La lucha del sector empresarial por un país sin preferencias sociales

La coyuntura por el Covid-19 ha demostrado el importante papel que tiene el sector empresarial frente a la reactivación económica del país, sin embargo, su responsabilidad trasciende más allá, puesto que su conducta refleja el estado cultural y social del territorio donde desarrollan sus actividades.



Es por eso que generar un ADN empresarial que contribuya al medioambiente y al bienestar social con un gobierno corporativo ético y transparente, se convierte, hoy, en una necesidad, en la cual la equidad, la diversidad y la inclusión de género, etnias, religiones, razas e ideas es clave para fortalecer el crecimiento sostenible de las ciudades y mejorar su productividad y competitividad por medio de la empatía y la sensibilización.

Precisamente bajo esta premisa, se llevó a cabo el día social del lanzamiento de la Estrategia de Conducta Empresarial Responsable de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo de la OCDE en el marco del Proyecto Regional CERALC, financiado por la Unión Europea, en el cual, ocho panelistas analizaron el tema desde el enfoque empresarial, resaltaron sus casos de éxito y estudiaron el fenómeno desde cada una de sus aristas, comprendiendo el amplio panorama de la palabra inclusión, la cual abarca no solo mujeres, hombres y comunidad LGBTI Q, sino también personas con discapacidad, diferentes nacionalidades o privados de la libertad, tal como lo mencionó Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT durante su presentación Diversidad como un Pilar de Competitividad Empresarial: “Para estar todos bien, no podemos dejar a nadie atrás “.



Los retos del sector público y privado por la inclusión



El evento se llevó a cabo en dos paneles, el primero moderado por Zoraya Montoya, directora de la fundación Saldarriaga Concha, quien dio un contexto muy acertado acerca de la inclusión, concluyendo que: “las empresas más diversas tienen más probabilidades de superar a sus pares menos diversos y ser más rentables” profundizando puntualmente en que la voz de cada persona, a pesar de las posibles diferencias, tiene la capacidad de agregar un valor y debe tenerse en cuenta para liderar en innovación, rentabilidad y sostenibilidad.



Es así como el compromiso por la inclusión no distingue sectores, tanto organizaciones públicas como privadas, forman parte vital de este proceso para comprender y tomar acciones frente a las necesidades de la comunidad, así lo mencionó Daniel Uyazán fundador de Zandan, “los retos tanto para el sector privado y público son: analizar las necesidades que tenemos latentes como comunidad y que nos aquejan” señaló, enfocándose en la comunidad LGTBI Q y la importancia de un trabajo de campo para ejecutar estrategias entre distintos sectores que le apuesten a ideas diversas incluyendo cada una de las personas de este grupo social.



Por su parte, el fundador de Sierra Nevada, Emiliano Moscoso, quien aporta a la inclusión de personas con discapacidad auditiva y ha trabajado con la unidad de víctimas y otras entidades



desde su compañía, ve la inclusión como una decisión, para lo cual mencionó: “todas las acciones que hacemos desde la compañía, el fin no es a crecer o volvernos ricos, sino, más bien mirar desde una óptica más social y comunitaria, es ver como compañía puede servir a la sociedad “.



En este foro, también participó Diana Rodríguez, secretaría distrital de la mujer de Bogotá, quien explicó no solo los retos del sector público, sino también, las estrategias y herramientas como el Sistema Distrital de Cuidado y las Manzanas del Cuidado, que se han ejecutado con el fin de devolverle el tiempo a aquellas mujeres que por responder con sus obligaciones, han dejado de lado su desarrollo personal y profesional, de esta manera, destacó el aporte del sector privado para el desarrollo de estas iniciativas. “Estoy convencida de que todo se logra en alianza entre el sector público y el sector privado”, enfatizó.



De esta manera, un mismo reto y propósito une a los representantes de las empresas que hicieron parte del foro, Ángela María Peláez, gerente de sostenibilidad RGC América, lo planteó en una pregunta muy clara, “¿cómo hago yo qué los invisibles puedan ser visibles y ser parte de la vida social y económica de un país?” mientras mencionaba la manera en la que desde su trabajo ha favorecido a cientos de mujeres rurales en la industria de la caficultura que antes eran conocidas únicamente por su trabajo en casa.



