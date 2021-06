La mejor inversión que están haciendo los colombianos en el exterior

“La razón principal que yo, una paisa de Medellín, tuve para comprar mi vivienda en Colombia es porque llevo muchos años en el exterior, ¡y la tierra lo jala a uno! Después del Covid me di cuenta que la familia es muy importante y yo tengo toda mi familia allá”. Ana Naranjo es más colombiana que la arepa: de acento fuerte y risa fácil, es el fiel ejemplo de la verraquera de los colombianos migrantes que mantienen sus raíces con el país y que albergan el sueño de retornar a la tierra que los vio nacer a vivir con tranquilidad sus años dorados.

Después de 20 años en Estados Unidos y en medio de una pandemia que mantuvo a la humanidad encerrada entre las paredes de una vivienda, Ana lo vio claro: tenía que concretar su proyecto de comprar la casa de sus sueños en Colombia. Pero esta historia no es toda color de rosa… Aunque sí advertimos que tiene final feliz. “Yo hacía cinco o seis años me había metido a comprar un apartamento y perdí mi dinero porque no me asesoré bien”. Los dólares que se había ganado con tanto esfuerzo, y que había ahorrado con tanta disciplina, se fueron volando por la ventana.

“Construir un patrimonio”, el consejo de tus viejos



Como buena colombiana, Ana creció escuchando los sabios consejos de una familia tradicional: hay que esforzarse y trabajar duro, luchar por los sueños, buscar dónde meter la cabeza y construir un patrimonio para vivir tranquilo y sin deudas. “Patrimonio”: esa palabra que todo paisa, caleño, costeño, guajiro, chocoano o santandereano ha escuchado de la boca de sus padres alguna vez en la vida… Pero que no sabe muy bien cómo construir. Pues bien, la receta simplificada es más o menos esta: el patrimonio es el conjunto de bienes personales o familiares: plata en el banco, propiedades, acciones, inversiones, rentas, etc, y que te permite vivir con tranquilidad financiera. Para construirlo es necesario ahorrar, pero esta fórmula no es suficiente: también es necesario invertir.



(Escucha la historia de Ana y de otros colombianos en Mi casa en Colombia Podcast)



El dinero en el banco pierde valor, el costo de vida aumenta, y lo que hoy se puede adquirir con 10 millones de pesos no es lo mismo a lo que se podrá comprar dentro de 3, 5 o 10 años. He aquí la importancia de invertir “con cabeza” y de forma responsable. Una de las formas más seguras para empezar a construir patrimonio, o para aumentarlo, es mediante la compra de propiedad raíz; una inversión que se consolidó como “activo refugio” en medio de la crisis del coronavirus, pues el sector inmobiliario fue uno de los que salió mejor parados al ponerse en evidencia la importancia de contar con un buen espacio para vivir, pues éste se ha convertido en oficina, salón de clases, gimnasio, y espacio social para grupos reducidos, o actividades virtuales.

Ventajas de comprar vivienda en Colombia desde el exterior



Históricamente, los activos inmobiliarios se han considerado como un tipo de inversión de bajo riesgo que protege el capital al valorizarse con el tiempo; es decir que el precio de una casa o apartamento hoy, se incrementará con el pasar de los años y con los desarrollos alrededor del sector donde se ubique. El sector de la construcción es especialmente fuerte en Colombia, por lo cual comprar vivienda en el país ya es una buena idea por sí misma; sin embargo, para los colombianos residentes en el exterior, el negocio es aún más rentable por una serie de condiciones coyunturales:



● La tasa de cambio: las monedas como el dólar, el euro o la libra esterlina han tenido una apreciación notable en los últimos años: eso quiere decir que un dólar, un euro o una libra de hoy, valen más pesos colombianos que en el pasado. Así pues, el valor de una propiedad en Colombia en moneda extranjera es hasta un 30 por ciento menor que hace algunos años, de acuerdo con Víctor Velásquez, gerente regional de Viventa para Europa y ex Director del programa ‘Colombianos en el Exterior’ del Fondo Nacional del Ahorro.



● Bajas tasas de interés: en este momento Colombia tiene unas tasas de interés para préstamo hipotecario históricamente bajas: de alrededor del 11.5 por ciento EA para VIS (Vivienda de Interés Social: hasta los 120 millones de pesos aproximadamente) y de 10 por ciento para no VIS (entre 120 y 430 millones de pesos aproximadamente). Esto se traduce en que lo que se paga hoy por un crédito es la mitad del valor que se hubiera pagado hace 10 o 12 años.



● Subsidios para vivienda: tras la crisis de la Covid-19 el Gobierno Nacional se enfocó en reactivar el sector de la construcción para dinamizar la economía colombiana, otorgando 200 mil subsidios para la compra de vivienda nueva VIS y no VIS. Este auxilio ayuda a reducir las cuotas de los créditos hipotecarios hasta en un 30 por ciento durante los primeros siete años del préstamo, y también puede ser solicitado por los colombianos en el exterior. A esta iniciativa se han sumado las entidades financieras del país que, adicionalmente, ofrecen otras ayudas y descuentos para que los compradores ahorren aún más.

