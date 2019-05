La industria de la moda se toma el e-commerce

El último informe sobre Navegación y Tasas de Conversión en el e-commerce por sectores 2018 de Netrica by Netquest revela que en Colombia, respecto al año 2017, principalmente la categoría de ‘compras’ sigue creciendo en el país, con un alcance promedio de 62,4 por ciento, y un incremento de 5,7 puntos porcentuales. Lo siguen los ‘servicios de pago online’ con un 29,4 por ciento y los ‘viajes’ con un 25 por ciento.



Por esta razón para los empresarios de la moda en Colombia sigue siendo atractivo crear sus tiendas virtuales y aprovechar la avalancha de compras que se registran por estos canales. Así lo entiende Catalina Álvarez, directora creativa de Agua Bendita, quien afirma que “por medio del comercio electrónico se logran eliminar barreras y abordar distintos mercados tanto para la venta como para dar a conocer nuestra marca. En el mundo de hoy lo más recomendado es la omnicanalidad y el uso del e-commerce ya que es la base del éxito”.



En su caso, hoy en día las ventas online representan el 7 por ciento sobre las ventas totales de la empresa, una cifra que se proyecta no solo con la comercialización en Colombia, sino en otros rincones del mundo. Adicionalmente, el comercio electrónico ha permitido que la empresa se dé a conocer mucho más, “logrando así que las personas se conecten y se enamoren de la marca. Hoy en día el mundo digital es el factor principal que mueve nuestro consumidor”, agrega.



Alcanzar el crecimiento deseado, sincronizarse con el mundo entero y poder presentar el proceso de Agua Bendita desde sus comienzos, así como generar mayores ventas, son algunos de los beneficios que Álvarez destaca de esta experiencia, que como ella misma indica, “se mantiene en una constante renovación”.



Una idea con la que coincide Ana Cristina Soto, gerente de Ecommerce de Grupo Crystal, empresa que desde 2014 incursionó en Internet con sus marcas Gef, y un año después con Punto Blanco y Baby Fresh. Para ella es importante “entender que tener una presencia digital es un “producto no terminado”, todos los días cambia y hay que estar dispuesto a invertir tiempo y apostarle a ideas nuevas todo el tiempo”.



Con el fin de estar donde el consumidor esté comenzó el proceso de expansión de tiendas físicas y fue por la misma razón surgieron las tiendas online. Como asegura Soto, en este momento el foco es el consumidor y es la guía para las decisiones que toma la compañía.



“Tener tiendas virtuales ha sido importante desde el punto de vista de visibilidad y ventas. Son crecimientos importantes y ha ido ganando participación, no solo para nuestras marcas sino también en el mundo, hoy es difícil pensar en una marca comercial que no tenga presencia en canales de comercio digital”, comenta la Gerente de Ecommerce de Grupo Crystal.



Otra compañía de la industria de la moda que decidió apostarle a la comercialización online es Johanna Rubiano, que con más de 20 años de trayectoria haciendo prendas exclusivas y de alta costura, encontró en Internet una plataforma más para darse a conocer y acercarse mucho más a sus clientas.



“A través de nuestra tienda virtual comercializamos una línea básica, y sin duda hemos logrado llegar a todas nuestras clientas, aquellas que esta fuera de Bogotá y requieren de forma inmediata una prenda. Me da mucha felicidad, cuando enviamos prendas a tantas ciudades diferentes y que toda Colombia pueda acceder a ellas”, señala Johanna Rubiano, diseñadora de modas. No obstante, ante la posibilidad de ofrecer la posibilidad de confeccionar prendas únicas y a la medida, la tienda física continúa teniendo un posicionamiento importante versus a la virtual.

Las empresarias recomiendan

Tras llevar varios años comercializando sus productos a través de plataformas digitales, las tres empresarias consultadas comparten algunos consejos para aquellos que desean incursionar en ecommerce:



- Medir todo el tiempo lo que se hace. Ser capaces de renunciar a las apuestas a lo seguro, porque en este mundo no todo está asegurado.

- Es una tienda 24/7 y las horas de compra generalmente no son horarios de oficina hay que tener ojos encima todo el tiempo.

- Tener claro cuál será la estrategia específica para invertir en lo que a futuro traerá verdaderas ganancias.

- Ir al ritmo de lo que el mercado requiere, y estar siempre a la vanguardia.

- La alineación entre los equipos de Mercadeo, Logística y Tecnología es un triángulo equilátero donde todos los puntos cuentan.

- Una tienda virtual debe ser una réplica de tu tienda física y trasmitir el sello propio que identifica tu marca.

- Se requiere un equipo altamente capacitado y conocedor de las plataformas tecnológicas.