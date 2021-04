La hora de la verdad comienza para la NDC

Cada nación firmante del Acuerdo de París tiene el compromiso de presentar una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), documento en el que se consigna el compromiso asumido para contribuir a la lucha global contra el cambio climático.

La NDC presentada recientemente por Colombia ha recibido grandes elogios de actores nacionales e internacionales debido a su construcción participativa y a las altas ambiciones que se plantea, entre las que se encuentra el compromiso de no emitir más de 169,4 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030.



Esto, como ha explicado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, corresponde a una reducción del 51% con respecto a las emisiones proyectadas para dicho año, si no se llevaran a cabo las acciones consignadas en la NDC.



Pero ¿cómo cumplir este objetivo? La pregunta es de una importancia incuestionable, pues no cabe duda de que, tras una impecable confección del documento, lo fundamental comienza ahora, con el desafío de la implementación



Los retos de la NDC

“Para alcanzar sus metas, la NDC comprende un conjunto de 196 acciones: 148 relacionadas con la mitigación de emisiones, 30 con la adaptación al cambio climático y 18 con los medios de implementación. Comprender esto es fundamental, pues nos ofrece un panorama de los propósitos de la NDC, pero también de los desafíos que debe afrontar”, señala el ministro Correa.



En primera instancia, están los compromisos en mitigación, es decir, las acciones que tendrán como resultado una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Su propósito es el de contribuir al objetivo global de revertir la tendencia descontrolada de aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, lo cual a su vez es la causa del cambio climático.



Esto supone tomar cartas en asuntos urgentes, como reducir significativamente la tasa de deforestación y alinear todos los esfuerzos en mitigación con el objetivo de lograr la carbono-neutralidad para 2050.



Es preciso señalar que no basta con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático continuará y varios de sus efectos serán irreversibles, por lo que es necesario adaptarse a esta realidad para sortear sus consecuencias, especialmente en Colombia, donde todos los municipios tienen algún grado de riesgo en dimensiones como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la salud, el hábitat humano y la infraestructura. Precisamente en esas líneas el país se ha planteado 30 ambiciosas metas en adaptación al cambio climático.



Los medios de implementación, por su parte, abarcan todas aquellas condiciones habilitantes de carácter transversal que facilitarán y permitirán el cumplimiento de las metas fijadas en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. En total son 18 metas definidas bajo este componente, que incluye metas en planeación, financiamiento, educación, ciencia y tecnología.



Más de cien entidades de diversa índole, públicas, privadas, nacionales, territoriales e internacionales fueron parte del proceso de construcción de la NDC. Las 196 acciones cubren el total de la economía nacional y fueron concertadas en conjunto con las entidades encargadas de su implementación.



“Todo esto demuestra que, para la mitigación, la adaptación y la implementación es fundamental el compromiso de los principales sectores de la economía, como transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria, así como de las diferentes carteras, no solo la de Ambiente”, manifiesta Correa.

Comprometerse: la tarea de los principales sectores

Está claro entonces que una de las mayores claves para poder avanzar durante los próximos diez años en los objetivos de la NDC es lograr el compromiso de los distintos sectores y actores.



De hecho, el documento contempla acciones concretas para varios de ellos. Por ejemplo, en vivienda, se llama la atención sobre la necesidad de reducir la vulnerabilidad de las construcciones y de mejorar el tratamiento de las aguas residuales domésticas. La formulación de estas metas fue liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



En lo que respecta a temas energéticos, el Ministerio de Minas y Energía lideró la consolidación de metas para la transformación energética del país.



Estos son tan solo dos ejemplos de las metas que fueron propuestas por los diferentes ministerios del Gobierno.



“Desde luego, son numerosos los compromisos que se contemplan para cada uno de los distintos sectores. No obstante, también es necesario señalar que los objetivos precisan de la participación de todos, y esto incluye al Estado, la empresa privada y la sociedad civil. No es solo un llamado del Gobierno, el Ministerio o la NDC; es el mundo entero el que se está moviendo en esa dirección, y es muy importante que las empresas y la ciudadanía en general (a nivel personal, familiar y comunitario) tengan esto en cuenta, pues los que primero se sumen serán quienes lideren la transición sostenible en el futuro”, concluye Correa.