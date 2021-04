La ingeniería, ciencia y tecnología estrenan escuela en U. del Rosario

¿Cómo cambiará Colombia con la Cuarta Revolución Industrial? Y, lo que es aún más importante, ¿qué estudiar para no quedarse atrás en esta transformación?



La ciencia de datos, la ciberseguridad, los sistemas energéticos sostenibles, la inteligencia artificial y, en general, todo lo relacionado con nuevas tecnologías son algunos de los enfoques que darán de qué hablar en un futuro que está a la vuelta de la esquina, y cuya oferta universitaria ya está disponible en la Universidad del Rosario.

En la nueva Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de esta institución, los estudiantes se sumergen en un ecosistema enfocado a la innovación aplicada, donde la flexibilidad en contenidos y la creación de soluciones globales a partir de tecnologías globales son sus principales diferenciales.



A través de programas como Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC), Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas Energéticos o Ingeniería Electrónica, la nueva Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología quiere brindar las herramientas que hombres y mujeres requieren para ampliar sus oportunidades en la economía digital.



De acuerdo con Juan Fernando Pérez, líder de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, “aquí se combinan programas únicos en el país, muy flexibles entre sí y que tienen la particularidad de contar con numerosas líneas de profundización, con la trayectoria y el reconocimiento adquirido por la Universidad del Rosario en sus 367 años de historia”.



MACC, una “juguetería ‘nerd’”



En la Universidad del Rosario, las matemáticas son aplicadas y aportan a la solución de problemas cotidianos. Si esto no es lo suficientemente atractivo, ¿qué tal si a este campo se le suman conceptos tan novedosos como ‘big data’ o ciencias de la computación? Esto, precisamente, es lo que ocurre en el programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC).



“MACC es un programa único en Colombia no solo porque es el primer pregrado en Ciencias de la Computación, sino porque las combina con las Matemáticas Aplicadas para formar los profesionales que liderarán la transformación digital. Incluye líneas de profundización en ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Tópicos que serán fundamentales para la sociedad en los próximos años y que, a diferencia de otros pregrados en el país, se puede profundizar en varias líneas”, afirma Valérie Gauthier, directora del programa.



Para Gauthier, la mejor definición del programa es una “juguetería ‘nerd’”, donde matemáticos, físicos e ingenieros conviven en un mismo ecosistema.



Las nuevas carreras de la Escuela



La llegada de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología en la Universidad del Rosario también trajo consigo tres nuevos pregrados: Ingeniería de Sistemas Energéticos, Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica.



“Ingeniería de Sistemas Energéticos es único en el país porque combina temas técnicos y económicos. Eso tiene mucho sentido para el sector energético de hoy, donde los profesionales deben tener claro el potencial del sol, el agua o el viento en sistemas sostenibles, pero también deben saber cómo transformar estos en energía eléctrica y llevarla hasta el hogar de los consumidores, determinando precios eficientes y garantizando la confiabilidad del servicio”, explica Juan Fernando Pérez.



Cabe resaltar que este programa contempla dos líneas de profundización: Energías Renovables y Mercados Energéticos. Por su parte, los estudiantes de Ingeniería Industrial podrán profundizar en áreas como Ciencia de Datos, Logística o Análisis de Decisión y Finanzas, mientras los estudiantes de Ingeniería Electrónica podrán hacerlo en Robótica y Automatización, Telecomunicaciones y Sistemas Ciberfísicos.



“Adicionalmente, los programas cuentan con áreas menores que los estudiantes pueden decidir tomar, tales como Ciudades Inteligentes, Internet de las Cosas, Actuaría o Desarrollo de Software, los cuales dan más flexibilidad a nuestros estudiantes y los acercan a aplicaciones más específicas de sus conocimientos”, asevera Valérie Gauthier.



Maestría para líderes del mundo 4.0



La Cuarta Revolución necesita líderes que sepan usar y crear las nuevas tecnologías que transformarán el mundo empresarial como lo conocemos. La Maestría MACC (Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación), precisamente, cuenta con tres líneas de profundización orientadas a la innovación aplicada.



En primer lugar, una línea de Ciencia de Datos Computacional, enfocada al análisis de datos y los sistemas de información; segundo, una línea de Ciberseguridad que, según explica Gauthier, “busca formar profesionales con capacidades alineadas con las necesidades globales en términos de seguridad ofensiva y defensiva requeridas para la protección de información en el ámbito personal y organizacional; aplicando también Inteligencia artificial a la ciberseguridad y profundizando en temas de criptografía”. Y tercero, una línea en inteligencia artificial que brinda herramientas para el diseño de sistemas inteligentes.



El gran diferenciador de la maestría MACC respecto a otros posgrados es que el futuro magíster está en capacidad de liderar proyectos y transferir conocimiento y tecnología mezclando la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la ciencia de datos computacional.



“En Colombia, no deberíamos formar solo a usuarios de tecnología, es necesario capacitar a los creadores que traerán la Cuarta Revolución Industrial a Colombia. Esa es la motivación de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología”, puntualiza Gauthier.