La Florida, un destino muy tentador para invertir

Si bien este Estado de los Estados Unidos siempre ha sido uno de los lugares preferidos por los colombianos no solo como destino turístico sino como opción para diversificar su portafolio en dólares, actualmente ha tomado mayor relevancia para quienes buscan una inversión segura, de bajo riesgo y con altos índices de rentabilidad.



¿Y qué lo hace más atractivo ahora? Una de las principales razones, explica Julio Ospina Henao, director de Wise Group, compañía experta en la comercialización y administración de bienes inmuebles, es que ante la recesión global provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, el gobierno estadounidense se vio obligado a tomar acciones determinantes para impulsar su economía, mantener el empleo y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Así optó, entre otras medidas, por inyectar capital a las pequeñas y mediana empresas, ayudando a mantener el empleo, y a rebajar las tasas interbancarias casi a 0%, haciendo que las tasas de interés y préstamos hipotecarios estuvieran en su histórico más bajo- casi el 3% E.A- lo que facilitó una explosión de su mercado inmobiliario, en el que han tomado especial protagonismo las propiedades del centro y sur de La Florida.



Estas son tan solo algunas razones que hacen de La Florida un destino tentador para invertir. El director de Wise Group nos amplía el panorama al respecto:

¿Qué hace que muchas personas estén poniendo sus ojos en La Florida?

Muchas condiciones: Tiene uno de los precios por metro cuadrado más bajos del país (cercano a los 2.200 dólares el m2); en La Florida, contrario a otros estados, no hay impuesto estatal lo que permite ahorros de un 15% en el pago de impuesto sobre la renta; es una de las economías más sólidas del mundo; el gobierno invierte en grandes obras de infraestructura; las leyes que protegen al inversor; trámites sencillos y rápidos, ciudades con un gran desarrollo, la multiculturalidad, el clima, entre muchas otras.

A raíz de la pandemia el mercado inmobiliario cambió, ¿cómo esto favorece la inversión?

Las nuevas dinámicas, es decir, el trabajo remoto, el éxodo masivo de las grandes a ciudades a lugares con costos de vida más baratos, la búsqueda de inmuebles para compra por parte de los mismos ciudadanos americanos, han hecho que actualmente La Florida sea el estado No. 1 en incremento poblacional y el No. 3 en generación de empleo, sumado a que entre febrero de 2019 y febrero de 2021 hubo un incremento del 11.5% en la venta de propiedades, valorizando en más de un 10% las propiedades.

¿Cuáles son los destinos a los que más están llegando compradores y de dónde provienen esos compradores?

Todo el estado de La Florida, pero en particular ciudades en el centro y sur como Miami, Orlando, Naples, Tampa se han convertido en el ‘boom’ inmobiliario, donde llegan compradores nacionales principalmente de New York, New Jersey, Los Ángeles, e internacionales de Canadá, México, Colombia y Brasil.

¿Qué requisitos se deben cumplir para invertir en La Florida?

El principal es tener visa, que puede ser de turista. Lo segundo, es que si está financiando la inversión con un banco debe tener cuenta bancaria en Estados Unidos, pero si se está comprando en efectivo ni siquiera requiere la visa, pues las transferencias de fondos se pueden hacer desde los bancos colombianos.

¿Cuál es el papel de Wise Group en este proceso?

Nosotros más que recomendar un tipo de propiedad, lo que hacemos es establecer cuál es esa necesidad puntual de cada persona o familia, porque cada uno es un universo diferente. Analizamos el perfil del cliente para determinar las mejores opciones que les permitan ampliar su portafolio de inversión, si lo que busca es una inversión a largo o mediano plazo, o inversiones para renta corta, que representa flujos de caja mayores, si la intención es hacer inversiones basadas en el blindaje de patrimonio, o si lo que busca es cambiar su estilo de vida, o quieren tener un sitio a donde llegar si necesitara salir de su país de origen.

¿Qué aspectos evalúan para sugerir una inversión en finca raíz?

Lo más importante para nosotros es encontrar los fundamentos de la inversión en cada ciclo inmobiliario, y esto lo hacemos basándonos en la tasa de ocupación, la localización de las propiedades, qué ofrece esa propiedad en el momento en que se decida venderla tiempo después, cuál es la estrategia de salida, quién es el constructor, es decir que verificamos que sea una compañía con reputación y un historial sólido en el mercado.

¿Qué costos se generan durante todo el proceso de compra?

Aquí hay algo muy importante y es que cuando una persona se asesora con un agente inmobiliario como nosotros no paga comisión, pues esta la asume el vendedor de la propiedad. De otro lado, los costos para la escrituración en Estados Unidos son muy bajos, hablamos de que cuando la compra se hace en efectivo, sin necesidad de un préstamo ,los costos de cierre oscilan entre 1.5 % y 2 % del valor de la propiedad, y cuando se financia, los costos van a depender del banco que financie.



Pero, además, buscamos que una vez una persona decide invertir en Estados Unidos no tenga que enviar dinero para cubrir gastos sino que la misma propiedad le permita cubrir los gastos de administración, hipoteca, mantenimiento, y que al final tenga un balance positivo, es decir que el cliente tenga al final, un retorno efectivo anual.



