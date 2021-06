La Florida, el destino “real estate” que todos prefieren

Contrario a lo previsto, el negocio inmobiliario ha tenido un inusitado crecimiento en la Florida debido al buen manejo que las autoridades locales le dieron a la pandemia y a las nuevas necesidades de las personas, originadas en el trabajo remoto y la educación virtual, especialmente.

Debido a eso, el mercado de la finca raíz en ese estado experimentó un cambio de conducta por parte de los consumidores, quienes optaron por aumentar sus espacios habitacionales, pasando de apartamentos a casas.



Así, se registró una nueva dinámica de compra y venta que ha hecho muy atractiva a la Florida para inversionistas estadounidenses y extranjeros, en especial colombianos, con los condominios como objeto de gran interés.



“Los números nos hacen entender que estamos ante un súper ‘boom’ inmobiliario en el que se juntan varias variables: antes de la pandemia, los ‘millennials’ manifestaban poco interés en la compra de bienes raíces. Ahora, esta generación busca construir un patrimonio, que incluye la adquisición de propiedades”, explica Julio Ospina, International Real Estate Advisor de Wise Group.



Una segunda variable es el éxodo registrado desde otros estados y naciones hacia la Florida, incrementando su masa poblacional.



Ospina cuenta: “Hemos visto que los compradores son de dos tipos: los procedentes de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y San Diego, especialmente, y los colombianos, que se han convertido en los adquirientes foráneos número uno de bienes raíces en el estado”.

Vivir más cerca del sol



También, se ha registrado un creciente número de empresas que llegan de otras partes de Estados Unidos para instalarse en la Florida, especialmente por temas tributarios. Por ejemplo, los neoyorquinos pagan hasta un 13 por ciento menos de impuestos que en su estado de origen.



“Sumado a eso, en la Florida encuentran un buen clima, muy diferente al recio que se suele experimentar en los estados del norte. Otra cosa es que aquí solamente se paga el impuesto federal. Por último, en este estado no es posible quitarles sus casas primarias, que es en donde habitan, a personas que se declaran en bancarrota”, afirma Julio Ospina.



De hecho, muchos individuos con patrimonios elevados tienen su inmueble primario en la Florida y pasan en el estado seis meses al año para cumplir con el requisito, lo que convierte su propiedad en una alcancía.

Estas ventajas también aplican para los colombianos.



“Si comparamos el tema tributario con el de Colombia, la tasa que pagan sobre los ingresos ordinarios es prácticamente la mitad. Adicional, aquí no se tributa sobre la riqueza”, aclara el International Real Estate Advisor de Wise Group.



Junto con eso, un colombiano que quiera hacer inversión en ‘real estate’ va a poder hacer uso de su propiedad cuando quiera y, en las temporadas en las que no la habite, puede alquilarla aprovechando las plataformas digitales y el enorme volumen turístico de la Florida. Diversos datos indican que, solo en Orlando, se registran 85 millones de turistas al año. En Miami, el número es de 15 millones.



“Eso le da a este tipo de inversiones un mejor retorno que el de la finca raíz convencional”, manifiesta Ospina. “Mi experiencia de 17 años en esta industria me permite afirmar que siempre es un buen momento para invertir en bienes raíces en Estados Unidos. ¿La razón? No existe una mala compra inmobiliaria, sino una mala asesoría”, agrega.



El tema tributario y el fortalecimiento histórico del dólar son buenas razones para que las personas piensen en diversificar su portafolio de inversiones y opten por dolarizar parte o todo el patrimonio, poniendo parte de su dinero en uno de los vehículos más rentables y seguros que existen en el mundo, como es el ‘real estate’.

El acompañamiento, fundamental



Wise Group cubre centro y sur de la Florida, ofreciéndoles a sus clientes actuales y futuros posibilidades de inversión desde el archipiélago de Los Cayos hasta Orlando.



“Contamos con más de 34 personas en nuestra empresa, todos asesores que monitorean las mejores opciones del mercado para los inversionistas colombianos”, dice Julio Ospina.



El International Real Estate Advisor de Wise Group da algunas recomendaciones para que las personas consideren la compra de bienes raíces en Estados Unidos.

Lo primero es desaprender.



“Estamos acostumbrados a la manera como se hacen las cosas en Colombia, evitando el endeudamiento para la compra de inmuebles por temor a las tasas de interés”, explica.



El segundo consejo es buscar la ayuda de asesores inmobiliarios que dispongan de ecosistemas creados para ofrecer el servicio integral que los clientes necesitan.

“Wise Group tiene un equipo que incluye abogados tributaristas, que se encargan de la parte cambiaria o la incorporación al mercado local. Así mismo, disponemos de abogados de inmigración y vamos de la mano con bancos que efectúan prestamos de una manera sencilla. La realidad es que es más fácil para los extranjeros obtener un crédito que para locales”, aclara Ospina.



“Nuestra asesoría empieza al momento de abrir el canal de comunicación con todos los agentes que requieren los diferentes aspectos de la inversión en ‘real estate’. Lo que hacemos es facilitar este tipo de inversión pasiva para que las personas pueda seguirse dedicando, con tranquilidad, a su trabajo en Colombia. Vale la pena aclarar que no representamos proyectos ni vendedores, sino a compradores”, puntualiza el International Real Estate Advisor de Wise Group.



