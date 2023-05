La gestión del riesgo y la eficiencia operacional, sin duda alguna, son hoy unas de las aristas más importantes dentro de cualquier sector económico, pues a partir de ahí es posible garantizar la mitigación de accidentalidad y, por ende, el anhelado éxito organizacional. En la industria área esta premisa no es la excepción; aquí se habla de seguridad operacional y se entiende como un proceso crítico dentro de la administración eficiente de una empresa en el sector.

Es en ese contexto que Gallagher Aerospace y Sirius Aviation, en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, han desarrollado el HUB Aeronáutico, un centro de enseñanza y de investigación en materia de seguridad operacional que responde a las necesidades reales de todos los actores que participan en la industria aeronáutica, particularmente aerolíneas, autoridades aeronáuticas, estaciones reparadoras, proveedores de servicios a la navegación aérea, compañías de asistencia en tierra, entre otras.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad Javeriana Foto: Universidad Javeriana

De acuerdo con Eduardo Dueri, director general para la práctica de aviación de Gallagher Aerospace en Latinoamérica, los cursos están dirigidos a la emisión de un certificado en seguridad operacional que se obtiene con la participación en una serie de módulos: cinco obligatorios y otros tanto opcionales, en los que el estudiante tendrá de primera mano todo un ecosistema de herramientas que le permitirán ganar experticia en la materia y poder apuntalar todo ese conocimiento dentro de la organización en la que se desempeñe.

En la dirección correcta

En la ruta del HUB, la espina dorsal de este programa de formación es el curso en Sistema de Gestión de Seguridad Aérea, que precisamente inicia el próximo 31 de mayo; en periodos posteriores, están programados los siguientes cuatro cursos obligatorios para la certificación: Gestión de Riesgo Operacional, Factores Humanos en Seguridad, Investigación Básica de Accidentes e Incidentes, y el curso de Regulaciones Técnicas de Aviación.



Los cursos opcionales que se consolidan dentro de la oferta y a los que se recomienda acceder dependiendo del interés del estudiante y de la misión de su empresa, están relacionados con: investigación avanzada de accidentes, entrenamiento de auditores en calidad aeronáutica, preparación de respuestas a emergencias, administración del error y la amenaza, y sistemas para administrar la seguridad aérea.



“También contamos con un módulo muy especial que hemos diseñado para tener en cuenta el impacto que tiene la aviación en el medioambiente, y finalmente, dos cursos: uno sobre resiliencia en seguridad operacional y otro en materia de indicadores de gestión o desempeño de la seguridad operacional”, agrega Dueri.



Toda esta completa oferta educativa es clave si se tiene en cuenta que al igual que para una organización es importante su flujo de caja, su crecimiento económico, sus niveles de producción, también lo es la seguridad operacional, pues esta responde a un interés público general de tener una industria segura y sólida, y por consiguiente, a las necesidades propias de ser resiliencia y eficiencia.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad Javeriana Foto: Universidad Javeriana

“No se podría entender una aerolínea o empresa del sector si dentro de sus procesos internos no tuviese una administración de la seguridad muy estructurada; entonces de la misma forma como yo puedo manejar los aspectos financieros, mis tarifas, de la misma forma como puedo incrementar los ingresos, es indispensable contemplar la seguridad operacional, dado a que esta hace parte de un proceso de administración crítico que debe ser apuntalado, que debe ser parte esencial de la operación diaria de la compañía”, explica Dueri.



Y es que de acuerdo con el experto, es clave ser conscientes de que no es sostenible dedicarse exclusivamente a producir sin tener en cuenta la necesaria estructura e infraestructura de seguridad, pues sin la existencia de esos procesos robustos es muy probable que se presenten numerosos incidentes y accidentes de gran impacto, lo que en últimas va a romper la cadena productiva con todo lo que eso significa. En resumen, una pérdida de valor para la empresa.



“Tampoco podemos irnos a los extremos: si por el otro lado yo me dedico simplemente a administrar el riesgo, puedo llegar a exagerar y pensar que es mejor no volar, dejando la operación en tierra y por lo tanto, quebrar a la empresa simplemente porque no tengo los ingresos necesarios para sostener una operación rentable. De esa manera, lo que buscamos con programas de formación en el HUB Aeronáutico, es lograr un sano balance entre la producción para generar utilidades que permitan crecer en el sector, y garantizar la seguridad, garantizar que el público en general esté debidamente protegido”, puntualiza el director general para la práctica de aviación de Gallagher Aerospace en Latinoamérica.

El escenario óptimo

Por todo lo anterior, resulta importante acceder a una formación completa y del más alto nivel que se enfoque en fortalecer todas las aristas previamente detalladas. Sin duda, estas son condiciones que reúne el HUB Aeronáutico de la Javeriana, una institución educativa de primer nivel en todo sentido.



Desde aquí, se cuenta con un todo un grupo de expertos en la materia que no solo entienden de la teoría, sino que en su devenir práctico, han sido protagonistas en la implementación de las mejores prácticas en seguridad dentro del sector real: aerolíneas, gobierno, proveedores de servicio y demás.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad Javeriana Foto: Universidad Javeriana

Finalmente, no debe dejarse de lado la importancia de contar con un material de estudio alineado con las normas aeronáuticas que regulan la materia desde la Organización de Aviación Civil Internacional como desde las autoridades locales. De esta manera, se trata de llevar conocimiento práctico con profesionales y expertos de primer nivel, con materiales efectivamente diseñados por la industria, con mejores prácticas y lo mejor de todo, a un costo razonable.



La puesta en marcha de este HUB Aeronáutico no pretende quedarse solo en una propuesta educativa, de entrenamiento y de capacitación, más allá de ello, en un futuro también cercano, se pretende convertir este escenario en un verdadero centro de investigación y desarrollo en estas materias.



Conozca más sobre este HUB: https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/ruta-hub-aeronautico