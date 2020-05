‘La devolución del IVA, la política social más innovadora en 20 años’

Desde finales de marzo pasado, el Gobierno avanza en la implementación de una de las medidas con mayor potencial para convertirse en una herramienta efectiva en la lucha contra la pobreza en Colombia: la devolución del IVA.

Se trata de una compensación de $75.000 que serán entregados cada dos meses y hasta el 2021 a los dos millones de hogares menos favorecidos del país, por medio de los programas de ‘Familias en Acción’ y ‘Colombia Mayor’.



El objetivo es que estos recursos sean utilizados en la compra de alimentos y para suplir las necesidades más urgentes del grupo familiar, especialmente, en lo que respecta a la atención de niños y adultos mayores.



Estos montos pueden hacer la diferencia en un momento en que los bolsillos de las familias más pobres se han visto golpeados por cuenta de la pandemia de Covid-19. Precisamente, pensando en las necesidades de estos hogares en medio de la emergencia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) decidió adelantar el segundo giro de este dinero, el cual se viene realizando desde el 13 de mayo.



Foro digital despejó dudas de la ciudadanía



Para responder a todas las preguntas que rodean esta iniciativa sin precedentes en la política social del país e indicarles a los colombianos que aún no han sido beneficiados cómo pueden inscribirse, EL TIEMPO, PORTAFOLIO y el DNP llevaron a cabo el pasado 20 de mayo el foro digital ‘Todo sobre la devolución del IVA’, que contó con la participación de Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, y Roberto Angulo, economista y socio fundador de Inclusión S.A.S., en un espacio que estuvo moderado por Francisco Miranda, director del diario PORTAFOLIO.



Durante la transmisión, Luis Alberto Rodríguez hizo hincapié en que uno de los más grandes aportes de la devolución del IVA es que sus beneficiarios no fueron escogidos por estratos, “sino por sus niveles de pobreza y vulnerabilidad, expresados en las bases de datos del Sisbén, lo cual es una forma de darle transparencia y solidez técnica a este proceso que ya lleva más de un millón y medio de giros realizados. Es una iniciativa que tuvimos que acelerar ante los efectos negativos de la pandemia en la economía de los menos favorecidos”, señaló.



En la misma línea, el director del DNP fue enfático en afirmar que por primera vez en Colombia se avanza hacia un esquema que compensa exclusivamente a los hogares vulnerables, corrigiendo la regresividad del IVA tras varios intentos hechos que no habían tenido el impacto esperado en años anteriores, tales como exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales.

Foto: Departamento Nacional de Planeación

El impacto real de los $75.000

​

Según cifras provistas por el DNP, el gasto del IVA en el 20 por ciento de los hogares más pobres del país oscila entre $60.000 a $90.000 mensuales (lo que equivale a un 7,3 por ciento de los ingresos de esta población, de acuerdo con la entidad); montos nada irrisorios para bolsillos de los más vulnerables. De ahí que la compensación pretenda avanzar hacia la equidad en Colombia y en la corrección de lo que ha sido calificado como una “injusticia histórica”: el cobro del IVA a las familias más pobres.



De otro lado, los panelistas del foro digital coincidieron en que la devolución del IVA es un paso adelante en asegurar la seguridad alimentaria. “Un hogar del decil 1, es decir, del 10 por ciento más pobre en Colombia, consume al mes entre $180.000 y $250.000 en alimentos. Por tanto, con una transferencia de $75.000 pesos cada dos meses ($37.500 mensuales) estamos hablando de que se está supliendo entre el 20 y el 25 por ciento del consumo de alimentos en una familia pobre. Esto es clave de entender”, explicó Roberto Angulo.



Así mismo, el socio fundador de Inclusión S.A.S. precisó que aunque estamos en un momento en el que es difícil saber cómo han cambiado los ingresos de los hogares a raíz de la emergencia por la Covid-19, “estudios que se hicieron antes de la llegada de la pandemia, como uno realizado por la Universidad Externado de Colombia, evidenciaban que la compensación del IVA podría disminuir hasta en dos puntos porcentuales la pobreza, en uno la pobreza extrema y aportar un punto en el coeficiente de menor desigualdad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.



Ocde aplaudió la devolución del IVA



Luego de que Colombia oficializara su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), este organismo que promueve las buenas prácticas entre países valoró de manera positiva la compensación del IVA, afirmando que es muy probable que esta reforma ayude a reducir la pobreza y la desigualdad.

“Existe amplia evidencia empírica que demuestra que estos programas sociales utilizados para canalizar la compensación del IVA tienen efectos positivos en la equidad, la reducción de la pobreza, el logro educativo, la nutrición y otras dimensiones de la calidad”, precisó el organismo.



Al respecto, el director del DNP comentó en el foro digital que “fue una buena noticia tener el beneplácito de la Ocde respecto a esta medida, el cual reconoció que este tipo de transferencias monetarias no condicionadas también permiten avanzar en el acceso a los servicios bancarios en la población vulnerable. De aquí en adelante, desde el DNP aprenderemos mucho de los otros países miembro, teniendo en cuenta que tenemos a nuestro cargo la Secretaría Técnica de la comisión que le hace seguimiento a la participación de Colombia en la Ocde”.



Finalmente, el organismo mostró su apoyo a las autoridades colombianas para que sigan trabajando en la implementación de la devolución del IVA, con miras a que el programa pueda contribuir a largo plazo a un sistema de impuestos y transferencias más justo y equitativo.



Avanzar en cobertura, el reto



Siguiendo el ejemplo de otros programas sociales exitosos como ‘Familias en Acción’, el cual a 20 años de su creación contribuye a cerca de 2,6 millones de hogares (10 millones de colombianos, aproximadamente), el director del DNP fue enfático en afirmar que la compensación del IVA se proyecta a seguir incrementando su cobertura en los próximos años.



“En este momento, tenemos la obligación como sociedad, y el Gobierno así lo entiende, de incrementar esos dos millones de beneficiados por la compensación del IVA al 2021, especialmente, en una época de emergencia económica y de pandemia. Sabemos que un número mucho mayor de hogares necesitan de estas transferencias monetarias, pero esto requiere de trabajos operativos en los cuales estamos avanzando; sería muy fácil girarle a todos los colombianos, pero queremos llegarles a los que verdaderamente lo necesitan”, precisó Rodríguez.



Cabe resaltar que este beneficio también incluye a las familias de 1.100 municipios con altas tasas de pobreza o con una significativa concentración de hogares en condición de vulnerabilidad.



Si usted está en condición vulnerable y no está inscrito en el Sisbén ni en ‘Familias en Acción’ o ‘Colombia Mayor’, para recibir la compensación del VIA deberá solicitar en su respectiva alcaldía la aplicación de la encuesta del Sisbén IV. En 2021, el Gobierno nacional definirá el mecanismo de entrada de los nuevos beneficiarios a este esquema.