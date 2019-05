La nueva dinámica de las aplicaciones de movilidad

Desde la llegada de Uber a Colombia han pasado varios años y hasta ahora no existe una normatividad detallada frente a la movilidad a través de las aplicaciones, más allá de las facultades que tienen los mandatarios locales de expedir regulaciones en este sentido. No obstante, el mercado continúa dinamizándose con la llegada de nuevos jugadores.



Uno de ellos es Didi, la nueva app de transporte, de origen chino, que aterriza en Colombia con amplias expectativas. “Después de hacer un análisis de la región entendimos que en el caso particular de Colombia los problemas de movilidad abren la puerta para que los ciudadanos quieran elegir opciones para movilizarse. Somos una solución de movilidad que hoy en día tiene servicios como ciudades inteligentes, taxis, bicicletas y un portafolio de 15 productos que contribuyen a que nuestra presencia en los mercados mejore la calidad de vida de los ciudadanos. En Colombia vemos un potencial importante y estamos seguros que podemos hacer una positiva diferencia”, apunta Juliana Pulecio, gerente de Relaciones Públicas de DiDi para Colombia.



La empresa espera lograr 30.000 socios conductores activos en Bogotá al finalizar el año y posiblemente llegar a otras ciudades del país. Nacimos siendo una empresa de taxis que vio la necesidad de expandir el portafolio de productos para brindar mayor variedad a los usuarios en pro de la movilidad de un mercado tan complejo como el chino, y eso nos da una diferencia importante. Somos la única aplicación de movilidad con una línea telefónica de servicio al cliente 24/7”, agrega Pulencio.



Didi promete una de las tasas de servicio por uso de la app para socios conductores más competitivas del mercado (10%), y tendrá tarifas bajas para usuarios cuando el servicio sea activado. Otro de sus diferenciales será que los modelos de vehículos que acepta en el registro son más nuevos de los que tiene la competencia y un sistema de BackOffice muy robusto para garantizar el registro riguroso de usuarios y de socios conductores.



Otras de las nuevas aplicaciones que buscan aportar a la movilidad es Grin,un emprendimiento nacido en 2018, que ofrece el servicio de alquiler de monopatines. Sus cifras son sólidas: más de 500 mil viajes se han realizado en 5 meses de operación, cuenta con 100 mil usuarios activos, y alianzas con más de 500 establecimientos en los que se estacionan las patinetas.



“Los jueves y viernes son los días de mayor tráfico, cuando se realizan más de 6.000 trayectos entre diversos puntos de la ciudad, lo que demuestra cómo esta alternativa de movilidad ha ido reemplazando, en algunos casos, viajes en auto para ayudar al medio ambiente”, manifestaron voceros de la compañía.

Acciones para la regulación

Empresas como Uber han manifestado la necesidad de una regulación que permita que los socios conductores que prestan su servicio a través de las plataformas de transporte puedan continuar generando ingresos adicionales.



“Entendemos que la tecnología va en muchos casos, más rápido que las regulaciones. Desde Uber pedimos que Colombia abra el debate sobre las nuevas categorías de movilidad, y que se nivele la cancha pues hay espacio para todos”, sostiene la empresa.



Hoy, Uber opera en más de 600 ciudades alrededor del mundo, y en 134 jurisdicciones ya ha sido regulado. Washington, La Paz, Sao Paulo y Ciudad de México, ya cuentan con normativas y sus gobiernos han fomentando opciones de movilidad privadas complementarias al transporte público existente.



Luis López, jefe de Asuntos Públicos para Colombia, explica que “nuestra competencia no son los taxis, sino el carro particular. Creemos que alternativas como Uber permitirán que el uso del automóvil privado sea más eficiente, y eso contribuya a mejorar la congestión en ciudades como Bogotá.



La regulación, según los operadores de las plataformas, traería no solo beneficios para la innovación y el desarrollo tecnológico, sino que sentaría unas reglas claras de juego. “Somos absolutamente respetuosos de la legislación y las entidades oficiales en Colombia y en ese sentido estamos completamente abiertos y dispuestos a que se den soluciones pronto. Mantenemos constante comunicación y contacto con entidades oficiales del país, con un balance muy positivo. Estamos seguros de que la regulación debe llegar en algún momento porque es una necesidad, no solo para socios conductores, sino para los usuarios y para empresas como la nuestra, que estamos legalmente constituidas en Colombia”, expresa Juliana Pulecio, gerente de Relaciones Públicas de DiDi para Colombia.



Resalta, además, que estas aplicaciones de movilidad pagan un IVA sobre el servicio de conexión que prestan, y que además la Corte Constitucional y la SIC han expresado en varias oportunidades que el transporte público es distinto a la movilidad a través de aplicaciones. “Que no exista una regulación al detalle no significa que no exista ya un marco de legalidad sobre este tipo de servicios particulares”, puntualiza.



Por el lado de la movilidad en monopatines o bicicletas, lo que actualmente existe es un proyecto de protocolo para el aprovechamiento económico del espacio público para estas actividades. “Estos procesos son fundamentales para que tanto los actores del sector como la ciudadanía en general, tengan la posibilidad de participar en un proyecto clave para la movilidad de la ciudad”, asegura Grin.



La empresa asegura haber participado en todas las mesas de trabajo de la Secretaría de Movilidad, con la mejor disposición de respetar los lineamientos y ajustar la operación constantemente. “Desde Grin queremos seguir haciendo parte de la construcción y avance del plan piloto, para que de manera conjunta podamos tener una regulación que beneficie a las autoridades, a las empresas y a la ciudadanía”, concluye.