Jappi®, una marca sostenible de Alianza Team

Teniendo como propósito superior Alimentar un mejor mañana, y en línea con las nuevas tendencias en torno a una alimentación más saludable y sostenible, Alianza Team afianza su marca Jappi® en el segmento de productos de origen vegetal (plant based) con la que buscan satisfacer las necesidades de todos aquellos que por diferentes razones han iniciado el camino de la alimentación a base de plantas y que van reduciendo el consumo de productos origen animal, tales como los flexitarianos, vegetarianos, y veganos, “Entendimos que los consumidores que están migrando a la alimentación de origen vegetal buscan nuevas categorías donde las preparaciones a base de plantas les permitan sustituir el consumo de productos de origen animal por diferentes razones.

Las proteínas alternativas han tenido importantes crecimientos a nivel mundial con una oferta de productos que satisfacen a los consumidores en términos nutricionales y de desempeño”, señala Juan Carlos Vargas, gerente general del negocio de consumo.



Así, desde su creación en 2017, el portafolio de Jappi® ha venido creciendo exponencialmente, en particular en la categoría de bebidas vegetales donde actualmente cuentan con bebidas de almendras con y sin azúcar, bebida de coco sin azúcar y avena libre de lácteos, con beneficios nutricionales relevantes para los consumidores al ser libres de colorantes y sabores artificiales, sin carragenina ni sodio, con vitaminas A y D y calcio.



“Esta es una categoría que en nuestro país viene teniendo crecimientos de doble dígito en donde vemos como cada día más colombianos empiezan a migrar por diferentes razones ya sean de salud, cuidado o éticas a productos de origen vegetal con diferentes orígenes como almendras, coco, soya, marañón, entre otros”, agrega Vargas.



A estas bebidas vegetales, se une un nuevo producto: Jappi Burger, una innovadora hamburguesa hecha a partir de proteína de trigo -que es la encargada de darle su forma y principal aporte proteínico-, extractos de remolacha (que le dan el color), mezcla de especias como ajo, cebolla y pimienta, ofreciendo 19 gramos de proteína por porción, libre de soya y sin conservantes, potentes beneficios para los consumidores.



Con este portafolio de productos, Jappi® es la marca abanderada de Alianza Team para liderar la innovación en nuevas categorías del mercado. Jappi® seguirá innovando en diferentes categorías ofreciendo una oportunidad de consumo consciente, saludable y con un gran desempeño en sabor para sus consumidores.



Nuevas formas de consumo



Los alimentos ‘plant based’ (alimentos hechos a base de vegetales) tienen un gran potencial de crecimiento y cada vez más personas los perciben como una opción dentro de su dieta.



Colombia no es la excepción y se observa que los consumidores son más conscientes del impacto de su alimentación en el medio ambiente, y, hoy por hoy, más que una tendencia, la alimentación de origen vegetal es una realidad que llegó para quedarse y para demostrar que es posible tener una opción de alimentación amigable con el cuerpo y con el planeta.



Por eso, afirma Vargas, “es necesario ofrecer nuevas alternativas y ofrecer productos que impacten positivamente a las personas y al entorno. La innovación que caracteriza a Alianza Team nos permite generar una diferenciación en toda la cadena de valor, por lo que nos atrevimos a incursionar en una nueva categoría con la que ayudaremos, sin duda, a tener más y mejores opciones de alimentación en el mercado”.



La empresa, líder en lípidos y grasas, es consciente de que cada día más personas empiezan a incluir en su día a día productos en diferentes categorías en donde encuentran un balance de cuidado para ellos y sus familias. Adicionalmente, barreras como el sabor o desempeño de este tipo de productos ya han dejado de serlo, al tiempo que en el mercado aumenta una amplia oferta.



De ahí que Jappi® sea una verdadera opción que sabe cómo hacer de lo vegetal algo delicioso, desmitificando la creencia de que los productos de origen vegetal son poco agradables al paladar. La tecnología ha sido un gran aliado para demostrar que esta categoría de productos sí va de la mano con productos provocativos.



Pero, el portafolio de Jappi® no está dirigido solo para vegetarianos y veganos, “nuestra principal oportunidad radica en los flexitarianos, (quienes basan su alimentación en productos provenientes de plantas, pero ocasionalmente comen productos de origen animal), una población que crece, y en el que las personas empiezan a reducir el consumo de productos de origen animal como lácteos o carnes para sustituirlos por los de origen vegetal”, comenta Vargas.





Con esta nueva categoría de productos, Jappi® busca rescatar señales internas que se tenían olvidadas volviendo más “racional” y menos automático el acto de comer, incentivando una relación más sana con la comida sin dejar a un lado el placer, ofreciendo a los consumidores variadas opciones de productos, orígenes y preparaciones.





“Queremos promover un estilo de vida balanceado, en el que la alimentación de origen vegetal sea un medio para lograrlo. Sabemos que es nuestra responsabilidad, con nosotros mismos y con las generaciones futuras, promover alternativas de alimentación más conscientes y sostenibles”, resalta el gerente general del negocio de Consumo de Alianza Team.