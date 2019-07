“La investigación no es sólo para científicos”: Daniela Corpas.

Estudiar Ingeniería civil fue el sueño de Daniela Corpas desde que tuvo conciencia del papel de estos profesionales en la sociedad, pero, a sus 17 años y tras graduarse de bachiller en la Fundación Pies Descalzos, el colegio liderado por la cantante barranquillera Shakira, parecía solo eso: un sueño. Hasta que la Universidad de la Costa -CUC conoció su caso y le brindó la oportunidad de desarrollar sus estudios en esta institución con una beca que cubrirá la totalidad de la carrera.

Daniela no es una joven cualquiera. A tan corta edad, su espíritu investigativo la ha llevado a obtener importantes reconocimientos como el derecho a representar a Latinoamérica en la 23° Reunión Anual de Globe en Detroit, Estados Unidos, un reconocido semillero de investigación de ciencias espaciales patrocinado por la NASA, gracias a un estudio comparativo de larvas de mosquitos realizado en La Playa, donde reside la joven, y en la urbanización Las Gardenias de Barranquilla.



Los datos, que Daniela obtuvo en asocio con el estudiante Luis Felipe Martínez y el profesor Erquinio Taborda, llamaron la atención de los científicos ya que se correlacionan con una investigación satelital que llevan a cabo.



La investigación de Daniela forma parte de un proyecto mundial de prevención del zika, liderado en el país por Colciencias, y con el que ella y su compañero tienen la intención de recorrer todos los colegios de la ciudad para capacitar sobre el crecimiento de la población de mosquitos en las casas.



Su participación en la Reunión Anual de Globe fue el resultado de un trabajo de investigación que tomó años. “Yo hice parte de los últimos 3 años del trabajo. Empecé con nubes y temperatura y finalicé con un artículo científico, presentaciones en algunas ferias de ciencias y luego me pasé al prototipo de mosquitos, liderado por el profesor Taborda. Hicimos una participación en el simposio virtual de ciencias del programa Globe”, afirma explicando que en el concurso participan todos los estudiantes de Globe a nivel mundial, entre los que se eligen los mejores proyectos de investigación cada año y sus autores obtienen la oportunidad de hacer parte del encuentro anual de Globe Program.



Lea el informe de investigación, aquí.

Investigadora con conciencia ambiental

Estudiar todo lo que esté a su alcance es el deseo de Daniela Corpas. Confiesa que su interés por la investigación surgió ante la curiosidad de saber el origen de las cosas, las razones o explicaciones de las mismas. “Creo que todo en esta vida está hecho para aprender y no debemos ignorar nada de lo que pasa. Tener la oportunidad de aprender sobre diferentes líneas de investigación, qué bueno saber un poquito de cada cosa”, expresa la joven investigadora.

Foto: Daniela Corpas

Su línea de investigación es el medio ambiente, tema que llamó su atención, en principio, debido a su amor por los animales. Luego empezó a interesarse en las variables de su entorno. “Me empezaba a disgustar que las personas fueran apáticas con su medio ambiente y pues ya empezamos a ver las consecuencias en el cambio climático. Por ejemplo, en el estudio que hicimos de la temperatura, vimos que cada año la temperatura aumenta 0,6 grados celsius, por las mañanas. El resultado es que dentro de 10 años la temperatura ya no va a estar en 29 grados a las 9 de la mañana, sino en 38 grados aproximadamente”, dice con propiedad.



Esa conciencia social, sumada a sus inquietudes científicas, hizo que la capacidad de la joven no fuera ajena a una mega estrella de la canción como Shakira, quien publicó en sus redes la historia de Daniela haciendo énfasis en el orgullo que sentía por haber ayudado a su formación escolar. La artista expuso la necesidad de colaboración para que pudiera continuar sus estudios de educación superior. La historia de Daniela y las palabras de Shakira calaron hondo en el rector de la Universidad de la Costa, Tito Crissien, quien le respondió por el mismo medio a la cantante ofreciendo el programa de becas de la Unicosta y su compromiso de apoyar a Daniela.



“La Universidad busca a jóvenes líderes del Atlántico que deseen realizar estudios de pregrado en cualquiera de los programas ofertados y que estén interesados en liderazgo, emprendimiento e investigación”, explicó Crissien quien indicó que, desde el 1013, la Universidad de la Costa ha formado a 53 jóvenes investigadores que han adelantado sus procesos financiados por Colciencias.

Futura ingeniera civil

La carrera elegida por Daniela Corpas para seguir su proceso formativo en la Universidad de la Costa, tiene su razón de ser. “Siempre he estado en el ámbito de la construcción pues mi mamá es arquitecta. Y como me gusta el medio ambiente, dibujo y me encantan las matemáticas, empecé a conocer esta carrera y a darme cuenta que un ingeniero civil, con la parte del medio ambiente, primero reconoce dónde hay una problemática ambiental y luego trabaja en ella con sus instrumentos y puede ayudar desde cualquier punto en el que el medio ambiente se esté viendo afectado”, puntualiza.



Daniela no oculta su felicidad por la beca otorgada, pues dice haber participado por ella hace unos meses, sin obtenerla en esa oportunidad. “Doy las gracias a Tito Crissien, quien siempre está pendiente de que los estudiantes talentosos aprovechen su tiempo haciendo cosas que nos ayudan a todos, porque la investigación no es solo para científicos, sino para todos. Agradezco esta oportunidad y también al programa Opción, porque realmente no tenía posibilidad de continuar en la educación superior”.



