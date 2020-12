La Equidad y Santa Fe: el duelo bogotano por la final

Ya están listas las semifinales de la Liga Dimayor, y en una de las llaves se van a encontrar Independiente Santa Fe y La Equidad, el ‘clásico joven’ de Bogotá, por lo que la capital de la República ya tiene asegurado un lugar en la gran final de este 2020.



Ambos equipos saben lo que es jugar semifinales y finales, pero sin duda el gran favorito para acceder a la lucha por el título de la Liga en este complicado año, es Independiente Santa Fe: se clasificó primero entre los 8, está invicto de local, juega bien, tiene un DT como Harold Rivera que sabe mover las fichas en la cancha y desenredar partidos cuando más complicado está, además ha sido el mejor equipo del año, pero bien dice el dicho y es que en el fútbol no hay nada escrito.

Los ‘Aseguradores’ entraron a la fiesta de fin de año sufriendo, tuvieron que derrotar a América en Cali para asegurar su clasificación, en cuartos de final derrotaron al Deportivo Cali por la mínima diferencia, y aunque su juego no es el más vistoso, tienen a un Maestro de la táctica como lo es Alexis García, quien seguro se va a jugar un partido aparte frente a ‘Los Cardenales’ luego de su paso por esa institución en la que los resultados no lo acompañaron, y terminó saliendo por la puerta de atrás.



La Equidad, el equipo sorpresa que desde que llegó a Primera División en 2007 no ha descendido, no será presa fácil para el león. Este onceno verde, que cuenta con Matías Mier como máximo goleador, y luchando de cerca con Miguel Ángel Borja por el botín de oro, es un equipo que sabe defender, sólido, rocoso, que no da un balón por perdido, y que tiene el equilibrio defensivo y ofensivo.



Esta será la primera vez que los equipos bogotanos se enfrenten en una semifinal después de 33 partidos disputados en el historial, y desde aquel 11 de marzo de 2007 cuando se jugó el primer encuentro con victoria como visitante para Santa Fe 1-2, con goles de Adrián Ramos -hoy en América de Cali- y Leider Preciado quien actualmente trabaja en las Divisiones Menores del ‘Expreso Rojo’.

El historial de encuentros le favorece a Independiente Santa Fe: ha ganado 16 partidos, empatado 8 y perdido 9. Además, no sabe lo que es perder con La Equidad desde la jornada 16 del torneo clausura, en el año 2018, cuando ‘Los Aseguradores’ se impusieron por la mínima diferencia, y el más reciente recuerdo fue la victoria, sufrida por demás, del pasado 15 de octubre en El Campín con un gol ‘in extremis’ de Daniel Giraldo.



‘El León’ parte como favorito y conoce bien a su rival, pero tendrá que luchar más de lo que tuvo que hacerlo ante Pasto si quiere llegar a la final y soñar con regalarles a sus hinchas la décima estrella en esta Navidad.



El partido de ida se jugará este sábado 5 de diciembre a las 8:00 pm en el estadio de Techo, y el de vuelta está a la espera por definirse por parte de Dimayor, pero se jugará entre el 12 y 13 del mismo mes.



