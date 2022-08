La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir la lactosa, un azúcar que se encuentra principalmente en la leche y los productos lácteos (1), pero también es usado ampliamente en la fabricación de productos de panadería, salsas y aderezos, medicamentos, carnes procesadas, entre otros. En el caso de los niños, es más común de lo que parece, de hecho, estudios indican que aproximadamente cuatro de cada diez niños la podrán padecer (2).

La lactosa como azúcar natural presente en la leche, ha sido hidrolizada enzimáticamente en este producto para reducir la cantidad de lactosa. La exclusión de la leche y los derivados lácteos en la dieta puede limitar la ingestión de calcio y vitamina D en los niños (3); por esto, es importante una vez se hayan identificado síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases excesivos, vómitos, inapetencia o heces acuosas después de la ingestión de alimentos que contienen lactosa, acudir a un especialista para confirmar el diagnóstico.

KLIM® Deslactosado: un aliado contra la intolerancia a la lactosa

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la leche materna es el alimento ideal para los bebés porque les aporta todos los nutrientes y energía que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Además, es segura y limpia y contiene anticuerpos que protegen a los niños de muchas enfermedades propias de la infancia (4). La leche materna debe ser el alimento exclusivo en los seis primeros meses de edad y se debe continuar hasta los dos años o más.



En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia de darles a los niños una nutrición adecuada para su crecimiento y desarrollo, existe un alimento lácteo para aquellos niños mayores de un año de edad que no son alimentados con leche materna y son intolerantes a la lactosa: KLIM® 1+ Deslactosado.



KLIM® 1+ Deslactosado es un alimento lácteo deslactosado instantáneo en polvo que ha sido diseñado especialmente para niños de uno a cinco años con intolerancia a la lactosa. Es fuente de hierro y rico en zinc y vitaminas A y C, que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmune. Asimismo, es excelente fuente de calcio que ayuda a un normal desarrollo de huesos, y contiene Lactobacillus Paracasei que en su función de probiótico contribuye al normal funcionamiento digestivo y a regenerar la flora intestinal junto a una alimentación balanceada y actividad física regular.





AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el niño. KLIM® Deslactosado a partir de un año es un alimento lácteo complementario de la leche materna especialmente diseñado para niños a partir de un año en adelante con intolerancia a la lactosa.



Referencias

