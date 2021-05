Kotex impulsa un diálogo abierto sobre la higiene menstrual

Con motivo del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que se celebrará mañana 28 de mayo, Kotex, la marca de cuidados femeninos de Kimberly-Clark, ha lanzado #SoyUnNuevoCiclo, una campaña global que se propone eliminar los estigmas que tiene la regla en parte de la sociedad.

Con el objetivo de tratar este tema de una manera más abierta y positiva, #SoyUnNuevoCiclo pone como protagonistas a las niñas y mujeres jóvenes quienes hoy día lideran el debate al respecto de la regla y su estigma en la sociedad.



"Las mujeres jóvenes de hoy no se avergüenzan de mostrar la toalla higiénica y tienen una visión positiva del diálogo como herramienta para tratar ese tema con más naturalidad. Es a partir de ese enfoque y de la forma como ellas ven la regla, que el movimiento invita a niñas, mujeres y a toda la sociedad a unirse a esa visión de nuevo ciclo. Vamos a dar espacio a esa generación que tiene en el autoconocimiento y en la aceptación la llave para una relación abierta y saludable con sus cuerpos", resalta Patricia Hoyos, gerente de Marketing para la categoría en el norte de Latinoamérica.



En ese sentido, #SoyUnNuevoCiclo propone un diálogo para incentivar a toda la sociedad a cuestionar el estigma de la regla y a tratar de forma más positiva y natural el ciclo menstrual. El movimiento tiene lugar en diversos países de América Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay).



¿En qué consiste?



#SoyUnNuevoCiclo está compuesta por un amplio conjunto de iniciativas on y off-line, algunas de las cuales involucran a influencers. Por ejemplo, la banda sonora de la campaña fue creada por la joven cantante americana conocida como Mxmtoon.



Otra de las iniciativas sobresalientes de #SoyUnNuevoCiclo es un videomanifiesto creado por la agencia Ogilvy, en el que se hace un reconocimiento a una nueva generación de mujeres que están dispuestas a vivir nuevos ciclos y a perseguir sus sueños sin hacer de la regla un estigma limitante.



Asimismo, en canales digitales se difundirán ampliamente videos y piezas gráficas que retratan situaciones cotidianas. Todo con el propósito de que este tema deje de ser un tabú y la sociedad se una a #SoyUnNuevoCiclo.



Cabe resaltar también que todas las personas tendrán la oportunidad de convertirse en embajadoras por medio del sitio web de la campaña, donde encontrarán stickers para WhatsApp; imágenes de empoderamiento para compartir en redes; mini-guías prácticas para padres, madres y profesores; y la opción de apoyar a niñas en situación de vulnerabilidad a través de una donación con Plan International.



Un siglo de trabajo por la higiene menstrual



Con #SoyUnNuevoCiclo, Kotex continúa sus esfuerzos para desestigmatizar la regla y promover la higiene menstrual, un tema en el que hay mucho por hacer, ya que, según cifras de la Universidad CESA, actualmente 5 de cada 10 niñas en el país no tienen acceso a productos de aseo para gestionar su periodo.



Además, de acuerdo con datos de la Fundación Plan, en poblaciones vulnerables como Bayunca (Bolívar) y Villanueva (La Guajira), alrededor del 90% de las niñas no tienen conocimiento básico sobre el periodo antes de la primera menstruación, mientras que el 30% de las menores en edades de desarrollo se sienten incómodas al hablar del tema.



La marca lleva años trabajando para contribuir en la lucha contra esta problemática. De hecho, en el 2020 lanzó la iniciativa “Ella Puede” y el movimiento #NoMásEstigma, que, en asociación con Plan International, alcanzó a 1,4 millones de personas y logró invertir 2,5 millones de dólares durante tres años en soluciones para la higiene menstrual de las niñas.



También vale la pena destacar que este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Kotex donó alrededor de 20.000 toallas higiénicas al Banco de Alimentos de Colombia para que niñas, jóvenes y mujeres de poblaciones vulnerables contaran con productos para gestionar su periodo. #SoyUnNuevoCiclo es el más reciente capítulo de esta historia.



"Desde nuestros inicios, en Kotex hemos promovido el empoderamiento y la voz de las mujeres en la sociedad. Nuestro objetivo ha sido contribuir a la democratización de la educación sobre la higiene íntima, defender la libertad de las mujeres para que sean lo que quieren ser y reforzar que el período nunca debe interponerse en su camino para lograr lo que se proponen”, finalizo Patricia Hoyos.



De esta manera, con la campaña #SoyUnNuevoCiclo y con sus más de 100 años en el mercado, Kotex se reafirma como marca pionera y referente de la higiene menstrual y del empoderamiento femenino.



Para conocer más sobre la campaña y sumarse al nuevo ciclo, visite www.lakotex.com.co/es-co/contenido/campana/nuevo-ciclo.