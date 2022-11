Más allá del soporte científico que ofrece la industria farmacéutica a los profesionales de la salud, hoy en día es evidente su interés por apoyar al gremio en su preparación integral para atender, dentro y fuera de un consultorio, las necesidades de los pacientes y la comunidad en general.

Con la transformación digital en la que están inmersos prácticamente todos los sectores, se ha abierto un abanico de escenarios para compartir conocimiento de valor que permite avanzar hacia el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en general en cuanto a salud.



La compañía Novo Nordisk, oriunda de Dinamarca, además de desarrollar tratamientos para el manejo de enfermedades como la diabetes, la obesidad, los trastornos raros de la coagulación y los desórdenes del crecimiento, se ha concentrado en impulsar la educación médica continuada de manera integral, es decir, no solo desde la perspectiva del conocimiento científico, sino desde el desarrollo y fortalecimiento de habilidades que proporcionen un valor agregado en la práctica clínica.



El Dr. Oscar Rosero, médico endocrinólogo, aseguró que ha habido mucha información equivocada en torno a la industria farmacéutica. “Sin el desarrollo farmacéutico no podríamos tener la calidad de vida que tenemos hoy en día. Si no utilizamos bien los medicamentos nuevos, no vamos a poder hacer las cosas como debe ser. La industria farmacéutica está llamada a educar a los médicos, a saberlo hacer de manera correcta, ética y responsable.”

Médicos con perfil digital

La farmacéutica ha adelantado estrategias en la web y en las plataformas digitales para informar y educar sobre temas relacionados con la salud. Un ejemplo de ellos es el Digital Camp Pro, evento organizado por Novo Nordisk, en el que decenas de médicos fueron capacitados en habilidades para el manejo correcto de redes sociales profesionales y creación de contenido médico.



“La industria farmacéutica tiene centrados sus ojos en el paciente. Podemos apoyarnos en la industria farmacéutica para impulsar ese contenido de comunicación”, advirtió Santiago Vallejo, médico endocrinólogo.



Y es que, la presencia de los profesionales de la salud en los nuevos canales digitales se ha convertido en una necesidad. “Los médicos tenemos la obligación de informar desde la evidencia científica. Si nos volvemos simples espectadores primero vamos a perder un espacio interesante en nuestras carreras, y vamos a ver consecuencias negativas de recomendaciones equivocadas”, agregó Vallejo.



La compañía tiene una relación continúa con los profesionales de la salud y ratifica su compromiso de seguir creando herramientas de valor que promuevan su labor y mejoren la calidad de vida de los pacientes y de la comunidad en general.