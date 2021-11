La fuerza creativa y emprendedora de Colombia

Sin duda alguna, así como les sucedió a los diferentes sectores de la economía, la educación no pudo escapar a la inusitada aceleración de procesos, tendencias y nuevas realidades que se vienen generando por efecto de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19.

Ese fenómeno ha sido evidente para Gabriel Diago, director de Innovación del Gimnasio Los Caobos, quien sostiene que esta pandemia hizo que la educación avanzara 20 años más rápido de lo que hubiera sido dentro de un período normal.



En esa línea, esta coyuntura hizo que los colegios –de un día para otro– tuvieran que reinventarse y buscar darles a los estudiantes una educación que tuviera valor durante un espacio en el que no había contacto y donde, al mismo tiempo, se vieron en la obligación de entender –más que el avance tecnológico– qué significaba y para qué servía lo que estaban aprendiendo.



“El propósito de la educación es que los estudiantes sean exitosos en el mundo que les va a esperar y, pese a que este ha sido siempre el objetivo– lo que pasa es que el mundo cambió y nos dimos cuenta de que los niños deben tener habilidades de colaboración, de comunicación, de pensamiento crítico y eso fue lo que nosotros pudimos evidenciar, pues más que darles un examen, lo clave es que esto sea relevante para ellos”, explica Diago.



Así, siendo consecuentes con esta filosofía, el Gimnasio Los Caobos promueve que los estudiantes encuentren su propósito e identifiquen sus pasiones, analicen la historia de lo que les interesa o lo que les apasiona (fútbol, moda o cualquier área del conocimiento), para luego realizar un proyecto enfocado hacia cómo van a construir este nuevo siglo desde esa pasión, y qué soluciones proponen para un mundo mejor.



“Ahí, entonces, primero nos damos cuenta de que la historia no se da solo por guerras sino que se tiene que aprender de ella, ya que cuando a uno le importa algo tiene que conocer su historia para después crear a partir de eso, que es lo que nosotros buscamos”, resalta el Director de Innovación.



Con respecto a cómo será la educación en el futuro, Diago considera que –obviamente– la tecnología y la virtualidad van a estar presentes, por lo que se habla de que ya hay colegios que empiezan con el modelo híbrido, y que se ha convertido en materia de discusión en el mundo académico.



No obstante, para el Gimnasio Los Caobos, esto va más allá. Si un estudiante va a tener que someterse a un desplazamiento cerca de dos horas para ir al colegio, las instituciones educativas deben ser centros en donde pueda aprender, en el que encuentre recursos, laboratorios y mentores que lo ayuden a mejorar su experiencia académica, y que no sea simplemente que llegue a un sitio en el que se tiene que quedar callado y oyendo a un profesor hablar y repitiendo lo que él dijo dos semanas después porque, asegura, eso lo puede hacer desde un computador.



En tanto que los más chiquitos tienen que concentrarse en aprender a resolver problemas que no tienen una sola solución, lo que los invita a ser creativos e innovadores. Por eso dice que con ellos es súper importante tener clara la etapa de desarrollo de su cerebro.



“Los primeros dos años aprenden todo lo que tienen que saber de su entorno y de los dos a los seis años cortan todo lo que no les sirve para sobrevivir, así que si nosotros no les enseñamos a que puede haber más de una solución, a que tienen que comunicarse y colaborar y a oír las opiniones de los demás, sino que los instruimos a quedarse callados y a repetir, con eso es lo que se van a quedar y eso es muy grave porque cuando sean adultos les va a costar mucho más buscar soluciones distintas, interrelacionarse y tener todas las habilidades que se requieren en el mundo actual”, puntualiza Gabriel Diago.



Aniversario y emprendimiento



Además del orgullo por impartir una educación de avanzada y útil para el futuro de sus estudiantes, el Gimnasio Los Caobos está celebrando 30 años de existencia, siendo fiel al legado de sus fundadores, el padre Gabriel Giraldo y el grupo de abogados javerianos que hace tres décadas soñaron con un colegio que pensara en formar ciudadanos competentes, felices con sus raíces y capaces de entender la importancia de conocer el mundo para soñar uno que sea mejor.



Según lo recuerda su rector, Carlos Alberto Casas, en el año 91 –cuando surge la institución– lo hace como un colegio católico que vincula a las familias en la formación integral en valores y que hoy, 30 años después, ese compromiso se traduce en un ente educativo que ha sido capaz de ponerse a tono con las realidades del siglo XXI, pero sin perder ni traicionar sus principios.



“En el Gimnasio Los Caobos tenemos tres ejes fundamentales. El primero es la formación en valores católicos, que desarrollen habilidades del Siglo XXI en nuestros muchachos. Contamos con un programa internacional que ambienta la formación en valores llamado ‘Character Counts’, independientemente de si estamos hablando de un partido de fútbol o de una clase de física. Trabajamos muy de la mano con las familias y con una comunidad de más de 800 exalumnos que están siempre pendientes y reconociendo lo que el colegio hizo en su proceso formativo”, resalta Casas.



El segundo eje, en el que llevan trabajando más de seis años, es lo que denominan ‘Aprendizaje Basado en Proyectos’ (ABP), y que hoy en día es su modelo pedagógico, producto de la institución, hace ya varios años, haberse cuestionado cómo podría enseñar mejor y cómo sus estudiantes podían aprender mejor.



