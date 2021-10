La bicicleta: eje de integración entre la capital y sus alrededores

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte que no solo beneficia a un país en temas de movilidad, sino que de la misma manera contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia de salud, medio ambiente y economía.

Es por eso que generar espacios donde se pueda analizar su panorama, la industria y los comportamientos, deberes y derechos que deben tener los conductores de vehículos motorizados y ciclistas, le aporta al avance de una sociedad que siempre ha venido pedaleando, de lo que da cuenta la Encuesta de Movilidad 2019, que afirma que en Bogotá se realizan más de 880.000 mil viajes diarios en bicicleta, datos a los que se unen los 297.500 viajes diarios que se registran en los municipios cercanos como Soacha con 72.800 viajes, Mosquera con 45.100, Madrid con 33.200, Funza con 31.700 y Chía con 27.900.



Precisamente, en medio de dicho panorama, se desarrollaron tres conversatorios en el marco de la XIV Semana de la Bicicleta, Bogotá - Región, un evento que hizo especial énfasis en la protección de la vida de los ciclistas y los aspectos que hacen que Bogotá sea un referente de la bicicleta a nivel mundial.



‘Bogotá y la bicicleta, una mirada mundial’



Bogotá y la bicicleta, una mirada mundial, fue un encuentro de alto nivel que contó con la participación de diferentes personalidades, que conversaron sobre el rol que desempeña la bicicleta en cada una de las ciudades que representan.



El primero en dar su opinión frente a las estrategias que hacen que cada ciudad sea un ejemplo fue Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá, quien afirmó que “sin lugar a dudas, nuestro proyecto que empezó hace más de 40 años, nuestro proyecto de ciclovía, ha sido un referente de cómo durante los fines de semana cerramos y redistribuimos el espacio público. Hemos aprendido muchas lecciones de cómo durante los domingos cerramos casi 120 kilómetros de vías que están destinadas normalmente para los carros, para que todos los actores puedan disfrutarlos”.



Tal como se menciona, poder distribuir el espacio hace parte de la transformación que los territorios deben asumir para brindarles a los ciclistas las condiciones necesarias para su movilidad y, en ello, Los Ángeles y Guayaquil están trabajando.



“Quiero decir que Los Ángeles ciertamente está mirando el ejemplo de Sudamérica y Latinoamérica para inspiración. Pensamos cómo transformar una ciudad que se ha dedicado principalmente a los automóviles en la historia”, dijo Seleta Reynolds, gerente general Departamento de Transporte de Los Ángeles.



Por su parte, Gina Galeano, presidenta de la Mesa de Movilidad Urbano y Sostenible de Guayaquil, relató que Guayaquil “históricamente se construyó como una ciudad pro vehículo y este era el reclamo ciudadano. El desafío para nosotros era poder revertir y dar una distribución equitativa del espacio público y vial para todos los actores viales”, agregando que “Guayaquil tiene 5.500 kilómetros en vías destinados al vehículo particular, incluso, por encima del transporte público. La pandemia significó una posibilidad importante y de quiebre a nivel de política pública de repensar el espacio”.



Finalmente, Guillermo Abad, secretario de Movilidad de la ciudad de Quito explicó que Quito debe seguir implementando la mayor cantidad de ciclovías que sean parte “del transporte multimodal que tiene la ciudad, que tenga la conectividad con el metro, que sea parte del sistema integrado de recaudo y que se pueda tener un pago por la bicicleta pública a través de una única tarjeta o de un sistema de recaudo, es decir, queremos que la bicicleta sea parte de un sistema de transporte público sostenible”.



‘Colombia en bici, seamos VÍAmigables’



El segundo conversatorio giró en torno a la corresponsabilidad de los actores viales y el compromiso de las entidades gubernamentales, sociedad civil, ciclistas, gremios de transportadores y conductores para garantizar la seguridad de todos en la vía, y en ese sentido, se abordó el tema de la responsabilidad, los deberes y los derechos de quienes transitan por las calles de Bogotá y el compromiso de todos los ciudadanos en general.



