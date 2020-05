La importancia de cuidar la salud mental en la cuarentena

Durante la cuarentena, la Casa Editorial El Tiempo continúa presentando transmisiones en Facebook Live en las que expertos de la salud ayudan a aclarar el panorama del coronavirus y hacen recomendaciones para evitar o reducir el impacto que la pandemia está teniendo en nuestras vidas.

En la entrega más reciente, transmitida el 5 de mayo, Adriana Garzón, editora de la Sección Vida de El Tiempo, dialogó con las doctoras Mónica Avendaño y Edda Medina acerca de los cuidados de la salud mental durante el confinamiento.



La importancia de este tema se refleja en una reciente encuesta de Profamilia que indica que el 75% de los colombianos está teniendo algún problema de salud mental por cuenta de la situación actual.



Según la doctora Avendaño, terapeuta psiquiatra, esto se debe a dos factores con gran influencia en esta pandemia: por un lado, el cambio abrupto de la vida cotidiana; y, por el otro, el temor a contagiarse de un virus que se propaga con facilidad y que pone en riesgo la vida. “Eso explica que las personas transiten por tantas emociones. Se ha perdido la calma y empieza a haber desesperanza, desamparo, depresión, tristeza, pérdida de la seguridad, afectaciones en el sueño e, incluso, problemas dentro de las familias”, señaló Avendaño en la conversación.



Según la terapeuta, esto, en buena medida, obedece a la sensación de que la muerte está acechando en un sentido literal y en otro metafórico: literal, por los efectos que el virus está teniendo en la salud de las personas; y metafórico, por las pérdidas que muchos experimentan o temen experimentar en ámbitos como el laboral, el económico, el social, el familiar o el amoroso.



Algo que llama la atención en este sentido es que los jóvenes sean de los más afectados en la pandemia. “Ellos están acostumbrados a socializar para relajarse del estrés de las clases, por ejemplo. Ahora, están siempre frente a una pantalla recibiendo una clase tras otra, lo que no permite que estructuren su personalidad como es debido ni que puedan combatir adecuadamente la soledad”, complementó Avendaño.



Por su parte, la doctora Edda Medina, pediatra intensivista, advirtió también sobre el impacto que la situación está teniendo en los adultos mayores: “Tienen un confinamiento más estricto y se sienten abandonados, rechazados, están apartados de sus familias. Además, son los que más comorbilidades tienen”, puntualizó Medina.



De estas situaciones de estrés y ansiedad preocupa también su impacto sobre la salud física de personas de cualquier edad. “Es un círculo vicioso: lo que ocurre a nivel orgánico



repercute en el sistema nervioso central, y viceversa. El estrés, por ejemplo, genera altos niveles de cortisol, una hormona que puede crear diferentes trastornos, como adicciones al cigarrillo, al alcohol e incluso al azúcar y a los carbohidratos, pues el cortisol causa importantes cambios digestivos”, manifestó la pediatra intensivista.



Recomendaciones



¿Cómo revertir el panorama, que parece tan oscuro a veces? En opinión de la doctora Edda Medina, lo primero es saber que lo mental y lo físico no se pueden combatir de manera separada. De ahí, la importancia de comer bien para evitar los trastornos generados por los altos niveles de cortisol.



“Se puede sentir mucho apetito, pero si uno conoce la causa, puede controlarse y optar por alimentos más sanos que no tengan efectos inflamatorios. Es recomendable, en este sentido, evitar la carne de cerdo y preferir el pavo o el pollo, así como los frutos secos o los panes de almendras y de quinua”, sugirió Medina.



A este tipo de acciones físicas hay que sumar otras de carácter mental. Para la doctora Mónica Avendaño, en el caso de las ‘muertes metafóricas’ es muy importante revisar cómo se está percibiendo la situación: si desde la carencia o desde la posibilidad. “Situarse en el lugar de la posibilidad permite que nos fijemos en lo que ya tenemos, no en lo que nos hace falta, lo que nos permitirá usar nuestra creatividad para resolver los problemas que nos aquejan”, recomendó la terapeuta psiquiatra.



Para edades específicas, también hay recomendaciones específicas. A los adultos mayores se les recomienda mantenerse activos, hacer ejercicio y procurar bajar los niveles de cortisol, de ser posible, con medicamentos de origen natural. “Yo suelo aconsejar Neurexan porque tiene muchos beneficios: se puede usar a cualquier edad, reduce la hipertensión y la exacerbación de la diabetes, mejora el tránsito intestinal, produce endorfinas y, además, ayuda a dormir bien”, anotó Medina.



Avendaño también resaltó los beneficios de este medicamento: “Medicamentos como Neurexan ayudar a dormir bien sin ser somníferos, y un buen sueño es clave en esta situación: fortalece el sistema inmunitario, mejora el estado de ánimo y reduce el estrés”, apuntó la terapeuta psiquiatra.



Finalmente, ambas profesionales coincidieron en la importancia que tendrán los niños más pequeños para superar esta crisis. “A ellos les podemos ayudar creando ambientes de confianza, conversando y riendo, pero la verdad es que los niños más pequeños serán los grandes maestros porque muchos de ellos nunca han experimentado lo que las personas mayores extrañamos, y fijarnos en cómo ellos se adaptan a las nuevas circunstancias constituirá un gran aprendizaje para todos nosotros”, concluyó la doctora Edda Medina.