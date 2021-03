La lucha de Dove por la autoestima en niñas y jóvenes

La falta de confianza en su cuerpo y la ansiedad por su apariencia hace que muchas mujeres se estanquen en su proyecto de vida y no desarrollen todo su potencial. Sentirse juzgadas y juzgarse a sí mismas por su físico no solo les crea miedo al ir tras sus sueños, sino que también afecta su rendimiento escolar, sus amistades y hasta su salud.

Un estudio1 realizado en diferentes países por Dove, la conocida marca de productos de cuidado personal de Unilever, halló que más del 50% de las mujeres entre 10 y 17 años no tienen una percepción positiva respecto a su cuerpo. Lo más triste del caso es que, por lo general, esta insatisfacción suele crecer con el tiempo.



Para entender mejor el impacto de esta problemática, cabe resaltar que la investigación de Dove también determinó que una percepción negativa de su cuerpo es la principal razón para que 7 de cada 10 niñas dejen de comer o pongan su salud en riesgo en la búsqueda de cambios drásticos.



Estos son solo algunos datos que confirman que el problema de la baja autoestima en niñas y adolescentes es una realidad en todo el mundo.



La autoestima se construye en las aulas



Desde hace más de 15 años, Dove se ha mantenido firme en su propósito de hacer de la belleza una experiencia positiva para todos, liberando a niñas, jóvenes y adultas de presiones respecto a su apariencia, y haciendo de su cuerpo el lugar donde encuentren la confianza para afrontar cada nuevo día.



A través del ‘Proyecto para la Autoestima Dove’, la marca llega directamente a los espacios que más concentran niños, niñas y jóvenes: los colegios. Allí se llevan a cabo programas educativos sobre la autoestima que han beneficiado a más de 350.000 jóvenes en Colombia y millones alrededor del mundo.



Según explica Manuel Madero, vicepresidente de Cuidado Personal y del Hogar en Colombia, “el ‘Proyecto para la Autoestima Dove’ se constituye como un modelo innovador y pertinente que brinda educación sobre la autoestima, por medio de lecciones que son impartidas bajo una metodología de formación a formadores”.



De esta manera, esta compañía ha logrado capacitar y articular a los equipos de trabajo ya instalados en cada colegio (profesores, psicólogos, coordinadores, entre otras figuras formativas) con talleres desarrollados por expertos en psicología, salud e imagen corporal, integrando todo esto dentro de los respectivos espacios curriculares.



”En Colombia, este programa opera desde el 2015 y hemos aportado a que más de 358.000 niñas, niños y jóvenes en el país puedan crecer disfrutando de una relación positiva consigo mismos, enseñándoles a amarse tal como son y evitando seguir los estereotipos de belleza que nos han sido impuestos. En 2021, estos talleres impactarán positivamente a 150.000 niñas y niños más”, reitera Manuel Madero.

DOVE Foto:





Una nueva publicidad



Históricamente, la publicidad ha sido la ventana al mundo de cánones de belleza poco realistas. Frente a esto, Dove ha salido al rescate de la belleza y la autenticidad que posee cada mujer.



Precisamente, la marca tiene una posición muy clara frente a su publicidad: mostrar la belleza en todas sus formas y sin retoques digitales.



“Para quien no ha visto las campañas de propósito de Dove, le diría que son contenidos inspiradores. Ponen en evidencia las presiones, los juicios y la imagen que tienen las mujeres de sí mismas, y muestran cómo a veces nos criticamos a nosotros mismos y a otros por nuestra apariencia. El mensaje que queremos dar, es que seguir estándares tiene consecuencias no solo en la confianza con la cual salimos al mundo, sino en las personas que nos miran como un ejemplo a seguir: nuestros hijos”, señala el vicepresidente de Cuidado Personal y del Hogar de Unilever Colombia.



Adiós a estereotipos visuales



Una de las campañas de Dove que mejor ilustra esta nueva visión de la publicidad es el video ‘Legacy’, el cual mostró el impacto que tiene en las niñas el ejemplo que les da su madre en cuanto a la confianza y el amor por su cuerpo. Así mismo, la marca ha desarrollado otras campañas de talla global como ‘You’re more beautiful than you think’ (‘Eres más bella de lo que crees’) o ‘Show us’ (‘Muéstranos’), que impulsan un concepto de belleza más inclusivo y que hacen sentir a las mujeres representadas en la publicidad actual. Hace unos días, la marca lanzó al aire en Colombia la campaña ‘Tu pelo tu elección’, la cual busca romper estereotipos alrededor del cabello de las mujeres, inspirándolas a llevarlo como quieran (largo, corto, con canas, tinturado, etc.) sin limitar sus elecciones por la opinión de la sociedad.



“Estas campañas buscan empoderar a las mujeres, mientras contribuimos a que se convenzan de que son bellas en sus propios términos, y convirtiéndose en ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones”, puntualiza Madero.



¡A celebrar las diferencias!



En el Mes de la Mujer, “Dove invita a las mujeres a celebrar las diferencias que las hacen únicas e inigualables. Porque la belleza está en lo que se proyecta al mundo, ninguna mujer tiene por qué esconder la pasión, la autenticidad y el amor que le pone a su vida. Ese es el mensaje que la compañía quiere extenderle a todas las mujeres en su mes”, concluye Manuel Madero, vicepresidente de Cuidado Personal y del Hogar de Unilever Colombia.



1Dove Global Girls Beauty & confidence Report (2017).