hace imperceptibles los cambios de marcha. De esta manera, otorga mayor versatilidad y optimiza el consumo de combustible.



Con respecto a su estructura de ingeniería de compatibilidad avanzad ((ACE), brinda un diseño exclusivo de Honda que incrementa la protección de los pasajeros y la compatibilidad en casos de impactos frontales.

La nueva Honda CR-V Foto: Honda La nueva Honda CR-V Foto: La nueva Honda CR-V La nueva Honda CR-V Foto: Honda

Más confort a bordo

La nueva SUV CR-V sigue los lineamientos de la filosofía M/M de Honda, que se enfoca en ofrecerles el mayor espacio a las personas y el mínimo espacio a la máquina. Esto es posible gracias a que proporciona interiores ergonómicos y diseñados para darles mayor comodidad al conductor y los pasajeros.



La distribución dentro del vehículo permite tener todos los accesorios y controles al alcance sin ocupar más espacio ni crear distracciones innecesarias.



El confort también viene expresado en diversas tecnologías que hacen mucho más agradable cada desplazamiento:

Apagado automático de las luces luego quince segundo. Climatizador digital con función de ajuste automático de temperatura. Sistema multimedia multitáctil de 9 pulgadas con interfaz para ‘smartphones’. Compatibilidad con Apple CarPlay (Cable/inalámbrico) y Android Auto (cable). Llave con función Smart Entry: control remoto para apertura y cierre de las ventanas y ‘sunroof’ (para la versión EXL). Bloqueo y desbloqueo de las puertas con la llave y sensor a distancia. Todas las versiones con encendido a distancia. Cargador inalámbrico para celular. Bluetooth para teléfono manos libres (HFT) y reproducción de música (BTA - Bluetooth Audio) con ajuste en el volante. Doce altavoces BOSE premium audio (en la versión EXL). Cancelación activa de ruido (Active Noise Cancellation)

No hay que olvidar en este apartado del confort el maletero de la SUV, cuya capacidad va desde los 1.028 hasta los 1.672 litros con espaldar trasero abatido para la versión LX.



Con la nueva Honda CR-V, los conductores colombianos sentirán que su auto es mucho más que una máquina para movilizarse. De esta manera, los consumidores pueden evolucionar con seguridad y conducir hacia su futuro.