Así, conscientes de estar en un mundo atravesado por la tecnología, las comunicaciones y por el conocer en detalle lo que pasa en cualquier rincón del planeta, quisieron que sus estudiantes pudieran desde la metodología ABP, (o PBL, Project Based Learning, por sus siglas en inglés) y desarrollada en los Estados Unidos desde hace muchos años, entender el mundo actual y buscarles soluciones prácticas a sus problemas.



“El Project Based Learning nos convierte hoy en un colegio referente a nivel nacional e incluso internacional en el desarrollo de habilidades de los muchachos para trabajar en equipo, para entender los problemas globales, generar soluciones reales a los mismos y, todo ello, buscando siempre entender que el mundo es interdisciplinario, y que por lo tanto hay que analizarlo desde esa mirada interdisciplinar”, precisa el Rector.



Y un tercer eje en esa formación, que es muy importante en estos 30 años y que siguen consolidando, es el emprendimiento, ya que Los Caobos se considera la fuerza emprendedora de Colombia. Gracias a los proyectos y a los valores generan en los estudiantes las habilidades para que ellos le encuentren sentido a sus vidas y el propósito para crear emprendimientos e iniciativas, bien sea desde el trabajo independiente o el dependiente, pero que no se varen y que siempre busquen sus propias habilidades y creen oportunidades para sí mismos y para los demás.

Para Casas, el emprendimiento es esa fuerza interior para que los muchachos, con las habilidades y con los contenidos que reciben del colegio, sean capaces de generar creatividad, inventiva, ingenio y poner en práctica lo que están aprendiendo en el día a día, como producto de estos tres ejes del Gimnasio Los Caobos.



Una muestra clara de ello es Juan Camilo Largacha, de la promoción de 2001, quien en la actualidad es el gerente de Bárbaro Sabores, su emprendimiento.



“Como parte de la primera promoción, he podido ver el crecimiento del Colegio como un ejemplo de emprendimiento enfocado en la constante innovación. Con una visión clara de hasta dónde se quería llegar, empezó siendo una institución pequeña en Suba, con pocos estudiantes, y ahora cuenta con maravillosas instalaciones y un proyecto educativo ambicioso, novedoso y acorde con los tiempos en que vivimos, en el que el emprendimiento es protagonista como estrategia pedagógica. Hoy es un lugar en donde los estudiantes pueden explorar sus habilidades y talentos, para luego potenciarlos por medio de metodologías en las que el aprendizaje experiencial les da herramientas para toda la vida”, recalca el exalumno.



Valiosas certificaciones



Durante su amplia trayectoria, la primera certificación que obtuvo esta institución fue la Icontec con la norma ISO 9001, desde hace más de 15 años, y que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, lo cual les garantiza que cumplen con los más altos estándares de calidad en su gestión escolar.



Sin embargo, el interés del colegio también ha sido ser reconocidos con certificaciones que garanticen que la enseñanza y el aprendizaje se dan en las mejores condiciones. Por eso ostentan dos certificaciones adicionales: una es Great Place to Study, proveniente de una entidad internacional muy importante y que se centra en consultar a todos los estamentos de la comunidad educativa cómo se sienten y cómo pueden mejorar todo lo que hacen.



En ese sondeo (que permite compararse con miles de colegios a nivel mundial), determinan cómo se sienten y cuáles son las condiciones que promueven el aprendizaje y una buena enseñanza en los colegios.



“Al ser una encuesta global, se pueden tener los resultados con relación a usted mismo y a otros colegios en Colombia o con cualquier colegio en el mundo, lo cual nos permite estar escuchando siempre las voces de nuestra comunidad y estar promoviendo ambientes que generen aprendizajes significativos. Somos los primeros en el país que ha sido recertificado con Great Place To Study; eso lo conseguimos en junio de 2021”, resalta Carlos Alberto Casas.



Mientras que la otra certificación consiste en que el Gimnasio Los Caobos ha sido admitida como un colegio ‘Cognia’, una asociación norteamericana que reúne a más de 36.000 colegios de más de 80 países y más de 25 millones de estudiantes, y que los llena de herramientas para poder saber cómo pueden enseñar mejor, los reta permanentemente a auto-evaluarse por los estándares mínimos que les exige, y les permite conocer buenas prácticas de los distintos colegios del mundo.



“Es así que el Gimnasio Los Caobos se está referenciando con los mejores colegios a nivel mundial, especialmente aquellos que manejan la metodología de ABP. Cognia, igualmente, les da la posibilidad a nuestros estudiantes de 11° grado de tener el título de Bachilleres de un High School de los Estados Unidos, de manera que a partir del año 2023 tendremos la oportunidad de ofrecerles a nuestros estudiantes la doble titulación, lo cual les abrirá puertas en cualquier universidad del mundo. Así demostramos nuestro compromiso con la internalización y con la mejora de nuestros referentes permanentes a nivel mundial”, concluye el Rector.



De esta forma, el Gimnasio Los Caobos, volviendo a la presencialidad luego de la pandemia, le apuesta a ser el mejor aliado de las familias en la formación integral de sus hijos, desde el emprendimiento, los proyectos y la formación en valores del Siglo XXI.