(Artículo recomendado: ¿Qué está haciendo con los euros que se gana?)



Ante este panorama, comprar una vivienda en Colombia desde el exterior es un buen negocio desde donde se le mire. Si la motivación es invertir para mejorar la calidad de vida de los familiares que se quedaron en Colombia, la cuota de un crédito hipotecario o un Leasing Habitacional puede salir igual o más barata que el pago de un alquiler, con el valor añadido de que ese dinero se está invirtiendo en una propiedad que formará parte del patrimonio familiar.



Quienes quieran comprar a modo de inversión para aprovechar la rentabilidad de la tasa de cambio y las bajas tasas de interés también se verán beneficiados; pues ante la posibilidad de rentar la vivienda, esta se pagará “prácticamente sola” con el dinero recibido por el alquiler. Hay que tener en cuenta que el arrendamiento de vivienda es una necesidad constante, especialmente en Colombia, pues es uno de los países de la región en los que más se vive de arriendo. Una ventaja adicional es que una vez pagada la hipoteca, ese dinero se convertirá en un ingreso pasivo; y si se decide vender, el propietario habrá ganado la valorización del inmueble.



Los costos de comprar y mantener una vivienda en Colombia son relativamente bajos si se comparan con los de una propiedad en países como España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Australia, donde se concentran los colombianos migrantes. Además, tener una casa o apartamento en Colombia genera tranquilidad y seguridad a futuro, pues abre la oportunidad a un retorno feliz y financieramente estable. Ese futuro es cada vez más cercano para Ana, quien está a pocos meses de disfrutar de los frutos de todos sus años de dedicación, mientras se toma el primer tinto de la mañana en su casa campestre, contemplando las montañas del Valle de Aburrá.

¿Cómo comprar vivienda en Colombia desde el exterior de manera segura?



Comprar casa es una de las inversiones más grandes de la vida, y una decisión que requiere investigación y cabeza. Si a eso le sumamos realizar parte del proceso, o su totalidad, desde el exterior, es normal que se prendan las alarmas, sobre todo si ya se ha tenido una mala experiencia en el pasado. La primera vez que intentó hacerlo, Ana cedió ante la ilusión de convertirse en propietaria en su tierra, sin detenerse a informarse lo suficiente sobre lo que implicaría el proceso desde el extranjero.



La primera lección que todo colombiano migrante debe saber, es que para comprar casa en Colombia desde el exterior es necesario hacerlo a través de los “brókers”, unas empresas intermediarias que se encargan de asesorar y acompañar al comprador durante todo el proceso, así como verificar que cumplan con todos los requisitos que exigen los bancos y entidades financieras en Colombia para otorgar un crédito, y posteriormente presentar la solicitud ante la entidad elegida. Los bancos colombianos no pueden establecer operaciones directamente en otros países, y por eso establecen alianzas con empresas autorizadas y especializadas como Viventa, uno de los brokers inmobiliarios con más trayectoria en el mercado.



(Lee también: 5 mitos al comprar vivienda en Colombia desde el exterior)



Superado el guayabo moral, Ana buscó una empresa seria y comprometida que le ayudara a materializar su sueño con todas las garantías: “Yo estoy completamente segura de que yo compré la casa de mis sueños porque mi asesora Maria Camila, de Viventa, se portó como una hija queriendo comprarle a su mamá una casa en su país. Me sentí como en familia, me llevaron paso a paso, me explicaron todo, el proceso se me hizo súper fácil, y cuando tuve miedo, estuvieron pendientes de mí. Con ella y todo su equipo estaré siempre agradecida”.



Viventa es una empresa construida por inmigrantes colombianos hace más de 15 años, con el objetivo de ayudar a la comunidad de colombianos en los Estados Unidos a encaminar sus remesas en la construcción de un patrimonio para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. A lo largo de los años Viventa forjó alianzas con las entidades financieras más importantes de Colombia, como Bancolombia, Davivienda y Giros & Finanzas, formando una cartera de servicios robusta y expandiéndose hacia todos los continentes. Hoy Viventa cuenta con oficinas físicas en Medellín, Manizales, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Madrid, y ha ayudado a más de 5.000 familias a cumplir su sueño de comprar casa en Colombia.



Si eres un colombiano en el exterior interesado en empezar a construir tu patrimonio, contáctanos para recibir información sobre lo que podemos hacer por ti: es gratis y sin compromiso. Estamos a un solo click de distancia y tenemos varios canales de comunicación que se adaptan a tus necesidades. Recuerda el otro consejo de oro de los papás colombianos: la peor diligencia es la que no se hace.



(Te podría interesar: Invertir en vivienda de manera sabia y planificada, post-covid)