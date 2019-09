¡La Fundación Universitaria Juan de Castellanos cumplió 30 años!

Con una solemne Santa Eucaristía, presidida por monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, inició la jornada el pasado 6 de septiembre en el Campus JDC, en donde se tuvo la presencia de todos los integrantes de la familia de La Juan y rectores de las diferentes universidades del Departamento.

El padre Luis Enrique Pérez Ojeda, rector y representante legal de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, presentó unas sentidas palabras en donde habló del ayer: “Se hace necesario guardar con gratitud, en la memoria, las personas que dieron origen a nuestra institución; son ellas, los cimientos, y quienes visionaron el norte y señalaron el derrotero que nos hace trasegar, construyendo día a día nuestra propia historia”.

Foto: Crédito Fundación Universitaria Juan De Castellanos

Así mismo, el rector habló del hoy: “Somos una institución universitaria en crecimiento que tiene, a través de sus programas a distancia, presencia en varias regiones del país, desde Pasto, la ciudad que asienta junto al volcán galeras, hasta las tierras cálidas de la región caribe; y desde los llanos orientales hasta la Antioquia grande, hemos graduado a casi 30 mil estudiantes en estos años y mantenemos un reconocimiento estable en ofrecimiento de cobertura”. De igual manera, hizo hincapié en aspectos fundamentales que forman parte de nuestra política institucional, como la vocación del servicio como iglesia a la formación humana cristiana y profesional de los jóvenes, el compromiso con el servicio de calidad, el esfuerzo continuo por hacer de nuestro claustro universitario, un espacio para todos en donde se aporte a la región y al país.

Hoy, se habla bastante sobre el futuro de la educación superior, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos tiene sueños para ese futuro, y el padre Luis Enrique los plasmó en su intervención: “Tenemos que reinventarnos, recrearnos continuamente, si las universidades no entran en esa dinámica, en pocos años serán unas hermosas instituciones de museo”. Afirmó que los jóvenes, viven y se mueven con gran facilidad en este mundo de la era digital, es por eso que la pedagogía y las formas de enseñanza deben ordenarse en esa dirección. Finalmente, cerró su intervención agradeciendo a todos los asistentes al evento.



Durante la jornada, todos disfrutaron de la intervención de la banda sinfónica de la escuela de la Gobernación de Boyacá, jóvenes que interpretaron melodiosas canciones como As if on Winds del compositor Tracy O. Behrman, y Cargado de ilusiones del compositor Rubén Darío Gómez.

Foto: Crédito Fundación Universitaria Juan De Castellanos

El padre Oswaldo Martínez Mendoza cerró la jornada de la mañana realizando un brindis, en el que luego, a viva voz, estudiantes, docentes, administrativos, directivos y visitantes, le cantaron el cumpleaños a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en su aniversario número 30.



En la jornada de la tarde, se llevó a cabo un espacio cultural en donde la danza y la música se tomaron las instalaciones del edificio Álvaro Castillo Dueñas, pues hubo la presentación de importantes bandas a nivel local y nacional, como lo fueron Son Castellanos, Nasa Histoires y la gran presentación de la banda de rock pop Don Tetto, quienes hicieron vibrar con sus famosos éxitos a todos los integrantes de la familia de la Juan.

Foto: Crédito Fundación Universitaria Juan De Castellanos

Estamos felices por estos 30 años cumplidos. La Fundación Universitaria Juan de Castellanos ha sido una institución que ha venido formando grandes profesionales, que ha comprobado, en cada instante, que esas ilusiones y sueños de nuestros fundadores, mantienen intacta su vigencia y que el trabajo de generaciones sucesivas para alcanzarlos, ha valido y sigue valiendo la pena.



¡Gracias por ser parte de esta gran familia!