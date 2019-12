JMC sigue marcando la diferencia en Colombia

Si de fabricantes de automóviles se trata, JMC sobresale por sus múltiples características y beneficios dentro de un mercado altamente competitivo. JMC es una compañía china que fue fundada en 1947 y cuenta con capacidad de producir 850.000 unidades anuales en ese país. Esta gigante automotriz, representa a la firma Jiangling Motors Corporation JMC, y está ubicada en el Top Five de las 500 empresas más grandes.

Desde sus inicios, JMC se ha encargado de realizarle a cada uno de sus vehículos, un control de calidad especializado. Sus creaciones son probadas 2.000.000 de kilómetros en las condiciones topográficas y de clima más exigentes, antes de llegar a sacarlas al mercado. La tecnología que utilizan, garantiza que cada una de las partes sea moldeada y ensamblada adecuadamente, y que cumpla con todos los estándares de seguridad.



Fue en el año 2006 cuando la marca de vehículos chinos llegó al país, iniciando en el 2014 con operación directa, y con estrategias que ayudaran a la compañía a seguir posicionándose. Hoy en día, cuenta con tres puntos directos de fábrica y 22 distribuidores en todo el territorio nacional. Algunos de ellos ofrecen taller, servicio técnico especializado, y un portafolio de repuestos valorados en más de 600.000 dólares para abastecer la demanda colombiana.



Pero ¿qué los hace diferentes? JMC es la única marca de vehículos chinos con presencia directa en Colombia, además ofrece un precio que es 20 por ciento menor al que se tiene en China y una garantía de tres años o 100.000 km



Los vehículos insignia de la empresa

JMC ofrece modelos de pick-ups, SUV y camiones que cumplen con todas las características necesarias para sus diferentes usos, y que han sobresalido dentro del mercado desde hace varios años por su diseño, capacidad, y versatilidad, tanto así, que algunos de ellos han sido merecedores de premios en la industria. A continuación encontrará varios de sus modelos principales:

Foto: Crédito: JMC

La pick-up Vigus DLX tiene un diseño totalmente renovado. Fue construida con la tecnología más avanzada, y diferentes procesos de fabricación rigurosos con los más altos estándares de calidad. La Vigus DLX, busca cautivar el mercado colombiano a través de la transformación de toda su imagen exterior.



Este vehículo es completamente aerodinámico, robusto y lujoso; tiene la capacidad de satisfacer las necesidades que debe cumplir una camioneta de trabajo, y la comodidad que debe ofrecer un carro de pasajeros. Su diseño impacta con sus faros afilados inspirados en el rostro de los lobos; su interior proporciona lujo por medio del aire acondicionado, radio MP5 con pantalla táctil, cámara, sensor de reversa, vidrios, espejos eléctricos y Bluetooth; y su potencia basada en el motor Ford Puma diésel con tecnología commom rail de 2,4 litros, permite tener hasta 138 caballos.

Foto: Crédito: JMC

Sus características y precio la proyectan como la más vendida en su categoría. Tiene chasis con puntos de deformación programado, habitáculo con acero reforzado, barras protectoras en las puertas, y frenos ABS para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Esta pick-up tiene un largo de 5.6mt, casi medio metro más que las competidoras del segmento, lo que permite mayor espacio para carga y pasajeros.

Foto: Crédito: JMC

Este vehículo se adapta a los requerimientos de cada negocio. Si desea transportar frutas, alimentos, muebles o cualquier otro tipo de mercancía, pero un camión es demasiado grande, Tiger 5 Chasis es el ideal. Con 1.600kg de capacidad máxima de carga, podrá llevar todo lo que necesite, haciendo crecer su negocio.

Foto: Crédito: JMC

Tiger 7 es diésel y cuenta con características mejoradas con respecto a su antecesora. Posee un espacio interior más amplio, cojinería en cuero y sistema de entretenimiento con MP5. Es una 4x4 muy competitiva para su segmento ofreciendo accesorios como sensor de reversa, estribos laterales y sensor de presión de llantas.

Foto: Crédito: JMC

La serie Carrying Plus es presentada como una de las más completas. Esta línea, ha sido galardonada con diferentes premios: en febrero de 2016, la Oficina de Propiedad Intelectual de China y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual co-anfitrión de la 17ª Conferencia de Premios de Patentes de China, le otorgó el premio de Excelencia en Diseño; más adelante, el 28 de octubre del mismo año, ganó otro reconocimiento entregado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Industria del Automóvil de China, que demuestra la calidad y tecnología con la que cuenta el vehículo para responder al mercado local. Cada modelo, proporciona un gran rendimiento, menor consumo de combustible, y excelente capacidad.



CARRYING PLUS 3.2T



Es uno de los camiones livianos de JMC. Puede transportarse por cualquier rincón de la ciudad gracias a su llanta sencilla trasera. Cuenta con un motor Isuzu 4JB1 para gran rendimiento y menor consumo de combustible.



CARRYING PLUS 3.2T DC



Tiene doble cabina y un chasis que es 100 milímetros más ancho ofreciendo mayor capacidad de carga. Cuenta con un motor Isuzu 4JB1 que proporciona gran rendimiento y menor consumo de combustible. El interior ofrece un ambiente cómodo de trabajo al conductor y el sistema de frenos garantizan la seguridad operativa.



CARRYING PLUS 3.5T



Es una versión más grande del CARRYING PLUS 3.2T, ofrece mayor capacidad de carga y posee un chasis 100 milímetros más ancho. Tiene doble llanta trasera y un motor Isuzu 4JB1.



CARRYING PLUS 3.7



Con doble cabina, es la nueva versión del antiguo New Carrying. Tiene mayor capacidad de carga y menor consumo de combustible.



CARRYING PLUS 4.5T



Es uno de los camiones medianos de JMC. Como todos los Carrying Plus, tiene un chasis de alta resistencia a la oxidación y más largo para una mayor capacidad de carga. Su motor es Turbo Diesel – Intercooler.



Para mayor información puede ingresar a https://jmc.com.co/