¿Quién no ha probado alguna vez una hamburguesa? Si busca una comida fácil de conseguir, de rápida preparación y que incluya, por lo menos, los tres grupos alimenticios necesarios en una dieta (cereales en el pan, proteína en la carne, pollo o el queso, así como vegetales como lechuga, cebolla o tomate), la hamburguesa es, sin duda, la “reina”.

En la actualidad, la hamburguesa es más que carne molida entre panes. De hecho, la clásica Big Mac de McDonald’s es considerada un ícono en la cultura popular, en parte porque cambió la forma en que se hacían las hamburguesas en ese momento, con una presentación más grande, doble carne e ingredientes diferentes.



En el Día Internacional de la Hamburguesa, McDonald’s se une a la celebración contando algunas curiosidades que han surgido luego de décadas de experiencia perfeccionando sus recetas.



Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia, devela los secretos de las hamburguesas que más se preparan en el mundo.

En el Día internacional de la hamburguesa, ¿por qué cree que es un producto que se mantiene vigente y sigue siendo preferido por todo tipo de público?



Año tras año, comprobamos que la hamburguesa es una comida que le encanta a las personas y hace parte del estilo de vida de muchos consumidores. McDonald’s tiene hamburguesas clásicas que por muchos años se han consolidado como las favoritas de la gente, y también incorporamos algunas innovaciones que aportan nuevos sabores con la misma calidad de nuestra marca.



La hamburguesa satisface necesidades en diferentes momentos de la vida de las personas; como cuando necesitan una comida fácil de conseguir, que se prepara de forma rápida y que incluye por lo menos tres de los grupos de alimentos necesarios en la dieta: cereales en el pan, proteína en la carne, el pollo y el queso así como vegetales en muchas de las preparaciones.

¿Qué les diría a quienes se lo piensan a la hora de elegir una hamburguesa de McDonald’s para consumir en alguna comida del día o quizás solo para disfrutar de un antojo?



McDonald’s es el restaurante que más hamburguesas prepara por día alrededor del mundo.



Tenemos décadas de experiencia perfeccionando nuestras recetas e invirtiendo para entregar la mejor calidad y seguridad alimentaria de nuestra comida. Por ejemplo, en nuestras hamburguesas de carne sólo usamos 100 % res, de cortes enteros y magros. No le agregamos ningún aditivo o conservante.



De hecho, no hay ningún secreto en la conservación de la carne de nuestras hamburguesas, pues es lo mismo que hace cualquier consumidor en su hogar: mantenerla congelada hasta el momento de su preparación y una vez en la parrilla no agregamos nada más que un toque de sal y pimienta.



Llevamos varios años evolucionando nuestra comida y hemos reemplazado aromatizantes y colorantes de muchos de nuestros ingredientes por otros de origen natural en productos como el queso cheddar, las salsas, los pepinillos en un amplio rango de nuestras hamburguesas más icónicas.

¿Por qué cree que la comida rápida genera prevención en algunas personas?

A veces se habla de ‘comida rápida’ como un alimento sin valor nutricional, pero si se piensa bien este nombre hace referencia a la velocidad y al uso de estándares en la preparación de estos alimentos, no a la calidad o al origen de sus ingredientes.



Además, no muchas personas saben que en McDonald’s pueden personalizar su hamburguesa según sus preferencias, pues nuestros estándares y procedimientos nos permiten empezar a prepararla sólo en el momento en que el consumidor la ordena y por eso la hacemos justo cómo le gusta, retirando o agregando los ingredientes que cada persona decida.

Ahora se han popularizado también las hamburguesas de pollo, ¿qué nos puede contar al respecto?



Las hamburguesas de pollo son una tendencia mundial y por supuesto en Colombia, que es un gran consumidor de pollo, son una alternativa que las personas valoran. Nuestras hamburguesas de pollo están hechas con pollo colombiano, que es un filete de contramuslo que se apana a mano todos los días en nuestros restaurantes usando una mezcla con especias naturales, sin colorantes ni aromatizantes artificiales.

¿Es verdad que McDonald’s se abastece de productos colombianos?

Sí, cerca de la mitad de los ingredientes que usamos en nuestras cocinas son de origen

colombiano. Por ejemplo, los vegetales de las hamburguesas son cultivados en Boyacá. El pan, el café, los huevos, la mezcla de helado y el pollo, entre otros ingredientes, son producidos en Colombia.

¿Qué datos curiosos puede compartirnos para hacer hamburguesas como las de McDonald’s?



Además de la selección de los mejores ingredientes, hay algunos ‘tips’ que hacen una mejor hamburguesa. Por ejemplo, caramelizar o tostar ligeramente el pan antes de agregar las salsas, usar vegetales para contrastar con un toque fresco los demás sabores.



El control de la temperatura es crucial, para cocinar perfectamente la carne y mantener su jugosidad.

¿Cuál es su hamburguesa favorita?

De las hamburguesas clásicas, mi favorita es la Big Mac con adición de tocineta. Y de las innovaciones que hemos creado en Colombia, la Spicyracha de pollo es espectacular.