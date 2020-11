“La clave de este éxito es tener la mejor relación precio-rendimiento”

Xiaomi ha sido uno de los pocos fabricantes de celulares que ha crecido en el 2020. ¿A qué se debe esto?

​Según Canalys, entre los cinco principales fabricantes de teléfonos inteligentes, Xiaomi fue el de más rápido crecimiento en el tercer trimestre de 2020. Durante este mismo periodo volvimos a ocupar el tercer lugar en despachos de smartphones, con 47,1 millones de unidades, que representan el 13,5 por ciento del mercado global. En América Latina, obtuvimos un crecimiento interanual del 471 por ciento, lo que nos mantiene como la cuarta marca más grande de la región. En Colombia, en solo dos años, nos hemos ubicado como la segunda marca de smartphones, con un crecimiento interanual del 777 por ciento.

Hemos tomado muchas medidas para superar los momentos difíciles del 2020, sin embargo, la clave de nuestro éxito sigue siendo ofrecer productos con la mejor relación precio-rendimiento, para que la tecnología más innovadora esté al alcance de todos. En la pandemia, muchas personas optaron por cuidar su presupuesto, prestando más atención a las características de los productos que a las campañas publicitarias, y nosotros ofrecemos productos tan buenos como asequibles, desde smartphones hasta brazaletes deportivos inteligentes, pasando por auriculares inalámbricos y ‘scooters’ eléctricos. Hace diez años, cuando se fundó Xiaomi, el objetivo era fabricar los mejores smartphones del mundo y venderlos a la mitad de su precio. Hoy, este objetivo está más cerca que nunca.



Xiaomi no solo fabrica teléfonos; es, en realidad, una marca tecnológica. ¿En qué consiste esta visión de mercado?



Xiaomi ha establecido la plataforma más grande de internet de las cosas (IoT) a nivel global, con más de 289,5 millones de dispositivos conectados, sin contar smartphones y ordenadores portátiles. Además, en agosto, Xiaomi actualizó su estrategia para la próxima década bajo el lema "Smartphone x AIoT", que se propone crear un ecosistema de “inteligencia artificial de las cosas” (AioT). Destacamos su importancia porque, con el desarrollo de la tecnología 5G, los escenarios para la AIoT se ampliarán exponencialmente en nuestra vida cotidiana. Nuestro éxito no es accidental. En primer lugar, aplicamos nuestra filosofía de relación precio-rendimiento no solo a los smartphones, sino a todo nuestro hardware inteligente. En segundo lugar, ofrecemos una cartera de productos muy diversa. Y, en tercer lugar, construimos una cadena de suministro muy competitiva que nos permite reducir el costo.

Hablemos de América Latina y Colombia. ¿Qué características tienen estos mercados que los hacen compatibles con su marca?



La numerosa población de América Latina y de Colombia se traduce en una gran oportunidad para las empresas. Además, los consumidores colombianos son muy diversos, con diferentes niveles de ingresos y preferencias, y Xiaomi se adapta muy bien a ello al ofrecer un completo portafolio que cubre todos los segmentos de precios, desde el nivel de entrada hasta el de gama alta. Por otro lado, también ofrecemos un posicionamiento de productos personalizados para diferentes consumidores. Por ejemplo, POCO X3 NFC tiene como objetivo satisfacer a los geeks y a los gamers apasionados por la tecnología, Mi 10T Pro es ideal para los jóvenes y los profesionales de la fotografía, Mi 10 ofrece las especificaciones de gama alta más innovadoras para los usuarios de negocios y para aquellos que buscan un rendimiento superior, y la serie Redmi 9 satisface las necesidades básicas de comunicación y entretenimiento.

Precisamente, la serie Mi 10T se acaba de lanzar en el país. ¿Qué ventajas ofrece?



Me gustaría destacar tres ventajas clave. La primera: su triple configuración de cámara, que es una de las mejores para teléfonos inteligentes. Mi 10T Pro tiene un sensor principal de 108 MP, lo que le permite tomar fotos y videos nítidos y con la mayor resolución de la industria. Su calidad fotográfica y de video ha sido elogiada por fotógrafos profesionales. La segunda: su pantalla AdaptiveSync, que hace que la frecuencia de actualización de la pantalla coincida con la frecuencia de fotogramas del contenido y permita gozar de una experiencia muy fluida, así como de una larga duración de la batería. La tercera: el procesador Snapdragon 865, que cuenta con el conjunto de chips de 5G más potente de Qualcomm hasta la fecha. Este ‘chipset’ garantiza un gran rendimiento del teléfono, puede ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y permite disfrutar de los videojuegos más demandados. ¡Con estas características, Mi 10T Pro ni siquiera se bloqueará por un segundo!

¿Qué más esperan logran en Colombia?



Hoy somos la segunda compañía en Colombia y esperamos ser la número uno dentro de un par de años. Es uno de nuestros mercados prioritarios, lo que significa que estamos dispuestos a ofrecer nuestros mejores productos en todos los segmentos de precios. También, aumentamos la velocidad con la que nuestros nuevos artículos entran al mercado. Nuestro sueño es llevar a las familias colombianas un estilo de vida mejor y más inteligente para conectar al país, no solo con tecnología de punta, sino también a través de nuestra pasión, responsabilidad, compromiso y amor.