“Todos decimos que hay que ser conscientes de que cada uno tiene un comportamiento y que hay una necesidad de generar un sistema completo que sea perdonador, pero, ¿cómo?, ¿cómo se trabaja en ese sentido del autocuidado y la corresponsabilidad? Por una parte, está el trabajo en relación con las entidades gubernamentales. Aquí tengo que decir que Cundinamarca y Bogotá se han subido a nuestro Consejo Territorial de Seguridad Vial y allí hemos venido planteando estrategias a seguir para poder tomar decisiones y respetar más a nuestros ciclistas. Hemos venido acompañando varios procesos en toda esta Semana de la Bici, pero también haciendo un acompañamiento en vía a través de diferentes esquemas pedagógicos”, precisó Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



En este evento, también participó Henry Alberto Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga, quién expuso que, desde su sector, han trabajado en capacitar y sensibilizar a los conductores del país. “En cada empresa Fedetranscarga hemos puesto este tema como prioridad, el respeto a la vida de los ciclistas, esto para nosotros es muy importante y, sobre todo, que lo hemos tratado con ellos diciéndoles que un familiar de ellos puede ser el que va en la vía para que realmente tengan la conciencia de que tienen que tener una distancia a 1.5 metros de su carro”, puntualizó.



Asimismo, Betcy Rodríguez, ciclista aficionada, ahondó en el tema diciendo que existe una ley que ampara a los ciclistas: la Ley 1811 del 2016. “Esta ley nos faculta para ocupar un carril en la vía y poder transitar por ella sin presentar ningún inconveniente con los demás actores viales”, aseguró.



Para concluir, se habló sobre una política pública de la bicicleta que tiene cinco objetivos esenciales enumerados por Juan Esteban Martínez, subsecretario de Política de Movilidad. “El primero es mayor seguridad personal, el segundo es mayor seguridad vial, el tercero es más y mejores viajes, el cuarto es que los niños y las mujeres se sientan tranquilos usando la bicicleta y el quinto es Bogotá productor de la bicicleta”, concluyó.



‘La industria de la bicicleta en Colombia’



El último conversatorio demostró por qué vale la pena seguir apostándole a la bicicleta y cómo la economía y las oportunidades se relacionan con ella, para lo cual, los invitados destacaron que, frente a otros países, Colombia ocupa un lugar importante dentro de la industria, pues no solo mueve todo un mercado, también genera empleo.



“El sector de las bicicletas tradicionalmente ha sido un sector muy informal, es un sector donde las tiendas, por lo general, han sido creadas por exciclistas, exmecánicos y gente que viene del sector, entonces, en muchos casos, les ha faltado organización empresarial. Por otro lado, muchas de las cifras reales de la bicicleta en Colombia están escondidas, es decir, por muchísimo tiempo se habló que en el país se vendían 400.000 o 500.000 bicicletas al año, pero esa cifra está muy lejos de la realidad. En el 2020 se importaron 493.000 bicicletas ensambladas, pero es más importante aún, la industria de ensamble en Colombia, en donde se pueden estar ensamblando localmente entre 600.000 y 700.000 al año”, señaló Jorge Aristizábal, gerente de H.A Bicicletas, agregando que “en cuanto al número de empleo, tenemos censadas más o menos unas 8.000 tiendas con algún tipo de organización empresarial que pueden generar más de 50.000 empleos directos, pero también, hay una cantidad de empresas e industria que giran alrededor”.



Mientras que, Yim Ángel, fundador del colectivo Parceros Colombia, además de contar que su grupo está presente en 21 departamentos del territorio nacional y que trabaja por articular esfuerzos sociales dirigidos a los más vulnerables, relató que, desde su fundación, seguirán esforzándose por crecer como marca, “generar ingresos a los nuestros, empleabilidad para los que estén a nuestro alrededor y, sobre todo, tener esas ganancias que estamos estableciendo para poder llevar al campo más bicicletas”, enfatizó.



Así las cosas, hoy la clave está en seguir apoyando las iniciativas que impulsan el uso de un medio de transporte, que no solo le pertenece a jóvenes y adultos, sino que también abarca a los más pequeños, pues todos son bienvenidos al mundo del ciclismo.