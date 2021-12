Según el médico fisiatra Diego Mauricio Chaustre, “las estadísticas dicen que se calcula que del 100% de pacientes que tienen un derrame cerebral en promedio alrededor del 50% va a desarrollar espasticidad así se le hagan terapias”. Por tanto, la espasticidad es una enfermedad que no se puede prevenir, porque es el resultado de un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, como no se puede disminuir el riesgo de que las personas sufran esta enfermedad, el fisiatra considera que es necesario trabajar para “que se disminuyan los casos de accidente cerebrovascular, desde lo que llamamos la atención primaria en salud. Es una labor de los médicos generales o de familia y del gremio de la salud, hay que recordar que la enfermedad cardiovascular ACV es la primera causa de mortalidad en el mundo, incluido Colombia”.



Para lograr que las personas eviten un ACV es necesario crear conciencia de los hábitos que tienen y la importancia de modificarlos para que tengan buena salud y eviten eventos de este tipo. Por tanto, una mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y cigarrillo son factores de alto riesgo para los eventos cardiovasculares.



“Podemos prevenir el riesgo de un derrame cerebral, con cosas muy básicas de prevención primaria como, una dieta alimenticia adecuada, control de peso, ejercicio físico o actividad física constante y no consumir ni alcohol ni cigarrillo”, indica el doctor Chaustre.



Es fundamental trabajar en la prevención, porque un accidente cerebro vascular se da en el transcurso de los años "ese evento no se produce de un día para otro, se gesta a través del tiempo y hubo un momento en el que las arterias del cerebro ya no aguantaron más", expresa el médico.



Aunque la causa más frecuente de espasticidad es el ACV. El fisiatra asegura que “las otras enfermedades que producen espasticidad, son las que afectan al sistema nervioso central y que comprometen lo que llamamos las vías del movimiento. Tenemos otras patologías que son muy prevalentes en la sociedad, por ejemplo: el trauma craneoencefálico, el trauma raquimedular o la lesión medular, la esclerosis múltiple y la parálisis cerebral infantil”.



Por qué se da el subdiagnóstico



Uno de los aspectos que preocupa bastante es el problema de lograr un correcto diagnóstico de la espasticidad, pues esto retarda el inicio de un tratamiento adecuado. El doctor Chaustre considera que dadas las características de la enfermedad es muy fácil que se cree confusión en el médico general.



Por consiguiente, el especialista considera que en la espasticidad hay “distintos factores que influyen de forma directa para que ella fluctué día a día. De este modo, sobre el mediodía, cuando más sol hace y por tanto más calor, por ejemplo, en Bogotá la espasticidad puede estar más modulada o no ser tan intensa comparada con la que puede desencadenarse en la noche mientras el paciente está dormido y la temperatura baja”.



Depende de la hora en que sea la cita médica la percepción del médico general “que evalúa al paciente no es la misma siempre, se puede confundir para identificarla, por eso tiene que haber un aprendizaje previo y tiene que saber que existe la espasticidad y ser capaz de reconocerla”, indica Chaustre.



Este 9 de diciembre de 2021 a las 9:00am se realizará un Facebook Live, llamado “Qué es espasticidad?: Conozca sus causas, síntomas y cómo manejarla” con el propósito de ampliar aún más el concepto de la espasticidad, despejar dudas sobre el diagnóstico y comprender mejor la importancia de la prevención del accidente cerebro vascular, como la principal causa de la enfermedad.



Repercusiones emocionales y sociales



En el paciente con espasticidad el estado de ánimo se ve afectado por el hecho “de que una persona que previamente se consideraba sana o más que eso completamente funcional de repente queda con algún tipo de limitación, no puede sentir bien o mover una extremidad o medio cuerpo y en muchos casos pierde la capacidad de controlar sus esfínteres o sea no puede orinar o hacer del cuerpo cuando desea”, asegura el doctor Chaustre.



Todo esto trae importantes consecuencias impidiendo que el paciente se desplace, camine, maneje un vehículo, suba escaleras, se siente al comedor, se desplace en la comunidad, vaya a un centro comercial y haga el mercado o trabaje.

