Cuando Diego León Cataño Serna sufrió un accidente de tránsito en su moto hace un par de meses en su natal Remedios, Antioquia, sintió que su proyecto de vida se le escapaba de las manos. Y es que este militar de 40 años en proceso de retiro había tomado la decisión de estudiar Seguridad Industrial para tener más posibilidades después de su jubilación.



Sin embargo, el evento casi lo lleva a renunciar a esa esperanza. “Perdí la movilidad en mi brazo y eso me llenó de miedo, porque lo que estudio incluye una parte física importante. Pensé que no podría seguir con mi carrera”, cuenta Diego León.



Afortunadamente el temor duró poco. El militar en proceso de retiro acudió pronto al hospital municipal y, para su sorpresa, la atención fue excelente desde el inicio.

“Yo no sabía que en Remedios había un servicio de rehabilitación tan avanzado, con médicos tan capacitados y atentos. Hoy, después de mes y medio de terapia, ya puedo mover los dedos y estrechar mi mano, y veo que en poco tiempo podré retomar mi proyecto de vida como lo había soñado”, afirma el hombre de 40 años.



Como Diego, son muchas las personas de Remedios que han podido beneficiarse del servicio de rehabilitación física y mental, que antes les estaba vedado, ya fuera por distancias o por capacidad de pago.

La comunidad se transforma

Remedios es un pequeño municipio del noreste antioqueño de aproximadamente 30.000 habitantes. Su historia estuvo marcada por la violencia del conflicto, por lo que algunos servicios médicos no habían llegado hasta allí. Era el caso de los servicios de rehabilitación física y mental. Afortunadamente esta situación cambió.



El epicentro de la transformación ha sido el Hospital San Vicente de Paúl, gracias a un convenio con un proyecto del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas (VISP) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que ha sido implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), junto al Ministerio de Salud y Protección Social.



Este proyecto, que ha tenido un impacto relevante en zonas golpeadas por el conflicto, ha permitido a Remedios contar con un eficiente y avanzado servicio de rehabilitación física y mental, por medio de la donación de equipos especializados y la contratación de una fisioterapeuta y un psicólogo clínico.



“Como gerente del hospital, pero también como miembro de la comunidad, puedo decirles que el proyecto ha sido una bendición para Remedios. Este municipio ha sido afectado históricamente por la violencia, producto de lo cual hay secuelas físicas y psicológicas en la población. Por eso, contar con un servicio de estas características ha impactado positivamente al municipio y también a todo el personal médico, en el cual me incluyo. Ha sido muy gratificante trabajar bajo estas nuevas condiciones”, anota Carlos Salazar, gerente del Hospital San Vicente de Paúl.

Un servicio a la medida de Remedios

La importancia del servicio no se agota en las consecuencias directas del conflicto. Por sus características, la población remediana ha encontrado muy útil este tipo de atención.



“La economía de este municipio depende bastante de la minería. Además, muchas personas se transportan en motos. Por este tipo de circunstancias, suele haber fracturas o accidentes de tránsito que precisan de fisioterapia. En cuanto a la psicoterapia, nos ha permitido que las personas no subvaloren la salud mental y acudan al psicólogo cuando lo necesitan”, añade Salazar.



El tema del acceso también ha sido crucial en Remedios, ya que, antes, las personas que requerían este tipo de atención debían desplazarse a otros lugares, como Medellín o Yolombó.



“Esto representaba costos muy elevados en transporte o estadía para los remedianos. Por eso, ahora que se cuenta con el servicio en el municipio, se ha mejorado la calidad de vida de las personas de aquí y de municipios aledaños, como Segovia”, afirma la fisioterapeuta Yesica Cataño, quien trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl hace casi año y medio.



A esto hay que añadir que el hospital pudo superar una limitante: antes el servicio de rehabilitación, por ser nuevo en la zona, no estaba cubierto por las EPS, pero la institución, a punta de gestiones, ha logrado cambiar esta situación para evitar que se generen costos adicionales a los usuarios.



“Ha sido muy positivo para todos, desde niños hasta adultos mayores, y yo, como remediana, me siento muy orgullosa de contar con el servicio en el municipio, pero también de prestarlo. Siendo fisioterapeuta, pensaba que tendría que buscar trabajo en otro lugar, pero esto me permitió quedarme aquí y trabajar en lo que amo para beneficio de mi gente”, concluye la fisioterapeuta Yesica Cataño.