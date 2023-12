Juegos Gratis para el mes de diciembre

Durante el mes de diciembre, se presentan emocionantes oportunidades para los amantes de los videojuegos, destacando en el top 3 las propuestas innovadoras de Sony para los gamers. Aquellos que sean suscriptores de PlayStation Plus podrán sumergirse en la acción con tres títulos que desatarán su adrenalina. Entre ellos se encuentra Lego 2k Drive, un juego que los transportará a un mundo lleno de velocidad y emociones, disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Acompañándolo, PowerWash Simulator y Sable; este último exclusivamente para PlayStation 5.

En la segunda posición, encontramos la generosidad habitual de Epic Games al ofrecer regalos anticipados para la temporada navideña. Aunque aún no se conocen todos los detalles de sus obsequios navideños, ya están disponibles para descarga dos juegos en su página hasta el 7 de diciembre: Jitsu Squad y Might Fight Federation. Además, del 7 al 14 de diciembre, se unirá a la lista el juego multijugador GigaBash, disponible de forma gratuita en la Epic Games Store.



Por último, pero no menos importante, el top 3 se cierra con Prime Gaming. Esta plataforma no solo ofrece un juego, sino siete juegos completamente gratuitos. A partir del 7 de diciembre, podrán descargar Deathloop con un código canjeable en la Epic Store. El 14 de diciembre, tres juegos de Amazon Games, entre ellos Akka Arrh, Aground y SeaOrama: World of Shipping, estarán disponibles. Finalmente, el 21 de diciembre, Kombinera se une nuevamente a la oferta de la Epic Games Store.

Los jugadores pueden aprovechar estas oportunidades para disfrutar de una experiencia de juego emocionante.