Entre más difícil sea para el paciente lograr la independencia en sus labores diarias el medico fisiatra indica que el “compromiso emocional es más importante hasta incluso puede tener un trastorno depresivo mayor. Pues cuando la espasticidad es moderada o severa produce interferencias con el desempeño normal de una persona produciendo una alteración emocional grave”



Múltiples tratamientos



El doctor Chaustre indica que el tratamiento para la espasticidad tiene cuatro pilares fundamentales, los cuales en algunos casos se pueden llevar a cabo dos simultáneamente según la necesidad del paciente. Pero es fundamental entender que se busca que la persona “entienda que no existe un remedio “milagroso” para la espasticidad, pues a veces esperan que se elimine la enfermedad, pero es una falsa expectativa y esto nos lleva al fracaso terapéutico”, indica el fisiatra.

Entonces, en primer lugar, el médico considera fundamental la educación del paciente y su familia a cerca de la espasticidad, "pues hay que explicarles que este fenómeno del que estamos hablando, si se instaura en el paciente va a estar con y él el resto de su vida. Lo que hacemos es intervenirla para evitar que se convierta en un problema severo. Es necesario que sepan, cuáles son los tratamientos y por qué los hacemos, para que así se comprometan y sea mayor la adherencia a la intervención”, menciona el especialista.



Segundo, está el tratamiento de rehabilitación desarrollado por varios profesionales como los de terapia física y terapia ocupacional e incluso terapia del lenguaje cuando está afectada el habla. En terapia física se implementan diferentes técnicas que permiten hacer un programa de estiramientos diarios para garantizar que la articulación este completa y la espasticidad no la deforme.



El doctor Chaustre asegura, que se cuenta con un “arsenal” de procedimientos para practicarles a las personas con espasticidad. "En terapia ocupacional el paciente aprenderá técnicas para reentrenar el movimiento y hacerlo funcional y en terapia del lenguaje hacemos lo que llamamos estimulación y el manejo de la voz para que sea entendible”.



Por otro lado, “en Colombia está el ultrasonido o una terapia novedosa que llamamos ondas choque que nos ayuda también a mejorar la espasticidad” indica el fisiatra.

El tercer pilar es la intervención farmacológica, hay dos tipos de tratamientos por vía oral e inyectable.



Por último, está el cuarto pilar que es la intervención quirúrgica, hay dos tipos de cirugía: para la espasticidad como tal y la para corregir deformidades producidas por la misma enfermedad.



El doctor Chaustre explica que “la principal cirugía para la espasticidad se llama rizotomia dorsal selectiva y realizada por un neurocirujano quien entrando a la médula espinal y por medio de diferentes elementos identifica la zona neurológica que está generando hiperactividad y hace una lesión a nivel de ciertos segmentos neurológicos la cual provoca una modulación permanente de la espasticidad, esta intervención se reserva para casos muy complejos y se considera como irreversible”.



Igualmente hay otra intervención que indica el fisiatra es “la de corrección de deformidades articulares. Como esta enfermedad tiende a deformar la articulación acortando músculo y tendón, la persona no va poder estirar el codo con el paso del tiempo, porque le provoca muchísimo dolor y limita al paciente para ponerse por ejemplo una camisa. Esta cirugía se llama tenotomía y la realiza el ortopedista quien hace una operación sobre el tendón del músculo para ayudar a que se alargue y se pueda mover la articulación”.



Dentro de la gama de posibilidades. “También existen otro tipo de cirugías que se llaman osteotomías en las cuales se hace una especie de raspado o se corrige los huesos que tienen que ver con esa articulación deformada para tratar de ponerla en una mejor posición, disminuir el dolor, corregir la postura y sobre todo en niños con parálisis cerebral les permite que la capacidad de marcha sea mucho más eficiente”, agrega el doctor Chaustre.



Es necesario que los pacientes conozcan las posibilidades de tratamiento para que sepan que la espasticidad es una condición que se puede tratar y mejorar notablemente la calidad de calidad de vida de la persona. Pero también en quienes presentan un estado de salud bueno hay que prevenir y tener en cuenta los cambios de hábitos que convienen para evitar un accidente cerebro vascular.