La Guajira: un departamento con grandes retos y potencial sin explotar

En el marco del evento SingularityU Colombia Summit, que se celebrará los próximos 27 y 28 de noviembre de 2018 en Ágora, Centro de convenciones, se lanzó la semana pasada el Global Impact Challenge, Reto Guajira Sorprendente, que buscar fomentar innovaciones y startups que impacten positivamente la vida de quienes habitan la región de La Guajira, con la capacidad de escalar e influir a mil millones de personas en todo el mundo en 10 años.

Contexto

La Guajira es uno de los 32 departamentos que conforman la República de Colombia. Está ubicado en el extremo noreste del país y pertenece a región Caribe. Su capital es Riohacha y tiene 15 municipios. Este departamento cubre una extensión de 20,848 km2 y tiene una densidad de 47,27 personas por km2. Tiene una de las tasas más altas de natalidad en comparación al promedio de Colombia (entre el 3 por ciento y 4 por ciento). El 50 por ciento de su población tiene menos de 25 años; el 46 por ciento de su población es indígena; el 55 por ciento de las personas viven en zonas urbanas; y el 45 por ciento vive en zonas rurales.

Retos

Históricamente esta región se ha caracterizado por ser una de las zonas más afectadas por la corrupción y el olvido estatal. La Guajira es una de las partes más pobres de Colombia con alarmantes estadísticas de desnutrición y falta de cubrimiento de las necesidades básicas: 45 por ciento de su población no tiene acceso a electricidad, agua potable, alcantarillado, y recibe una calidad de educación y salud paupérrima. Además, el 70 por ciento de la población de la Guajira se compone de poblaciones vulnerables: indígenas y afrodescendientes, y la mayoría tienen las necesidades básicas insatisfechas.



Es preocupante, además, que el producto interno bruto per cápita de la Guajira es la mitad del PIB promedio de Colombia. Si se excluye el PIB minero, esta cifra sería de 1,000 USD per cápita, una cifra similar a las de Nigeria y la República democrática del Congo.

Algunos de los retos que impone esta región son:



• Analfabetismo: el 60 por ciento de las familias tienen un bajo logro escolar; 5 de cada 100 niños alcanzan la educación superior y existe una desigualdad significativa entre los grupos étnicos. El analfabetismo en La Guajira rural alcanza el 56,5 por ciento de la población.

• Desempleo: entre el 2015 y el 2016 la tasa de desempleo ha aumentado.

• Pobreza: la pobreza en La Guajira urbana asciende al 53 por ciento de su población; en La Guajira rural, al 84 por ciento.

• Acceso a servicios básicos: 14 de cada 15 municipios tienen acceso intermitente a los servicios básicos. En las zonas rurales, apenas el 16.3 por ciento tiene acceso a agua potable, lo que significa que el 83.7 por ciento consume agua contaminada.

• Desertificación y erosión: 14 de 15 municipios se sitúan sobre una zona que sufre erosión severa; 7 de 15 municipios sobre una zona de erosión muy severa.

Oportunidades



La principal fuente económica actual de La Guajira la constituye la minería, que representa el 70 por ciento de los ingresos totales: se explota con avidez la sal marina y las reservas de gas natural. Gran parte de la minería que se realiza en La Guajira es de carácter ilegal, en especial lo que respecta al oro y el carbón. Sin embargo, hay otros grandes potenciales que ofrece la zona más allá de la minería:



• Oportunidades energéticas: el promedio de radiación solar en La Guajira es de 5,5 Wh/m2; el promedio de energía eólica es de 15.000 MW. Por su ubicación limitante con el mar Caribe y su geografía desértica, tiene un potencial enorme para la producción de energía solar y eólica.



• Oportunidades culturales y turísticas: esta región ofrece grandes oportunidades de ecoturismo y turismo responsable. Su geografía desértica y concomitante del mar la hace un lugar ideal para el turismo responsable. Asimismo, al albergar una riqueza de comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones por siglos, existen posibilidades económicas para las industrias culturales y el etnoturismo.



Global Impact Challenge Reto La Guajira

Si le interesa participar en el reto, tiene alguna idea innovadora que pueda ayudar a los habitantes de esta región, y pueda convertirse en una solución exponencial, visite la página https://singularityucolombiasummit.com/global-impact-challenge/ para saber más.