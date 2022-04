Este año vuelve el evento más importante de Latinoamérica en experiencia de cliente, el “CX Summit”, que en su versión 2022 llevará por nombre “The Human Side of CX” y tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo en el Hotel Hilton de Cartagena.

Facebook Twitter Linkedin

BPRO Foto: BPRO

El “CX Summit 2022 – The Human Side of CX”, organizado por la Asociación Colombiana de BPO (BPrO) contará con la participación de más de 25 ‘speakers’ nacionales e internacionales en modalidad presencial y virtual. Los asistentes también tendrán a su disposición durante el evento diversos espacios de ‘networking’, podrán participar en eventos sociales y asistir a la cena de premiación de los “CX Interaction Awards 2022”.



Uno de los conferencistas más importantes será el estadounidense Dan Gingiss, experto en ‘Customer’ y ‘Digital Experience’.



Gingiss tiene más de 20 años de experiencia en roles de liderazgo en ‘marketing’, servicio al cliente y experiencia del cliente en marcas como Discover, McDonald's y Humana. Ahora, tiene su propia empresa, The Experience Maker y es autor de dos libros: “The Experience Maker: cómo crear experiencias notables que sus clientes no pueden esperar para compartir” y “Ganar en la atención al cliente social: cómo las mejores marcas crean experiencias atractivas en las redes sociales”.



Para el experto, hablar de experiencia digital y ‘Consumer Experience’ es lo mismo porque “muchas compañías solo tienen la experiencia digital para relacionarse con sus clientes. Los digital se ha vuelto tan importante que debería dejar de usarse el término ‘transformación digital’ debido a que ya es tarde para quien no se ha transformado. Hay que hablar, más bien, de ‘evolución digital’. El sentido ahora es tratar de hacer que esa experiencia sea más rápida, fácil y conveniente”.

Las enseñanzas de la pandemia

Para Dan Gingiss, uno de los resultados positivos de la coyuntura global de 2020 y 2021 tiene que ver con el hecho de que permitió encender la luz en lo relacionado con ‘Customer Experience’ y ‘Employee Experience’, dándoles una mayor relevancia.

“Las compañías se dieron cuenta de que, si no crean una buena experiencia, los clientes preferirán a la competencia”, explica Gingiss.



El experto agrega: “La gran adopción digital durante la pandemia comenzó en el momento mismo en que las personas se ven privadas de la posibilidad de ir a lugares físicos. Eso provocó que buscaran opciones digitales, aunque la verdad es que la evolución digital viene desde hace mucho tiempo”.



Las necesidades de los seres humanos continuaron y la opción de acudir a los canales digitales fue la más conveniente. La adopción del comercio electrónico y otros comportamientos similares para satisfacer las necesidades más básicas durante los aislamientos, junto con las medidas que vinieron luego, permitieron que el proceso de integrarlos a la vida cotidiana se acelerara.



Con respecto a Latinoamérica, Gingiss opina que “las expectativa de los consumidores difieren dependiendo del lugar del planeta en el que se encuentren, aunque hay expectativas. Cuando experimentamos algo fácil, conveniente o divertido, queremos más de eso, un comportamiento que es muy evidente en las nuevas generaciones, que buscan una verdadera relación con las marcas”.



Dicha relación, que se construyó, en principio, para los más jóvenes, hizo posible que las marcas entendieran a las generaciones anteriores y que estas encontraran valor en ella.



“Yo, por ejemplo, pertenezco a la Generación X y soy consciente del valor de tener una relación con las marcas y saber que cuento con el respaldo de una compañía si vienen tiempos difíciles, como pasó los últimos dos años. Me gusta pensar que hay una organización que cuida de mí y esto pasa cuando tienes una relación humana con las marcas. Un comportamiento así trasciende fronteras y no está determinada por la geografía, lo que puede evidenciarse en Latinoamérica”, afirma Dan Gingiss.

El punto de vista de las marcas

La razón por el ‘Customer Experience” es tan importante para las marcas es porque las otras maneras de competir por los clientes, como precio, se están volviendo muy difíciles de sostener, por lo que, a la larga, no tienen un impacto positivo en el crecimiento del negocio.



“Competir con producto también se está volviendo muy difícil porque casi todo se puede copiar o se ha vuelto un ‘comodity’. Por ejemplo, cuando Uber salió al mercado se convirtió en un gran disruptor de la industria del transporte. Luego surgió Lyft, con un producto igual al que ofrecía Uber. Hoy, muchos conductores pertenecen a ambas plataformas y no tenemos claro cuando nos subimos a un automóvil si se trata de Uber o Lyft. Este es un caso de cómo ha desaparecido la diferenciación de producto”, manifiesta Gingiss.



Entonces, si no se puede competir con precio o producto, queda competir con experiencias.



“Por definición, el ‘Customer Experience” puede ser único, convirtiéndolo en una ventaja competitiva. Las compañías que lo han sabido implementar promueven que sus mismos consumidores hagan el ‘marketing’ por ellas. Cuando un cliente tiene una gran experiencia con alguna marca, quiere comunicarla. Lo que las investigaciones nos muestran y lo que he escrito en mi libro es que las personas quieren compartir sus buenas experiencias”, afirma el experto.



Sin embargo, las personas no suelen vivir experiencias significativas y eso hace que el ‘Costumer Experience’ cree oportunidades para todas las marcas, ayudándoles a las compañías a crecer.



“Lo que espero con mi conferencia en el ‘CX Summit 2022 – The Human Side of CX’ es que cada asistente salga del lugar pensando que está en el negocio del ‘Costumer Experience’ y que pueden cambia la manera como trabaja su compañía para hacer mejores cosas dirigidas al consumidor”, puntualiza Dan Gingiss.