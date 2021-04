La acción de las historias de Tom Clancy llega a Amazon Prime Video

17 best-sellers, más de 100 millones de ejemplares vendidos y exitosas adaptaciones en el cine y los videojuegos son la mejor carta de presentación de la narrativa de Tom Clancy, cuyas historias regresan a las pantallas con Without Remorse (Sin remordimientos), uno de los más recientes estrenos de Amazon Prime Video.

Without Remorse (Sin remordimientos) es un filme de acción protagonizado por Michael B. Jordan, quien encarna a John Clark, un ex marine de los Navy Seal que se reconvierte en agente secreto de la CIA y que busca vengar el asesinato de su esposa en una operación encubierta de alto riesgo.



La cinta se centra en una conspiración internacional en la que Clark trabaja para encontrar al hombre detrás de una serie de ataques, pero conforme avanza la trama, el agente se dará cuenta de que la justicia no es tan clara como esperaba y tendrá que averiguar quién es el verdadero enemigo antes de que sea demasiado tarde.



El estilo de Clancy garantiza altas dosis de adrenalina



El guion se remonta al universo creado por el escritor Tom Clancy, uno de los mayores referentes del género de acción. De hecho, John Clark es uno de sus personajes más icónicos.



El legendario personaje, que ya ha sido encarnado por estrellas como Willem Dafoe y Liev Schreiber, regresa en Without Remorse (Sin remordimientos) de la mano de un actor que sigue en su carrera hacia la cima: Michael B. Jordan, que ya ha deslumbrado en papeles como T'Challa, en Black Panther, y como Adonis Creed en el filme Creed.



¿Pero quién es la mente maestra detrás de todo este universo?



Clancy, quien nació en Baltimore en 1947 y falleció en la misma ciudad en 2013, se convirtió a lo largo de su vida en uno de los escritores estadounidenses más famosos en el ámbito nacional e internacional, y desde su muerte su legado no ha hecho otra cosa que mantenerse vivo y seguir creciendo.



Y es que algunas de las más apasionantes historias sobre espionaje e inteligencia militar fueron plasmadas por su prolífera pluma. De hecho, el autor es considerado como el precursor de todo un género con sello propio desde la publicación de La caza del Octubre Rojo en 1984, un thriller de espionaje lleno de detalles técnicos sobre armamento, submarinos y agencias de inteligencia.



Y es que Clancy era un apasionado de estos temas: era lector voraz de manuales técnicos y de libros sobre asuntos militares, y pasaba grandes cantidades de tiempo conversando con expertos en bases de combate y en el Pentágono.



Además de La caza del Octubre Rojo, que fue altamente elogiada por el expresidente estadounidense Ronald Reagan, otros libros suyos fuero adaptados con gran éxito en el cine. Es el caso de Juegos de patriotas (1987), Peligro claro e inminente (1989) y La suma de todos los miedos (1991).



Asimismo, las novelas de Clancy han sido fuente de inspiración para reconocidos videojuegos con legiones de fans en todo el mundo, como Splinter Cell, Tom Clancy's The Division, Tom Clancy's Ghost Recon y Rainbow Six.



Disfrute de toda la acción y adrenalina de Without Remorse (Sin remordimientos) desde el próximo 30 de abril, exclusivamente por Amazon Prime Video.