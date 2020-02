La educación del futuro no puede esperar

Cada día, la brecha que existe entre lo que necesita el mercado laboral y lo que se enseña en las Instituciones de Educación Superior se hace más grande. Por eso, a medida que el mundo migra hacia lo digital y surgen nuevas tecnologías físicas y biológicas, se hace necesario que los profesionales colombianos sean disruptivos y sepan innovar constantemente para liderar los cambios del futuro y lograr aprovechar estas tendencias.

Respondiendo a esta realidad, Areandina lanzó seis nuevos programas, que buscan formar a los profesionales en metodologías ágiles, big data, marketing, epidemiología, propiedad industrial, desarrollo del talento humano e ingeniería industria.



Una de las grandes apuestas de estos programas es su componente virtual, una modalidad en la que Areandina es una de las líderes, siendo la tercera Institución de Educación Superior del país con mayor número de estudiantes virtuales. De hecho, las maestrías en Epidemiología, Innovación, y la especialización en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías son las únicas en esta modalidad con esta denominación.



Una de las ventajas de la modalidad virtual radica en que los estudiantes puedan cursar programas de calidad sin tener que desplazarse y sin tener que abandonar sus actividades, compromisos laborales y los tiempos de familia.



PROGRAMAS NUEVOS



Maestría en Innovación (SNIES 108417) Resolución No. 11697 del 7 de noviembre del 2019.



La Maestría en Innovación de Areandina se perfila como un espacio para que profesionales se formen como expertos en todo tipo de procesos de innovación. El uso de Big Data, tecnologías emergentes y pensamiento complejo, serán herramientas con las que el graduado podrá implementar soluciones en su entorno y aportar al desarrollo del país.



Maestría en Gerencia de Mercadeo Digital (SNIES 108415) Resolución No. 11696 del 7 de noviembre de 2019.



El profesional que curse la maestría tendrá la oportunidad de profundizar en el marketing haciendo uso de nuevas tecnologías y aplicando sus conocimientos a escenarios que exigen tener un pensamiento y creatividad de vanguardia. Se abordarán críticamente nuevas tendencias del mercado como el mobile commerce, el mindful marketing y el consumer generated content.



Maestría en Epidemiología (SNIES 108413) Resolución No. 11693 del 7 de noviembre del 2019.



La maestría busca que sus estudiantes sean líderes en la toma de decisiones para las problemáticas de salud que, en un futuro, enfrentará el mundo globalizado. Para hacerlo, el programa conjuga los fundamentos propios de la vigilancia epidemiológica y la investigación, con nuevas tecnologías y aplicaciones digitales.



Especialización en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías (SNIES 108414) Resolución No. 11694 del 7 de Noviembre de 2019.



Con un enfoque interdisciplinar, esta especialización se diseñó para formar profesionales con habilidades que les permitan proteger el patrimonio de desarrollos tecnológicos intelectuales e industriales, materiales o inmateriales, en un mundo que muta rápidamente hacia lo digital. Estos especialistas tendrán las herramientas necesarias para asesorar organizaciones y/o personas naturales o jurídicas dentro del proceso de protección de la propiedad intelectual.



Ingeniería Industrial a Distancia (SNIES 108057) Resolución No. 11698 del 7 de noviembre de 2019.



El primer y único programa de Ingeniería Industrial a distancia del eje cafetero, es una oportunidad para aprender a resolver problemas complejos de producción y logística basándose en un pensamiento crítico y analítico. De esta manera, el graduado podrá intervenir en entornos empresariales y aplicar los métodos y técnicas necesarias para el diseño de procesos industriales ajustados a las dinámicas que requiere la Cuarta Revolución Industrial.



Tecnología en Talento Humano (SNIES 11695) Resolución No. 11695 del 7 de noviembre del 2019.



Quienes cursen el programa podrán hacer de diferentes aplicaciones tecnológicas el motor que impulse la competitividad en diferentes organizaciones, a través de estrategias innovadoras en procedimientos de áreas de talento humano. Se estudiarán fenómenos que ya definen el curso del ámbito laboral del futuro como lo son el teletrabajo, el e-working y la inteligencia artificial.



- Areandina ocupa el sexto lugar entre las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas con mayor número de estudiantes matriculados en el país y el tercer lugar con mayor número de estudiantes en modalidad virtual.



- Areandina fue la primera IES del país de Latinoamérica en recibir un puntaje de cinco estrellas QS en la metodología virtual que otorga la reconocida firma británica especialista en educación.



- La institución tiene una cobertura del 85% del territorio nacional y una tasa de permanencia del 88% en sus programas virtuales.