La academia hace énfasis en el liderazgo para la gerencia

Las empresas actuales se enfrentan no solo a desafíos diferentes a los evidenciados por las empresas del siglo pasado, sino a retos que se modifican constantemente y a los cuales deben responder con innovación, liderazgo y nuevas estrategias, generando respuestas efectivas que permitan el logro de la productividad y la perdurabilidad, de manera que se alcancen los objetivos y metas trazadas.

Las sociedades cambian y con estas las necesidades, los clientes y los sistemas organizacionales. El mundo es cada vez más una aldea global, lo que implica a las empresas que deben buscar ser cada vez más competitivas en términos sistémicos (Esser et al., 1996), lo que significa que las organizaciones deben propender por determinar un direccionamiento estratégico (nivel meta); tener en cuenta el contexto externo para crear e implementar estrategias que les permitan aumentar su competitividad (nivel meso), adaptarse y enfrentar las fluctuaciones económicas (nivel macro); y asumir los desafíos internos para el logro de objetivos materializables endógena (nivel micro) y exógenamente.



Bajo el marco anterior, las empresas requieren cada vez más de gerentes dotados de un liderazgo integral, de personas con capacidad para influir en otros y cuya autoridad administrativa vaya más allá de la gestión, que se caractericen por su carisma, esto es, dotadas de “una clase personal de liderazgo que despierta una lealtad o un entusiasmo popular especial” (Maxwell, 2002: 15).



Las organizaciones requieren de gerentes líderes para alcanzar el éxito, tal y como lo menciona Zalesnik (1977) en el documento “Gerentes y Líderes ¿Son diferentes?”, en el que se ayuda a diferenciar mediante diversos rasgos (personalidad, actitud ante las metas, concepciones de trabajo, relaciones con los demás, sentido del yo y desarrollo del liderazgo) las características del gerente y el líder. Aun cuando ambos perfiles son requeridos en la organización, el líder debe contar con habilidades técnicas, con habilidades socio-emocionales (relacionamiento humano empático e intuitivo, forjadores de ideas con actitud personal activa hacia las metas, desarrollo de nuevos enfoques ante problemas de vieja data, entre otras) para el logro de los objetivos definidos en la empresa o en cualquier proyecto.



El liderazgo va más allá de la gestión, puesto que para liderar se hace imprescindible “fijar una orientación”, para ocuparse del cambio, no sólo de aquel producto de los factores internos, sino de los factores externos que impactan directamente a la organización o proyecto (cambios tecnológicos, liberalización comercial, globalización económica, entre otros). Por tanto, la orientación debe estar acompañada de una visión estratégica no sólo a nivel estructural sino cultural. El liderazgo coordina a las personas a través de la motivación, permitiendo satisfacer las necesidades humanas de quienes hacen parte de una empresa o proyecto. Por tanto, el liderazgo acentúa los valores de aquellos a quienes pretende impactar, incluye a los trabajadores en la toma de decisiones orientando a la consecución de los objetivos propuestos y respetando la visión de la compañía; generando esquemas de apoyo, aprecio y compensación de los esfuerzos del colaborador.



El líder está llamado a trascender los límites de la organización, obteniendo el apoyo y compromiso de quienes trabajan con él; debe contar, además, con habilidades de inteligencia emocional para llevar a feliz término los objetivos trazados, para lo cual debe desarrollar las capacidades de autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales (Goleman, 2005: 28). El líder debe gozar de la capacidad de conocerse así mismo, autoevaluarse de manera realista y contar con un sentido de autoconfianza (Autoconciencia); control de emociones, honestidad e integridad, adaptación a los cambios y orientación al logro (Autogestión); habilidad para conectar con las emociones de las otras personas (empatía), interpretación de las directrices organizacionales y orientación al servicio (Conciencia social); y capacidad para desarrollar a otros, comunicación adecuada, manejo de conflictos, destreza para manejo de relaciones y trabajo en equipo (Habilidades sociales).



La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, consciente de los desafíos actuales que imponen para la educación y las organizaciones contar con gerentes preparados tiene por misión “Contribuir con la construcción del progreso económico, social y cultural del país, mediante la formación de líderes estrategas, éticos y socialmente responsables capaces de emprender e innovar en un contexto global”; misión que se acompaña en el proceso de formación con los elementos distintivos del sello de la Escuela: liderazgo, estrategia, emprendimiento e innovación. Es así, como la propuesta formativa de las especializaciones responde a las necesidades del país y las organizaciones mediante la oferta de seis programas orientados a la formación de líderes para la gerencia de las empresas, del marketing para entornos digitales, de proyectos de construcción e infraestructura, de gerencia de proyectos de servicios con TIC, de Gerencia Integral de Servicios de Salud (en modalidad presencial y virtual) y de la gestión humana.



La Escuela de Administración ofrece una formación integral desde el ser, el hacer y el saber, con valores diferenciales, a saber: conocimiento de vanguardia, integración curricular de TICS dentro del proceso de formación, aprendizaje basado en el estudiante, aprendizaje basado en la experimentación, culture maker, aprendizaje integrado, acreditación internacional de sus programas en Bogotá por Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), una misión internacional homologable, participación en competencias internacionales (como el Torneo Company Game), Master Class y Webinars internacionales y el desarrollo de un proyecto integrador, que tiene características prácticas y aplicables. Adicionalmente, se resalta que la Escuela de Administración cuenta con laboratorios de negocios únicos, mediante los cuales se ofrecen soluciones novedosas y diferenciales a las organizaciones, en los que se llevan a cabo procesos de análisis de comportamiento de compra (Shopper Lab), evaluación de material de comunicación de la empresa (Eye Tracker), análisis de emociones en entornos de negociación y procesos comerciales (Face Coding) y análisis de procesos de senso-percepción, cognición, liderazgo, comunicación y toma de decisiones (Cámara de Gesell).



Así mismo, se encuentra próximo a apertura el laboratorio de Smart Logistics, único laboratorio en el país, con tecnología alemana, que simula una planta de producción industria 4.0 y con el que los estudiantes podrán integrar conceptos reales sobre el entendimiento de la supply chain de un proceso productivo; conocer, desarrollar y aplicar habilidades tecnológicas en la gestión de información y manejo de la misma basados en análisis de datos en tiempo real; entre otros.



Los programas de especialización de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario forman gerentes líderes, capaces de enfrentarse al cambio (fijando una orientación, alineando y motivando a las personas), que cuentan no sólo con habilidades técnicas, sino con habilidades propias de inteligencia emocional, que les permiten gestionar y empoderar a su equipo de trabajo, y que otorgan preponderancia e impactan positivamente a las organizaciones, así como a un elemento de naturaleza intangible, que brinda diferenciación competitiva, coherencia (confianza) y cambio sostenible (transformación), a saber: la cultura del liderazgo.

*POR:

Sandra Milena Chacón, decana de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario; y Sylvia Patricia Fletscher, vicedecana de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.