Finalizado el primer panel, la audiencia tuvo la oportunidad de escuchar a Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT, quien expuso acerca de la importancia de la diversidad como un pilar que marca la competitividad empresarial, explicó el trabajo que han realizado en temas de diversidad, equidad e inclusión con los aliados estratégicos a nivel internacional, nacional y regional y cómo cada uno de ellos ha aportado en el desarrollo de programas e iniciativas que promueven temáticas sociales de inclusión en el ámbito corporativo y enfatizó en las razones por las que una empresa debería apostarle a la inclusión: “ las empresas que trabajan en diversidad o que son más diversas, son más rentables y logran elevar su rentabilidad hasta un 27%”, indicó.



La segunda sesión del foro, estuvo moderada por Carlos Arévalo Narváez, director del Departamento en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, y tuvo como objetivo comprender de manera específica las implicaciones que trajo la pandemia en el empleo femenino y la equidad de género empresarial, en este punto, para entrar en contexto, Luisa Fernanda Vergel, asesora de emprendimiento de mujeres de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, afirmó: “ ocurre la pandemia y los colegios cierran, los centros de cuidado de adulto mayor cierran y eso hace que la carga del cuidado de las mujeres se incremente y su autonomía económica, se reduzca”, además, complementó con algunas cifras “según el DANE, entre marzo y diciembre se perdieron 2.9 millones de empleo, 1.7 corresponde a mujeres, y 1.2 corresponde a hombres, pero algo que es súper indicativo es que de esos 1.7 millones de empleos que se perdían de mujeres, 1.4 fue de mujeres que tuvieron que retirarse para dedicarse a la economía del cuidado”.



Por su parte, Carolina Trevisi, coordinadora nacional del Programa SCORE Colombia de OIT, manifestó que, si bien los efectos de la pandemia no fueron del todo solidarios con las mujeres, este panorama no es una novedad frente a épocas anteriores a pesar de los acercamientos hacia la equidad de género. “Si bien ya habíamos caminado hacia la igualdad, todavía tenemos unas brechas muy importantes en términos de salarios, acceso al mercado laboral, desempleo, etc., no es nada nuevo, el covid-19 solo lo visibilizó” indicó Trevisi.



Al igual que la postura de Carolina, Pablo Urrutia, vicepresidente de asuntos públicos y comunicaciones de Drummond Ltd., señaló durante el foro, que durante años y a nivel histórico en el sector extractivo de carbón, energético y petrolero se ha evidenciado la falta de equidad e inclusión del género femenino y que a pesar de que se han iniciado estrategias y políticas de adaptación, es algo que “no es nuevo y es que tenemos que seguir trabajando“.



El camino para promover espacios sin etiquetas



Luego de conversar durante el foro con respecto a esta problemática sociocultural, surgió la duda de ¿qué acciones se requieren para establecer una estrategia sólida que permita hablar de inclusión dentro de las empresas?



Para Carolina Tevisi, es primordial reconocer algunos factores como el protagonismo que tienen las empresas y su sostenibilidad y el papel de las mujeres, antes de establecer una estrategia, para que de esta manera, se les dé valor y altos puestos directivos donde puedan participar, opinar, tomar decisiones y aprender a utilizar herramientas que potencialicen sus capacidades, para lograr crear un plan en nivel de políticas, cuidados y empresas, teniendo en cuenta que “las políticas son importantes, pero solas no son suficientes”.



Mientras que, para Pablo Urrutia, desde su experiencia empresarial, se trata de “empezar a trabajar con un diálogo maduro qué nos ayude a trabajar juntos, conjuntamente, con la misma comunidad en esas soluciones que se necesitan para tener esa oportunidad” señaló y mencionó los programas de generación de confianza que está desarrollando para ayudar y articularse con el entorno y las distintas entidades para motivar la reactivación.



Así pues, la invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá con este espacio, es a entender la equidad de género, etnias, razas, conforme a sus características particulares que se intersectan, como un camino para establecer la sostenibilidad dentro de las compañías y replantear los modelos empresariales en vía a la inclusión, que permita alcanzar la productividad y competitividad por medio de un valor agregado que aporta al país desde una perspectiva social y cultural.