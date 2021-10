Koncilia: automatización para el control financiero y conciliación

De acuerdo con Forbes Colombia, el 80 por ciento de las empresas que existen a nivel mundial tuvieron que adelantar su trasformación digital debido a la pandemia ocasionada por el covid-19 (1), a lo que se suman algunos datos del informe CEO Outlook 2020: COVID-19 de la consultora KPMG, en donde el 33 por ciento de los directivos que fueron encuestados coinciden en que el principal obstáculo para acelerar el proceso de digitalización es la incertidumbre sobre los escenarios operativos en los que desarrollarán sus actividades en el futuro

En medio de ese panorama, la digitalización de los negocios también provoca un aumento de riesgos, fraudes y cambios, por lo que es clave contar con un aliado que se encargue de brindar soluciones especializadas para automatizar los procesos de las entidades y ayudarlas a controlar y verificar su información, y en ese sentido, existe Koncilia, una compañía con más de 16 años de experiencia innovando en conciliación, cuadre y compensación; herramientas tecnológicas que garantizan la exactitud y eficacia con la información de las organizaciones.



“En este momento la virtualidad es una constante, ya que las compañías hoy en día cuentan con un esquema más complejo y variado de interacción con sus clientes, es decir, les ofrecen más canales, más servicios y formas de poder hacer las transacciones y realizar pagos, entre otros, por lo que necesitan tener un aliado que se encargue de verificar que todo se esté manejando adecuadamente y que tanto el cliente como las empresas estén tranquilos”, afirma Jaime García Cepeda, CEO de Koncilia.



Cuando las entidades se encuentran en constante crecimiento, cada vez les resulta más complejo poder controlar el sistema y la cantidad de datos e información que manejan, por lo que los servicios de Koncilia buscan la conciliación y cuadre de las organizaciones para que tengan un mejor servicio al cliente, garanticen la calidad de la información financiera, contable y operativa, disminuyan riesgos, robos y fraudes, y optimicen el manejo de los recursos financieros y la trazabilidad de los procesos, entre otras acciones.



“Somos especialistas en el tema de conciliación con el mayor número de alternativas de productos en el mercado. Hoy millones de transacciones y movimientos diariamente son procesados con nuestros sistemas. Nuestra oferta de valor está enfocada en el control financiero, operativo y contable, en darle la tranquilidad y exactitud de las cifras del negocio a las empresas. También nos centramos en la automatización y transformación digital de los procesos operativos, en el mejoramiento del área del servicio al cliente, control y monitoreo gerencial de la operatividad del negocio con herramientas de auditoría proactiva, reportes e información pertinente para la toma de decisiones, trazabilidad de la información para una mejor gestión y, lo más importante, el conocimiento y la experiencia en conciliación para cualquier tipo de negocio”, continúa García.



Una solución para cada compañía



Conscientes de los retos y la particularidad de cada cliente, Koncilia además de ofrecer productos estándares que pueden masificar la producción de la solución, entiende la necesidad de crear soluciones a la medida de la mano de un acompañamiento completamente responsable y seguro. Koncilia ofrece una infraestructura tecnológica, operativa y de conocimiento que garantiza la gestión de movimientos financieros de manera productiva las necesidades de cada cliente y ofrecer alternativas sin importar la complejidad y el volumen del negocio.



“Los procesos permanentes dentro de las empresas cada vez se vuelven mucho más complejos y particulares. Nuestro portafolio cuenta con entidades que tienen hasta 500 o 600 procesos, por lo que la recomendación es que incluyan un sistema de cuadre o conciliación que les brinde tranquilidad y veracidad. Así las cosas, nuestro objetivo es lograr el control financiero de la organización y la exactitud de sus cifras, detectar anomalías y guiarlas para que realicen sus procesos de conciliación de manera oportuna. Si bien más del 70 por ciento de nuestros clientes son del sector financiero, lo ideal es que todas las empresas cuenten con dicho sistema, resaltando que, todas nuestras soluciones operan bajo lineamientos, normas y estándares nacionales e internacionales en seguridad e integridad de datos”, explica García.



Soluciones de conciliación para el sector financiero y real



La suite Koncilia ha demostrado ser la solución correcta para las áreas financieras, contables y operativas, por lo que a continuación conocerá su portafolio:



1. Contable bancaria: Conciliación de cuentas bancarias vs. la contabilidad de la empresa o entidad, gestión de partidas conciliatorias, saldos y provisiones.



2. Transaccional: Conciliación y compensación de transacciones de canales electrónicos, corresponsales bancarios y redes de transacciones electrónicas.



3. Productos financieros: Conciliación entre la contabilidad del banco y/o entidad financiera y los productos core del negocio.



4. Recaudos para bancos: Conciliación de los movimientos del core del negocio y canales de recaudo con los archivos de extractos bancarios generados a clientes; cálculo de comisiones.



5. Recaudos para empresas: Conciliación de extractos bancarios vs. los archivos de detalle de recaudos y la contabilidad; unificación de recaudos para aplicación en el core del negocio.



6. ATMs: Conciliación de transacciones de red de cajeros automáticos y cuadre de efectivo.



7. Títulos: Conciliación entre los saldos de los portafolios fijos y variables y los valores reportados por los depósitos de valores nacionales y extranjeros.



8. Pagos: Conciliación entre el core del negocio, el sistema de pagos a proveedores, los bancos y la contabilidad.



9. Cartera: Conciliación de activos bancarios, saldos, movimientos y contabilidad.



10. Libranzas: Conciliación entre los saldos de los portafolios fijos y variables y los valores reportados por los depósitos de valores nacionales y extranjeros.



11. Puntos de venta (POS): Conciliación de los puntos de venta contra la contabilidad.



12. Saldos: Conciliación entre saldos totales o detalle de movimientos entre sistemas o productos.



13. Inventarios: Permite conciliar los inventarios físicos con lo reportado en los sitios de almacenamiento, producción y venta de mercancía propia y en consignación y el core.



14. Cumplimiento: Sistema de apoyo para el control diario del cumplimiento de inversiones. Conciliación para garantizar que el movimiento de las inversiones se cumpla. Valida que todos los participantes hayan efectuado las operaciones financieras.



15. A su medida: Si el proceso de conciliación no se ajusta a ninguno de los procesos establecidos, Koncilia lo desarrolla a la medida de sus necesidades.



Para más información ingrese a https://koncilia.com.co/.



REFERENCIAS

1. Forbes Colombia. El 80% de las empresas en el mundo adelantaron su transformación digital por Covid-19. Disponible en https://forbes.co/2020/09/27/tecnologia/el-80-de-las-empresas-en-el-mundo-adelantaron-su-transformacion-digital-por-covid-19/. Consultado en septiembre de 2021.