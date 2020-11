La formación en salud no puede darse el lujo de parar

Sergio Augusto Parra Duarte M.D., rector de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) manifiesta orgulloso el reconocimiento institucional a los residentes, estudiantes, docentes y personal administrativo, que siempre han permanecido firmes y dignos enfrentando todas las situaciones generadas por la pandemia y además lo han hecho con un estricto sentido de la ética, la responsabilidad y el autocuidado, que sumado a todos los protocolos y elementos de bioseguridad, son la única vacuna existente para garantizar su integridad y su vida.

“Nuestros más de 750 residentes de programas como Medicina Interna, Urgenciología, Medicina Crítica, han permanecido disponibles en la primera línea de atención, mientras que otros como anestesia, ginecobstetricia y pediatría, les dan soporte y atienden los requerimientos diarios de salud de los pacientes”, asegura el directivo, agregando que el mayor aporte como institución formadora y de salud, es permanecer firmes en sus sitios de práctica y trabajo como lo son, la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, el Hospital Infantil Universitario de San José y todas las IPS que han requerido de su talento humano y nunca suspendieron los convenios de docencia servicio.



El Doctor Parra Duarte destaca que, así como la asistencia médica no ha cesado, tampoco lo ha hecho el proceso formativo de los nuevos profesionales de la salud en la institución. “Nuestro modelo de enseñanza está basado en competencias, y así como las del ´saber hacer´ y del ´ser´ necesitan la presencialidad, otras del ´saber´ se han impartido apoyándonos en la virtualidad y el trabajo remoto”.



Sin embargo, dice, “desde el mes de junio, cumpliendo todas las normas del Protocolo Fase Uno fijado por la Alcaldía Mayor, pudimos lograr que estudiantes de pregrado y posgrado tuvieran acceso a nuestras instalaciones para realizar sus prácticas en los laboratorios de ciencias básicas e investigación, con rigor absoluto de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus”.



Añade que para la práctica clínica tampoco reportan inconvenientes, pues los estudiantes de último año, soportados en las necesidades del Gobierno Nacional de tener disponible talento humano altamente calificado, han podido apoyar al sistema de salud durante estos nueve meses.



Por último, la alternancia ha sido una herramienta fundamental para mantener los estándares de formación y para ello, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, las oficinas Jurídica, Talento Humano y las unidades académicas, llenaron los requisitos exigidos por la Alcaldía, cumpliendo con el Protocolo Fase Dos que les permitió retornar a las clases bajo esta modalidad, conocida en la FUCS como “Plan Retorno”, para que los estudiantes tuvieran la aprensión, comprensión y apropiamiento de lo que significaba volver a las aulas.



La institución también cuenta con herramientas tecnológicas de última generación como la identificación biométrica, facial y toma de temperatura, que parametriza a cada estudiante y trabajador en un software y les permite monitorear a diario su estado de salud, así como garantizar los aforos correctos en las aulas y las áreas

administrativas.



Líderes en investigación



Para la FUCS la investigación es un pilar fundamental en la formación de sus estudiantes. El Doctor Arley Gómez López es el director de la División de Investigaciones y afirma que son una entidad en salud que ofrece la modalidad de investigación formativa, donde particularmente en este tiempo, los residentes de las diferentes especializaciones médico quirúrgicas, han llevado a cabo proyectos surgidos de su especialidad, aplicables al Covid 19.



Es así que en cuanto a investigación para atención de Covid-19 han realizado importantes esfuerzos como el estudio COLCORONA en colaboración con la Universidad de Montreal y la terapia con plasma convaleciente para el manejo de pacientes con enfermedad pulmonar grave (PLASMCOVD2), que ya cuentan con aprobación INVIMA para iniciar ensayos clínicos. Otro gran aporte es el diseño de un ventilador para cuidado intensivo, trabajado en conjunto con la Universidad Central, que se encuentra en fase de aprobación para poder iniciar ensayo clínico.



“Pero no solo hemos trabajado en investigación para la contingencia, mantenemos vigentes los grupos de investigación para patologías como las cardiovasculares o renales, entre otras, porque continúan siendo parte de la misión asistencial de la institución y de la realidad del país. Hemos hecho una inversión adicional en estudios clínicos para demostrar que la investigación es un polo de desarrollo que podría plantear alternativas de solución a esta pandemia y continuar formando a los residentes en una actitud permanente de construcción de conocimiento y solución de problemas reales, para seguir siendo un país reconocido internacionalmente por su calidad médica y de investigación” recalca el directivo.



Reinvirtiendo en educación



“La FUCS ha mantenido su estabilidad económica porque no sufrió deserción masiva ni ausencia intersemestral más allá del 10,8%, lo que resulta muy positivo si se compara con las cifras divulgadas por ASCUN, que en la mayoría de las universidades comprobó que el índice promedio de deserción fue del 18%”, comenta el Rector de la FUCS.



Eso les permitió mantener intacta la planta docente y adicionar un plan de alivios a través de un fondo por unos $700 millones para financiar nuevas becas a estudiantes que pudieran demostrar que los ingresos familiares disminuyeron a causa de la pandemia. “Además, asumimos un descuento general entre el 10 y el 20% en el valor de las matrículas en todos nuestros programas, extendimos los plazos para las fechas de pago sin penalidades, para los posgrados se destinaron recursos adicionales por $500 millones en el Fondo Covid y empezamos a girar los dineros para comenzar a pagarle a nuestros residentes”, destaca el Doctor Sergio Parra.



Estas decisiones del Consejo Superior permitieron que, aunque el valor del ingreso cayera, pudieran mantener el número de estudiantes casi intacto y que la comunidad educativa sintiera y comprobara que la FUCS siempre ha estado de su lado.



El futuro de la FUCS



“Queremos continuar siendo la institución más reconocida en Colombia por la calidad de la formación de su talento humano en el sector de la salud. Estamos ad portas de una reforma estatutaria que nos permitirá reconocer las vicerrectorías académica, de investigaciones y de proyección social, así como crecer orgánicamente de cinco a nueve facultades en los próximos cuatro años, siendo la primera la Facultad de Ciencias del Movimiento, donde ya atendemos fisioterapia, programas de actividad física y deportes. También separaremos la Facultad de Ciencias Sociales de la Ciencias Administrativas y promoveremos otras facultades de Tecnologías en Salud, apoyados en nuestros estatutos, los dos hospitales universitarios (Hospital de San José y Hospital Infantil Universitario de San José) y el valioso talento humano que tenemos”, culmina afirmando Sergio Parra Duarte, rector de la FUCS.



Actualmente ofrecen 61 posgrados entre los que están las especialidades médico quirúrgicas y las especializaciones y maestrías interdisciplinarias que tienen que ver con ética, administración, mercadeo, gerencia de la calidad, epidemiología, bioingeniería, docencia entre otros, orientados al sector salud, además de fortalecer considerablemente el laboratorio de Ciencias Básicas, pues de allí saldrán las investigaciones en virología, medicina molecular y genética, que tanto necesita el país.



La FUCS trabaja la investigación desde sus semilleros, en colegios y en los programas de pregrado y en el 2021, celebrarán su Sexto Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de Ciencias de la Salud.