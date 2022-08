Cada vez es más frecuente que las empresas estén migrando su información a la nube, debido a los múltiples beneficios que esta solución ofrece en términos de capacidad de almacenamiento, respaldo, inmediatez, acceso y seguridad, por solo citar algunas.

Por eso, contar con compañías expertas que faciliten y aceleren el proceso de adopción de la nube a las diferentes organizaciones resulta determinante.



Ese es el caso de Clouxter, una empresa que además de otorgar esos beneficios, gracias al diseño de una estrategia con perspectivas organizacionales, alinea las necesidades de negocio con una solución técnica, compuesta por una arquitectura, un plan y un presupuesto que le permitan a cada cliente estructurar un proyecto.



“Nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a agilizar y acelerar todo su proceso de adopción y consolidación del uso de la nube, aprovechando las mejores prácticas y los beneficios tanto de negocio como los tecnológicos que la nube provee. Básicamente, buscamos sacar lo mejor de la nube para habilitar y viabilizar a nuestros clientes en su escenario particular”, afirma Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouxter.

Ricardo González, Chief Technology Officer de Clouxter. Foto: Clouxter

Así mismo, otro de los objetivos de la compañía es establecer un modelo de Gobierno de nube ajustado a las necesidades del cliente, que permita mantener mayor control en términos de seguridad, costos y cumplimiento de los recursos desplegados en la nube.



“Nosotros pudimos ser partner del año en el sector público, gracias al trabajo que hicimos con muchas organizaciones del Gobierno que estaban en ese proceso de ir a la nube y efectivamente ayudarlos. Iniciativas como el acuerdo marco de nube hacen que más y más organizaciones, ya sea desde el sector público y empresas de todos los tamaños del sector comercial o startups, consideren la nube como una opción viable y el camino hacia donde ir, y que genera una muy buena situación no solo para Clouxter y para la nube en sí, sino para las mismas compañías, porque realmente pueden aprovechar mejor la tecnología accediendo a nuevos servicios y repensando sus negocios, cómo la nube les permite transformar su negocio, basado en todo lo que provee. Entonces ya no debemos pensar en cómo veníamos haciendo las cosas, sino que a través de estas nuevas capacidades como le presto servicio y como le doy valor al cliente. Hay mucho por hacer y las firmas colombianas van viendo este camino”, añade el directivo.



Frente a las ventajas sobre la competencia, González Vargas aduce que Clouxter se enfoca en entender muy bien el escenario del cliente y por esa razón ha podido analizar que en otras organizaciones los servicios se prestan casi a veces como una plantilla, ‘como una receta’ y a veces tratan de hacer funcionar ‘esa receta’ no adecuada en un escenario no adecuado.



“Los clientes tienen muchas necesidades contextuales, a veces son temas orientados al negocio, a la prestación de servicios a sus usuarios, a la disponibilidad, al ‘performance’, a la continuidad del negocio. Otras veces son, por ejemplo, temas regulatorios y de seguridad que ellos deben cumplir para poder habilitar su operación”, precisa el CTO.



Lo anterior significa que cada cliente requiere una solución mucho más enfocada, y ahí es donde Clouxter hace una diferencia importante, porque logra entender el escenario trabajando en conjunto con el cliente para que esas expectativas se puedan materializar y cumplir los objetivos de manera efectiva, eficiente y óptima.

Recomendaciones de seguridad

A veces es importante señalar que las organizaciones no se mueven a la nube pensando que la misma es un riesgo de seguridad o que arroja más riesgos. A lo ya mencionado, destaca que migrar a la nube es aprovechar las capacidades del proveedor de nube para reducir el esfuerzo requerido en lograr muchos objetivos de seguridad y cumplimiento. Por eso, González hace una serie de recomendaciones a las compañías en esa línea:



Primero, dice que las organizaciones deben entender que la nube por defecto ofrece diferentes capas de seguridad, pero que también son corresponsables de la seguridad de lo que se coloca allá, por lo cual es indispensable ser conscientes que la responsabilidad es compartida en la configuración de la nube.



Segundo, considera que se debe fortalecer la cultura de la seguridad, pues se evidencia que en muchas empresas este componente es algo “adicional” un extra, un plus y que cuando construyen sus aplicaciones no se tiene a la seguridad como un principio de diseño, por lo que esperan “poner la seguridad al final”, siendo que esta debe hacer parte fundamental de la misma. La seguridad es tan fuerte como el eslabón mas débil.



Tercero, aconseja identificar claramente cuáles son los objetivos de seguridad que se piensan cumplir cuando migran a la nube; cómo se gestiona la identidad, cómo acceden los usuarios a los recursos, qué pueden hacer y qué no; la protección de los datos y qué grado de control y protección debe haber. “Todos debemos estar en cumplimiento y estableciendo controles. Controles de detección, como monitoreo y visibilizar la seguridad”, enfatiza el directivo.



En cuarto lugar, responder a las situaciones de seguridad de los clientes, pues lo mejor es estar siempre preparado para actuar y evitar que el negocio se vea perjudicado de manera profunda y negativa. Cómo protegemos y cómo respondemos ante los incidentes de seguridad, operativos, desastres naturales, en fin, qué hacer y cómo prepararse, para eso les ayudan a estructurar un plan de recuperación ante desastres que garantice la continuidad del servicio logrando la confianza de sus clientes o usuarios.



“Y es que la relevancia que ha tomado este espacio tecnológico en los últimos años se debe especialmente a que ha demostrado en diferentes niveles y desde distintas perspectivas su alineación con los negocios. Sin duda, es la democratización de la tecnología”, asegura el directivo de Clouxter.



Añade que la nube hace asequible toda la tecnología de punta, y que cuando se habla de tecnología de punta hace referencia a todas las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, servicios de seguridad avanzados, computación cuántica y a los múltiples tipos de repositorios de datos, entre otras.



“Uno de esos puntos importantes es acercar la tecnología de punta a todas las personas; solo necesitas de una tarjeta de crédito para empezar a probar servicios muy avanzados y solo se paga por lo que se consume, sin hacer grandes inversiones en equipos on-premise que se deprecian en 3 años”, subraya el CTO.



Pero ante esa rápida extensión universal, ¿qué desarrollo ha tenido en Colombia? Ricardo González sabe que dentro del mercado nacional existe una inercia que ha aumentado entorno al proceso de adopción, aunque aún la penetración no sea tan alta.



“Cada vez hay más compañías que están viendo en la nube los siguientes factores: ¿cómo ir a la nube?, ¿cómo volver la nube la opción por defecto?, y cuando piensa en tecnología, ¿piensa primero en la nube? Ese número está creciendo constantemente.

Las necesidades alrededor de esta industria son: migrar, optimizar, asegurar y mejorar su operación. Entonces veo un camino creciente, más organizaciones queriendo migrar, incluso, desde las iniciativas como país ya vemos que Colombia tomó la decisión de ir a la nube primero”, puntualiza el directivo de Clouxter.