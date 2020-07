Jericó será epicentro del desarrollo en el Cartama

No es solamente la cuenca del río Cartama lo que une a estos 11 municipios del suroeste antioqueño, también los integra la convicción de que sumando esfuerzos y trabajando de manera articulada pueden potenciar el desarrollo de su región y ofrecerles a las más de 120.000 personas que la habitan nuevas alternativas en salud, educación y empleo.

Un desafío que tiene el suroeste antioqueño, que ha visto cómo en los últimos 30 años, el 17 % de su población, la mayoría jóvenes, ha emigrado a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades.



Por tal motivo, en la provincia del Cartama (que agrupa a los municipios de Jericó, Fredonia, Venecia, Pueblorrico, Concordia, Caramanta, Tarso, Hispania, Támesis, Valaparaíso y La Pintada) se está comenzando a hablar, especialmente en Jericó, de la nueva centralidad.



“La necesidad de generar oportunidades para los habitantes de la provincia hizo que naciera la idea de la nueva centralidad, que busca darles a las personas alternativas en educación, salud y laborales en su propio municipio, sin que tengan que irse a Medellín o a otras ciudades. Todo, siempre en armonía con el medioambiente”, dijo el alcalde de Jericó, David Toro.



Si bien la idea de la centralidad nació en los propios municipios antioqueños, ha encontrado en la Fundación Projericó un aliado importante para lograr estructurar e impulsar los proyectos.



“La Fundación tiene como objetivo impulsar el crecimiento en la región a través de proyectos que impacten positivamente la sociedad, el ambiente y la economía”, explicó Diego Gómez, director de la Fundación Ecsim, que trabaja como secretaría técnica para Projericó.



Como parte de este proceso, hay alianzas público-privadas, entre las cuales se destacan las alcaldías de los municipios, Projericó, la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín y Comfenalco.



“La Fundación Projericó tiene mucho que ver porque podría aportar unos recursos importantes que no solo beneficiarán a Jericó y al Cartama, también al suroeste antioqueño e incluso a municipios de Caldas”, afirmó Toro.



Los municipios de la provincia, con el acompañamiento de Projericó, han trabajado en la estructuración de cuatro proyectos: un hospital de segundo y tercer nivel, un centro universitario, el mejoramiento de la red vial y el apoyo a proyectos productivos.



“De concretarse esta centralidad, el principal beneficio que dejará es que Jericó y la zona recuperarán el protagonismo que han perdido, por causa de la disminución del número de su población”, dijo Camilo Chaverra, abogado con experiencia en temas de ordenamiento territorial.



Hospital en la provincia



Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, de cada 100 personas que salen de Jericó, 35,2 lo hacen en busca de servicios de salud, y esta es la misma realidad que se repite en los otros diez municipios.



Razón por la cual uno de los proyectos es la construcción de un hospital de segundo y tercer nivel, que estaría en la capacidad de atender a 147.000 personas, generaría 550 empleos directos y ventas anuales por $ 150.000 millones.



Se construirá en el corregimiento de Puente Iglesias, que forma parte de Fredonia. Se escogió este lugar porque no queda a más de 60 minutos en vehículo de los 11 municipios del Cartama.



Una vez terminados el nuevo centro de salud y las autopistas 4G, los habitantes de la zona, en promedio, recibirán atención médica en 30 minutos. Actualmente, una persona del Cartama que necesita servicios de salud tarda, en promedio, tres horas en ser atendida, pues tiene que desplazarse a Medellín.



Universidad en el Cartama



Cifras del Ministerio de Educación muestran en el 2018 se reportaron 230 matrículas de personas en instituciones de educación superior, siendo Jericó y La Pintada los únicos municipios de todo el Cartama que reportaron estudiantes; en los otros nueve municipios la cifra fue cero.



“El 55 % de los graduados de bachillerato de la región se van a Medellín a continuar con sus estudios porque sus municipios no les ofrecen una alternativa de educación apropiada”, explicó Diego Gómez, de Ecsim.



Por ello se ideó la creación de una institución de educación superior, que responda a las necesidades de la región. En este centro, que al igual que el hospital estará ubicado en Puente Iglesias, ofrecerá programas técnicos, tecnológicos y profesionales.



Proyectos productivos



Café, cardamomo, cítricos y aguacate son algunos de los alimentos que se siembran en esta zona del suroeste antioqueño; no obstante, los productores tienen dificultades para sacar sus cosechas y recibir un precio adecuado por ellas. Una de las soluciones que se plantean es la creación de un encadenamiento productivo que les permita recibir créditos para mejorar sus fincas, tener un mercado asegurado que les compre a buenos precios y contar con soporte técnico, entre otros beneficios.



Este proyecto de transformación productiva tendrá un impacto en 5.000 hectáreas de la provincia. En la actualidad existe un plan piloto para apoyar a los caficultores de la región con la creación de la primera asociación de este municipio, llamada Café, Carriel & Arrieros y que cuenta con 23 asociados.



200.000 millones para vías



De la mano del encadenamiento productivo y con el fin de ayudar a sacar las cosechas y facilitar la movilización entre los 11 municipios, se concretó la intervención de 120 kilómetros de vías.



Las obras se encuentran en estudios de prefactibilidad y contarán con una inversión de 200.000 millones de pesos, que permitirán realizar intervenciones en 10 tramos que beneficiarán unas 60.000 personas, principalmente de Jericó y Támesis.



“La nueva centralidad es necesaria y va a ayudar a desarrollar la región. Las vías que están haciendo serán de gran provecho para los municipios cercanos al río Cauca”, dijo Andrés Restrepo, representante de Cauca Viejo, la parcelación turística más importante de la región.



Projericó, un aliado de esta provincia



Esta fundación busca apalancar la transformación socioeconómica de esta zona del suroeste antioqueño.



Entre los programas que lleva a cabo están los de alto impacto social, como mejoramiento de la educación, salud y saneamiento ambiental. Actualmente cuenta con un presupuesto de un millón de dólares, que irá creciendo conforme avancen las etapas de desarrollo del proyecto Minera de Cobre Quebradona.