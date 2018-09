La Guajira: Un paraíso en el Caribe colombiano que tiene magia

Conocer La Guajira es hoy uno de los sueños no solo de muchos colombianos sino de extranjeros que se interesan por descubrir paisajes y sensaciones nunca antes vistas en otro continente. Este departamento, localizado en el Caribe colombiano representa la diversidad del país a través de sus paisajes desérticos, sus aldeas pesqueras, su mar, y la presencia de ranchos remotos del pueblo indígena Wayúu –declarados por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad por mantener intacta su tradición oral-.

Si algo caracteriza a esta región es el saber enamorar a sus visitantes desde el momento en el que pisan sus tierras. Los contrastes y colores de cada uno de los atardeceres se convierten en los protagonistas de un viaje para quienes aman el contacto con otras culturas y con la naturaleza. Su temperatura promedio es de 40°C en el día y 22°C durante la noche. Su gastronomía, hecha para quienes quieren probar alimentos diferentes y autóctonos, sobresale con platos como el chivo guisado, el arroz de mariscos, y el arroz con frijol morado guajiro.

¿Qué visitar en La Guajira?

1. Riohacha

Siendo la capital del departamento, representa el patrimonio histórico y turístico por sus costumbres, tradiciones y manifestaciones que saltan a simple vista en cada una de sus calles, ocupadas por mujeres indígenas que ofrecen artesanías y mochilas tejidas a mano. El Paseo de la Marina, el Valle de los Cangrejos, la Laguna Salada, y el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos son algunos de sus principales atractivos.

2. El Cabo de la Vela

Conocido por sus chozas típicas para hospedarse y su ambiente para pasar unas increíbles vacaciones, se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos a nivel mundial. Alejado de la civilización y sumergido entre aguas que resaltan a los practicantes de ´kitesurf´, el Cabo de la Vela es una parada obligatoria cuando se visita La Guajira. El Pilón de Azúcar; El Faro; y Playa Ojo de Agua, son las tres zonas a las que se recomienda ir.

3. Punta Gallinas

Este es el punto más al norte en el que se puede estar dentro de América del Sur. Al llegar, luego de un recorrido desde el Cabo de la Vela de aproximadamente 4 horas, los viajeros se encontrarán con escenarios impresionantes de dunas, acantilados rocosos y noches estrelladas. Además, y como símbolo de la región, en la punta se podrá observar el famoso faro con una altura de 18 metros.

4. Playa Mayapo

Cerca de Riohacha a 30 minutos desde el aeropuerto y a 2 horas de Santa Marta, está un terreno que atrae a turistas y deportistas que buscan playas encantadoras con fuertes vientos. Su agua transparente y arena blanca producen la sensación de encontrarse dentro de una piscina totalmente natural.

Foto:

Este lugar ofrece todos los elementos necesarios para vivir unos días de descanso. Dentro de sus opciones, se encuentra el Hotel Wayira perteneciente a la cadena On Vacation. El proyecto, próximo a inaugurarse, tendrá una capacidad de 1.300 habitaciones, pero mientras el inicio de su operación, solo estarán habilitadas 60 habitaciones y 60 rancherías, siendo este último un nuevo concepto en acomodación. Además, los viajeros aquí no tendrán que preocuparse por su bienestar, las instalaciones brindan todas las comodidades posibles a través de sus únicas habitaciones. Por otro lado, contará con un minimarket, jacuzzi, restaurante, bar, piscina, recepción las 24 horas del día, kiosco, y la posibilidad de organizar desde allí expediciones hacia otros lugares del departamento.



Para esta ocasión, On Vacation tiene la participación de los nativos de la región. Muestra de ello, es la decoración del hotel, la cual estará a cargo de las personas residentes de la zona para demostrar su compromiso por ser una empresa incluyente.



Para más información y visitar el hotel puede ingresar a: https://www.onvacation.com/promocion/vive-la-magia-de-la-guajira-152