Justo en el corazón de Riomar, una de las mejores zonas residenciales de Barranquilla, se está lanzando un nuevo proyecto de apartamentos de lujo que dará mucho de qué hablar. Se trata de L’Unique, el cual constará de 52 apartamentos distribuidos en dos torres, cada una de 13 pisos, todos con una vista espectacular a un nuevo parque de 3.395 mts que quedará ubicado en frente del proyecto.

“Tenemos dos tipos de apartamentos: de 270 m² y de 305 m². Ambos son personalizables, ya que, en cada área, se puede elegir entre tener tres o cuatro habitaciones, cocina abierta o cerrada, una terraza más amplia o doble sala interna. Además, incluyen sala-comedor, sala de estar, área de servicio y un balcón muy amplio”, explica Adriana Plata, directora comercial en L’Unique.



Lo anterior se suma a otros grandes atractivos como los excelentes acabados, los pisos de mármol, las ventanas de piso a techo y un detalle que no dejará a nadie indiferente: un ascensor con acceso directo para cada apartamento. Para mayor información, haga clic aquí:

Conozca el lujo de L’Unique Apartamentos

Un oasis en Riomar

El entorno de L’Unique es único en Riomar. Su excelente ubicación se complementa con un entorno verde y amplio que parece un oasis en plena ciudad, ya que cuenta no solo con su parque interno sino con dos parques públicos: uno nuevo justo en frente del proyecto y el tradicional parque de le Electrificadora, una vía paralela independiente, amplios andenes y una gran cercanía al río Magdalena, lo que brinda una magnífica vista a los apartamentos.



Además, el proyecto se caracteriza por su moderna fachada en ladrillo que se integra perfectamente a la ciudad y que representa una gran ventaja para su conservación en el clima barranquillero.



Ya en su interior, L’Unique se caracteriza por ofrecer excelentes ventajas a todos los propietarios: “Hemos privilegiado el espacio, no solo dentro de los apartamentos, sino

también en las zonas comunes. El lobby, que cuenta con cuatro salas amobladas, tiene doble altura. Asimismo, hay comodidades como salón social, piscina, sauna, turco, zona de hidroterapia, parque infantil, BBQ, salón de yoga y gimnasio, todas ellas con una excelente vista a las áreas verdes aledañas”, comenta la directora comercial del proyecto.



Cabe destacar que también se cuenta con tres grandes sótanos para parqueadores, lo que ofrece a los propietarios un espacio generoso, poco habitual en construcciones de este tipo.



Por último, es preciso señalar que L’Unique, además de lujo y el confort, significará sostenibilidad, pues contará con una certificación que garantizará el ahorro de agua y energía. Para ello, se utilizarán griferías y sanitarios de bajo consumo, e iluminación led con sensores en zonas comunes. Asimismo, habrá impermeabilización clara y balcones que generan sombra sobre los vidrios para reducir la temperatura en los apartamentos.

Un proyecto con gran respaldo

L’Unique llega de la mano de Arquitectura y Concreto, una de las cinco constructoras No VIS más grandes del país, con más de 400 proyectos finalizados. La comercialización corre por cuenta de Bienes Raíces Bienvivir. La dupla ya ha vendido más de 13 proyectos en la ciudad de Barranquilla.



“En este momento, los compradores podrán adquirir sus apartamentos sobre planos con entrega a 36 meses. Esto, además de permitirles personalizar sus propiedades a su gusto, les brinda la posibilidad de planear su cuota inicial a tres años”, afirma Adriana Plata.



Para saber más sobre los apartamentos de L’Unique, disponibles desde $2.131’371.000, visite la sala de ventas ubicada en la esquina de la carrera 64 con calle 85. El horario de atención de lunes a sábado es de 9 a.m. a 6 p.m., y los domingos de 11 a.m. a 5 p.m.



Igualmente, puede ponerse en contacto por llamada o WhatsApp a los siguientes números: 316 529 4457, 300 203 9118 y 314 438 5158. También puede visitar la página web www.luniqueapartamentos.com.