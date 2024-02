La EIA destaca el rol de la academia en la economía de Colombia

El panorama de la economía en Colombia en 2023 dejó sobre la mesa del país muchos interrogantes, inquietudes y desafíos que deben ser abordados de la manera correcta tanto por el Gobierno como por el sector empresarial, los legisladores, los trabajadores y las universidades.

De acuerdo con José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad EIA, economista y exministro de las carteras de Comercio y Hacienda y Crédito Público, “2023 fue un año de luces y sombras para la economía nacional”. Restrepo amplía su concepto indicando: “De luces, porque se lograron avances en un ajuste fiscal que ya lleva 3 años reduciendo el déficit. También, se redujo la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y casi logramos lo que se tenía previsto, que era alcanzar superávit”.



Destaca que la desaceleración de la inflación fue algo muy positivo para los consumidores y que el empleo creció en comparación con años anteriores, incluso versus momentos previos a la pandemia, con una innegable mejora en el índice de pobreza multidimensional, cuya medición registra hasta 2022.“Creo que seguimos enviando un mensaje positivo al reducir el déficit de balanza en cuenta corriente. Esto quiere decir que fue un año en el que se continuó con la corrección de los desequilibrios en materia fiscal y de balance en cuenta corriente, lo que genera tranquilidad con respecto al manejo de las finanzas públicas del país”, manifiesta el exministro de Hacienda.



Sin embargo, entre el tercer y el cuarto trimestre de 2023 el país evidenció debilidades sectoriales y una tasa de crecimiento muy baja, cercana al 1%, junto con dificultades en sectores clave para generar empleo, como vivienda, comercio e industria. “Todo esto, con el agregado de una importante problemática central, y es que la inversión pública registra un muy bajo nivel de ejecución, mientras que la inversión privada lleva 3 trimestres en terreno negativo y en franco descenso, con – 8, – 24 y – 33% entre el primero y el tercer trimestre de 2023, respectivamente”, señala Restrepo

LA ECONOMÍA ANALIZADA EN DESAFÍOS

La economía de Colombia hereda para este año, visto lo sucedido en 2023, tres importantes desafíos, según lo asegura el rector de la Universidad EIA. “El primero es —dice Restrepo—crecer. Se requiere de un encendido de las turbinas que impulsen el crecimiento económico. Consideremos que las exportaciones, por ejemplo, se han estacionado en terreno negativo por más de 11 meses y el año pasado cerraron con una caída de más del 12%”.



El rector de la Universidad EIA advierte que la inversión privada cayó en el último trimestre del año pasado al 33%, mientras que la inversión pública se ha afectado debido al bajo nivel de ejecución, el peor registrado en más de 10 años. “El hecho de que el actual Gobierno haya sido el de menor ejecución presupuestal en los últimos años significa, en pocas palabras, que se desperdiciaron oportunidades. La inversión pública es un instrumento muy valioso para generar infraestructura social, productiva y empleo, y para contribuir al crecimiento de la economía. Lo cierto es que se perdieron más de 24 billones de pesos de no ejecución, lo equivalente a casi dos reformas tributarias. Esto le cuesta al país en crecimiento no alcanzado”, indica Restrepo.



Por otra parte, el consumo no puede crecer mucho más porque las tasas de interés están siendo altas para contener la inflación, una situación que, obviamente, afecta los créditos destinados a ese rubro. El segundo desafío está relacionado con las cifras fiscales que se han planteado para este año y que no son positivas. “El déficit vuelve a crecer después de 3 años de caída y la deuda en relación con el PIB también crece en lugar de haberse reducido, como en los últimos 3 años”, comenta el rector.



El tercer y último reto está relacionado con la desaceleración en el crecimiento y un difícil escenario fiscal que puede afectar el empleo, algo que ya comenzó a sentirse en los últimos cuatro meses de 2023. El temor es que las tasas de desempleo vuelvan a crecer este año.



“El Gobierno no puede, entonces, enviar mensajes al país como cuando afirmó en Davos que durante lo que resta del cuatrienio no se firmarán más contratos para la exploración de yacimientos de petróleo y gas. Eso pone en riesgo la seguridad energética nacional y echa sobre nuestros hombros una responsabilidad que deben asumir otras naciones. Recordemos que Colombia solo aporta el 0,6% del total global de Gases de Efecto Invernadero”, advierte José Manuel Restrepo.



El exministro resalta que, si bien es necesario contribuir a la reducción del cambio climático, el nuestro es un país que vive, en buena medida, de los recursos generados por el sector de hidrocarburos y gas: el 20% de los ingresos fiscales, el 5,6% del PIB, el 35% de la inversión extranjera directa, el 40% de las exportaciones y el 80% de la inversión pública en los departamentos procede de este sector. Eso, sin contar los empleos generados en actividades relacionadas.

LAS UNIVERSIDADES Y LA REALIDAD ECONÓMICA

Por último, José Manuel Restrepo destaca que las universidades tienen que cumplir el papel de ser protagonistas de la vida del país, reflexionar de manera permanente acerca de las reformas y los cambios que se den en Colombia, y hacer propuestas relacionadas con el futuro.



“En el caso de la Universidad EIA, tenemos una línea de propuestas relacionadas con la transición energética, el cambio climático, la Inteligencia Artificial autogenerada, el emprendimiento y la innovación con base tecnológica, la competitividad y la productividad, y la manera de afrontar las enfermedades crónicas de nuestro país”, dice el rector.



Y concluye señalando que “es deber de las universidades generar conversación y reflexión alrededor de los temas más críticos, construir cultura en la sociedad y tener la puertas abiertas, como sucede con la institución que presido, al diálogo, el debate, la diferencia y la construcción de consensos”.