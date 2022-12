De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el impuesto nacional al carbono se creó a través de la Ley 1819 de 2016, como respuesta a la necesidad de contar con elementos económicos que incentiven el cumplimiento de las metas de mitigación de gases efecto invernadero (GEI)¹ que el país ha establecido ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

“Lo interesante del impuesto al carbono no es solo contribuir a reducir por esta vía el consumo de combustible fósil que genera las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se puede lograr disminuyendo las emisiones en las empresas, usando energía limpia o cambiando la flota de los vehículos por vehículos eléctricos, entre otras opciones, sino el mecanismo de no causación del impuesto al carbono que también reglamentó el Gobierno y consiste en que si una compañía consume combustibles fósiles, pero los compensa mediante créditos de carbono, no tendrá que asumir dicho impuesto”, afirma Álvaro Vallejo, director de programa Cercarbono.



En ese contexto, si bien Colombia no estaba obligada a efectuar un mecanismo como este, con el hecho de haber tomado la decisión e implementar un impuesto al carbono, consiguió convertirse en un referente frente a otros países en vía de desarrollo; varios estados de América Latina han estudiado el caso de Colombia para establecer vías similares.



Una prueba del interés que genera el impuesto al carbono y el componente de la no causación es que aproximadamente el 30 por ciento de los asistentes a los congresos de carbono que se realizan en el país son extranjeros y otro porcentaje más corresponde a las instituciones internacionales que están afiliadas a Asocarbono, la asociación que agremia en Colombia a los actores involucrados en el impuesto al carbono.

Cercarbono, un actor estratégico del sector

En el momento en el que se creó el impuesto al carbono surgió la necesidad de establecer una compañía que certificara que realmente determinado ente o persona natural sí había contribuido a la mitigación del cambio climático y cumplido con las reglas establecidas en el marco normativo para obtener créditos de carbono. En un principio, la única opción que existía era certificarlo con empresas internacionales, aunque no estuvieran alineadas al contexto nacional colombiano.



“Fue en ese momento cuando se presentó la oportunidad de crear una certificadora de proyectos de mitigación de cambio climático y nació Cercarbono, una compañía que certifica estos proyectos en el contexto nacional de la no causación del impuesto de carbono y en el contexto internacional del mercado de carbono voluntario, a la cual pueden acudir todo tipo de entidades o personas que cuenten con un proyecto que cumpla con las características que se requieren dentro de la normativa nacional o busquen generar créditos de carbono para utilizarlos en el exterior”, continua Vallejo, agregando que “muchos de nuestros clientes venden sus créditos en el exterior porque logran un mejor precio”.



En línea con lo anterior, Cercarbono, al ser un estándar con un programa voluntario de certificación de carbono que facilita y garantiza el registro de programas o proyectos de mitigación del cambio climático, la certificación de emisiones y el registro de los créditos generados por estas iniciativas, les proporciona a sus clientes distintos beneficios.



Para empezar, gracias a su reputación a nivel internacional pueden tener acceso a mercados en el extranjero que les permitan vender sus créditos de carbono en otros lugares del mundo. A ello, se suma el obtener respuestas rápidas en sus requerimientos, sin importar el sector al que pertenezcan.



“Tenemos la capacidad de brindarles nuestros servicios a todos los sectores, porque todas las actividades humanas generan de una u otra forma emisión de gases de efecto invernadero. En ese sentido, atendemos proyectos relacionados con el uso de la tierra, tales como la conservación de bosques naturales, reforestación o restauración y cultivos agrícolas; asimismo, proyectos del sector de residuos, de energía y de transporte, entre otros”, explica Vallejo.

El proceso de certificación

El primer paso para obtener una certificación por parte de Cercarbono es el registro como cliente que se debe realizar en una plataforma independiente. Luego, la presentación del proyecto, el cual se somete a consulta pública, para recibir comentarios, cuestionamientos o sugerencias y, finalmente, la validación y la verificación. En palabras del director de programa Cercarbono, la validación es revisar que el proyecto esté bien diseñado y la verificación es la constatación de la mitigación efectivamente alcanzada por el proyecto en un período de tiempo.



“Los procesos de validación y verificación los hacen unos organismos independientes y después de que han emitido su concepto, revisamos ese concepto y hacemos la certificación. No certificamos un proyecto, certificamos los resultados de ese proyecto en un periodo determinado. Por ejemplo, que un proyecto de reforestación obtuvo 100 mil toneladas de remoción de gases de efecto invernadero durante 2022”, concluye Vallejo.



Para mayor información ingrese a www.cercarbono.com.

Referencias:



1. www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/ABC_DECRETO_926_de_2017.pdf.