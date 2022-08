La vocación social y ambiental de Drummond Ltd. es inherente a cada una de las actividades que adelanta en Colombia relacionadas con su gran proyecto minero. Con base en esto, la empresa ha materializado numerosas oportunidades de crecimiento y prosperidad para miles de personas de comunidades pertenecientes a sus áreas de influencia.

“Tras un 2020 difícil por los efectos de la emergencia sanitaria, mantuvimos el año pasado nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa en el Cesar y el Magdalena, que representó un presupuesto superior a los 10.000 millones de pesos, cifra gracias a la cual pudimos beneficiar a más de 681.000 personas”, afirma José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.



Como promesa de valor, la compañía se ha comprometido con proporcionar carbón térmico de alta calidad en condiciones competitivas y a desarrollar productos y servicios que respondan a las diversas exigencias del mercado en temas de sostenibilidad económica, social y ambiental, al tiempo que protege el entorno, la salud y las vidas de las personas.



Por eso, y con el fin de responder a las exigencias que se le hace al sector minero en el país, Drummond Ltd. evalúa y gestiona los impactos propios de su labor según tres dimensiones:

· Económica



Incluye la incorporación a las operaciones de estrategias de sostenibilidad que respondan a la evolución de los mercados y la tecnología, la recuperación eficiente de reservas a un costo competitivo y el manejo de mejores prácticas para su incorporación.



· Social



La empresa busca al desarrollo socioeconómico de Colombia y la región mediante acciones articuladas con los gobiernos locales para implementar programas que realmente contribuyan al desarrollo de las comunidades.



· Ambiental



Esta dimensión tiene como ejes la prevención, el control, la mitigación y la compensación de los impactos de la minería a lo largo de la cadena de valor.



Además, contempla la adopción y el mantenimiento de altos estándares en las prácticas ambientales con el fin de proteger y restaurar los entornos naturales.



“Seguimos trabajando para fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad. Por eso, en 2021 nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas, con el compromiso de promover los diez principios universalmente aceptados para combatir la corrupción e incorporar las mejores prácticas en materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente”, señala Linares.

Contribución a la educación

Desde el comienzo de sus operaciones en el corredor minero, Drummond Ltd. pensó y llevó a cabo diversos proyectos de enfoque social liderados por el departamento de Relaciones con la Comunidad, cuyo objetivo era impactar positivamente en el bienestar de las personas.



Un ejemplo de esto es el trabajo adelantado a favor de la comunidad de La Loma, en el departamento del Cesar, que es el corregimiento más cercano a la operación minera. Cuando Drummond Ltd. inició su trabajo en la región, La Loma contaba con 3.900 habitantes y tenía un colegio para 289 alumnos.



Actualmente, el municipio registra 23.000 habitantes y dispone de dos colegios para 7.000 estudiantes, construidos en gran parte con recursos de la empresa y que son el resultado de su relacionamiento activo con entidades estatales y gobiernos locales.



En las demás zonas de influencia, Drummond Ltd. ha contribuido a la construcción, ampliación y dotación de 840 aulas y 39 comedores escolares. “El programa de educación es una de nuestras actividades insignia y tiene reconocimiento a escala nacional por la gran cantidad de recursos destinados a su crecimiento y por su objetivo de hacer presencia en todas las etapas de formación”, explica Alfredo Araujo, gerente de Relaciones con la Comunidad de la compañía.



Con respecto a temas de salud, Drummond Ltd. ha construido, adecuado y equipado cerca de 27 centros y hospitales en el corredor minero. También participó en la construcción y el mejoramiento de 2 instituciones de primer nivel, 18 puestos de segundo nivel y, en el marco de la pandemia, entregó 7 nuevos puestos de salud en corregimientos del área de influencia.

Labor social y ambiental

Durante 2021, Drummond Ltd. ejecutó 68.477.946.905 pesos en programas y proyectos de gestión social. La labor incluyó 186 jóvenes beneficiados con becas universitarias y apoyo de sostenimiento, 1.515 adultos iletrados menos en los municipios del área de influencia del Cesar, 620 participantes en incubadoras de emprendimientos y la generación de 10.969 empleos, entre directos e indirectos.



“Ser una empresa socialmente responsable no incluye solo el cumplimiento de la Ley. Para la compañía, significa trabajar en la construcción de sinergias y relaciones de confianza y responsabilidad con todos sus grupos de interés, al tiempo que se fortalecen sus capacidades, se genera empleo y se realizan inversiones en las comunidades y su gente”, destaca Juan Pablo Arteaga, vicepresidente de Sostenibilidad de Drummond Ltd.



En el aspecto ambiental, la empresa cumplió en su totalidad las metas propuestas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), y registró un 79% de aprovechamiento global del total de residuos generados en sus operaciones mineras y portuarias, es decir, 20.698 toneladas recuperadas de residuos de las 26.097 toneladas generadas.



Sumado a lo anterior, Drummond Ltd. recuperó 144,06 hectáreas intervenidas en las minas Pribbenow y El Descanso, y realizó la siembra de 63.839 árboles.



Todo esto fue posible gracias a que el equipo responsable de la gestión ambiental de la compañía lidera la adopción de un modelo que se hace efectivo en todo el ciclo minero, desde el diseño del proyecto hasta la fase de cierre, materializándose de mejor manera la sostenibilidad.