El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes y anualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, cobra la vida de al menos 680.000 personas en el planeta.

Son los cambios o mutaciones en el ADN los que ocasionan que las células normales del seno se vuelvan cancerosas. Cambios que pueden ser ocasionados por herencia, es decir, que son transmitidos por los padres, o por adquisición, lo que significa que se dieron durante el transcurso de la vida, siendo este último factor el más común en la mayoría de mutaciones vinculadas al cáncer de seno.



Aunque la mitad de los casos corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo, a excepción del género y la edad (mayor de 40 años), expertos coinciden en que las mutaciones adquiridas están normalmente ligadas al estilo de vida de las personas, en el cual, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, el envejecimiento, la exposición a radiación o el historial reproductivo, pueden ser factores de riesgo que aumenten la probabilidad.



Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, es el cáncer de seno la primera causa de muerte entre las mujeres colombianas. Durante la última década 22.174 mujeres perdieron la vida en el país por cuenta de esta enfermedad, una cifra que va en aumento, pues, mientras que en 2009 se registraron 2.243 muertes, en 2019 fueron 3.335, lo que significa un incremento del 36.5%.

Prevención, autoexamen y detección temprana

Paola Rodríguez, paciente de la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue diagnosticada con cáncer de seno en abril del presente año y aconseja a hombres y mujeres escuchar a su propio cuerpo: “Solamente nosotros sabemos cuándo algo no está bien. Palpemos y toquemos todo lo que consideremos que no se ve o se siente normal. No podemos subestimar ningún detalle, por pequeño que este sea. Saquemos el tiempo para chequearnos, ir a una consulta o hacer un examen. Lo que está en juego es nuestra vida”, afirma.



El equipo de especialistas en cáncer de seno de la Fundación Santa Fe de Bogotá recomiendan tres estrategias para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de seno: la prevención, el autoexamen y la detección temprana.



1. En cuanto a la primera se recomienda una alimentación saludable que evite alimentos procesados, frituras, carnes ahumadas, así como alimentos con sobrecocción y altos en sal y azúcar. También aconsejan evitar el sedentarismo y establecer una rutina de ejercicio diario de, al menos, 15 minutos; moderar el consumo de alcohol y eliminar completamente el tabaco, relacionado, además, con más de 16 tipos de cáncer. Las mujeres lactantes también pueden disminuir el riesgo de cáncer de seno con estas recomendaciones.



2. La importancia del autoexamen en 5 sencillos pasos

“Se nos tiene que notar amarnos y amarnos al límite por nuestro cuidado; en el caso de las mujeres, al punto de que nos palpemos, nos hagamos nuestros exámenes y que nuestros doctores los puedan conocer e informarnos alguna anomalía, ahí está la clave”, agrega Rodríguez.



Los especialistas recomiendan realizar el autoexamen una vez al mes, específicamente ocho días después del periodo menstrual, y en el caso de no tenerlo, escoger una fecha fija cada vez. Este, según la Liga Colombiana contra el Cáncer, consiste en una autoexploración de cinco sencillos pasos. El primero observar cambios en la piel, la forma y el tamaño de los senos. Segundo, con las manos detrás de la cabeza prestar atención a hoyuelos o pliegues en la piel. El tercero, con las manos en la cadera y haciendo presión, examinar si hay algún tipo de retracción en los pezones o algún tipo de cambio en la forma de las mamas. Cuarto, acostarse boca arriba, poner un brazo detrás de la cabeza y con el otro palparse los senos y axilas haciendo pequeños círculos en dirección de las manecillas del reloj para detectar si hay alguna masa. Por último, el quinto paso consiste en examinar con los dedos cada axila para identificar alguna posible masa.



3. En cuanto a la detección temprana es fundamental estar alerta a alguna señal de alarma como el cambio notable del tamaño de las mamas; la presencia de masas o bultos; el endurecimiento o hinchazón de una parte de los senos; el hundimiento del pezón o cambios en su posición; la secreción de sangre o líquidos; dolor en cualquier parte de las mamas o axilas; inflamación debajo de la axila o alrededor de la clavícula y estar atenta a cambios en la piel como zonas ásperas o rugosas.

Genética familiar en cáncer:

Del mismo modo, es de suma importancia revisar los antecedentes del cáncer de mama y/o ovario en la familia ya que, un síndrome de cáncer hereditario está causado por una mutación genética que se puede ir heredando a través de la familia y que genera riesgos incrementados para determinados tipos de cáncer.



Aún si las personas no han desarrollado el cáncer, tener esta mutación incrementa la susceptibilidad de padecer cáncer en el futuro.



Identificar a los miembros de la familia que son portadores de la mutación genética, permite implementar oportunamente estrategias de prevención.



Sumado a lo anterior, el Centro de Diagnóstico para la mujer y la Clínica del Seno de la Fundación Santa Fe de Bogotá aconsejan complementar la detección temprana con la mamografía a partir de los 40 años.



“La diferencia entre ser un poquito inquieto a la hora de sentirse algo extraño y no hacer nada, puede ser la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno más avanzado”, agrega Paola, quien vive con su hijo de nueve años en la ciudad de Bogotá.

La lucha contra el cáncer de mama

Según la OMS el tratamiento del cáncer de mama puede ser sumamente eficaz, con probabilidades de supervivencia del 90% o más altas, en particular cuando la enfermedad se detecta de forma temprana. Habitualmente, consiste en cirugía y radioterapia para frenar el avance de la enfermedad en el pecho, los ganglios linfáticos y las áreas circundantes.



La Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece a los pacientes y sus familias una experiencia de más de 50 años en el tratamiento de esta enfermedad. Bajo el lema “juntos contra el cáncer” brinda un tratamiento integral y personalizado, en donde las personas pueden acudir al tratamiento del cáncer en todas sus etapas, al igual que servicios complementarios como el cuidado paliativo, psicooncología, genética del cáncer, nutrición y rehabilitación, así como tratamientos mínimamente invasivos.



“No puedo hablar de mi cáncer sin hablar de esperanza. Creo que el mejor acompañamiento de la Fundación Santa Fe de Bogotá es tener los mejores médicos, las mejores enfermeras, el apoyo incondicional de tu familia y amigos, el tratamiento idóneo… y cuando tú colocas el ingrediente principal que es la actitud, la esperanza de que todo va a salir bien, de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Nunca renuncien a sonreír. La sonrisa es un gesto que tiene el poder de derretir al cáncer”, afirmó Paola.



También es preciso destacar que la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lülle, creado especialmente para atender todas las necesidades de los pacientes, tanto mujeres como hombres con cáncer de mama.

La integración de la prevención, el tratamiento, el seguimiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, hace parte del trabajo articulado que se enfoca en la calidad de vida física y emocional de los pacientes, así como en el bienestar para cuidadores y familiares.



Para ello; la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado del que forman parte reconocidos especialistas en Mastología, Cirugía de Seno y Reconstructiva, Radiología, Patología, Radioterapia, Ginecología, entre otros campos.



