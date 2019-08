La diversión infantil, más que un juego de niños

La frase que dice que el deporte es salud debe tomarse en un sentido muy amplio, especialmente cuando hablamos de los niños, pues el ejercicio físico representa para los más pequeños no solo una vida más saludable, sino también más feliz y con mejor desempeño social.



Los beneficios son, de hecho, numerosos en el corto, mediano y largo plazo, pues los niños que practican algún tipo de deporte son, por lo general, más sanos, alegres y pueden tener mejor rendimiento académico. Además, pueden adquirir hábitos positivos y desarrollar más eficientemente ciertas funciones de su cuerpo, lo que les permitirá vivir una vida más saludable.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud afirma que, para niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años de edad, es fundamental hacer deporte, pues esto, en el plano físico, mejora la condición respiratoria, muscular y ósea. Lo recomendado es que los menores inviertan, como mínimo, 60 minutos del día para llevar a cabo actividades físicas de intensidad moderada o vigorosa. Si se supera este tiempo, los beneficios pueden ser incluso mayores, por ejemplo:



- Desarrollo del aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones);



- Desarrollo del sistema cardiovascular (corazón y pulmones);



- Dominio del sistema neuromuscular (coordinación y control de los movimientos);



- Mejores hábitos de sueño en las noches;



- Y conservación de un peso saludable.



Pero, como se ha dicho, la actividad física representa también beneficios psicológicos.

Por ejemplo, el deporte puede ayudar a combatir la ansiedad y la depresión.

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social, mejorar las capacidades de expresión y fomentar la autoconfianza, la interacción y la integración.

Algunos expertos han sugerido también que los menores que practican deportes son menos propensos a adoptar hábitos nocivos, como el consumo de tabaco, alcohol y drogas.



Por último, el deporte puede ayudar a crear hábitos y reforzar valores positivos que impactan directamente en el rendimiento escolar, como la disciplina, la autonomía, la seguridad y la autoestima. Todo esto, desde luego, puede representar grandes ventajas no solo en la edad escolar, sino a lo largo de la vida.



Se recomienda, eso sí, que el niño escoja el deporte de su preferencia con orientación de sus padres. Es importante para esto tener en cuenta factores como el carácter, la edad, las aptitudes físicas y hasta los horarios.



Además, los deportes pueden servir para fortalecer ciertos aspectos a mejorar; en el caso de los niños tímidos, por ejemplo, es útil practicar un deporte en equipo que les ayude a mejorar su manera de relacionarse con otros. Asimismo, los niños muy activos y dispersos pueden practicar deportes individuales para trabajar su concentración.

Los videojuegos también son una buena alternativa

​

Mucho se ha hablado de los efectos nocivos que los videojuegos pueden tener en los niños. Y es verdad que todo en exceso puede resultar perjudicial. No obstante, en el siglo XXI, cada vez se aprovechan mejor las posibilidades tecnológicas para beneficio de las personas, y el caso de los videojuegos no es la excepción.



Muchos investigadores se han ocupado de las ventajas que ofrecen los videojuegos y de las posibilidades pedagógicas que estos brindan.



Por ejemplo, los videojuegos pueden ayudar a los niños a mejorar su coordinación ojo-mano, su agudeza visual, su rapidez de reacción y su capacidad de atención para responder a múltiples estímulos.



Igualmente, hay otros beneficios, como el entrar en contacto con un mundo virtual, lo que permite estimular la imaginación y acceder a otras realidades. Las posibilidades de jugar en línea también pueden fortalecer el trabajo en equipo y la empatía.



Esto es así hasta el punto que en las aulas de clase se vienen explorando desde hace años las posibilidades pedagógicas de los juegos de video, los cuales pueden ayudar no solo a desarrollar habilidades tan complejas como las mencionadas, sino también a familiarizarse con nociones básicas, como el reconocimiento de los colores y la ejecución de operaciones matemáticas sencillas.



Es importante, sin embargo, que los padres siempre estén al tanto del tipo de videojuegos que utilizan sus hijos y que controlen el tiempo destinado a esta actividad.