Invierta en el mercado inmobiliario de Estados Unidos con financiación conveniente

Para los colombianos, efectuar inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, en especial en la Florida, es cada vez más fácil y conveniente como una manera de diversificar su cartera o ahorrar ante las variaciones y volatilidades que presentan la inflación y el precio del dólar en nuestro país.

Dentro de las múltiples alternativas que se presentan para los inversionistas nacionales se encuentra la posibilidad de acceder a programas hipotecarios de financiación con el objetivo de comprar vivienda en ese país, bien sea para alquilar o rentar en determinadas épocas del año, o como lugar de habitación en temporada de vacaciones o durante viajes personales, de trabajo o familiares.



En este segmento de financiación con miras a inversión inmobiliaria se encuentra First Alliance Home Mortgage, compañía constituida en 2004 que trabaja préstamos financieros para clientes locales e internacionales, tanto para propiedades residenciales como comerciales.



Robinson Cardona, vicepresidente de esta empresa, explica que, dentro de las más importantes ventajas que encontrarán los futuros inversionistas colombianos en los Estados Unidos, se destacan la facilidad y la flexibilidad en los procesos de financiamiento.



“Existen diferentes tipos de préstamos para los colombianos, con mínima documentación y un proceso sencillo”, explica Cardona.

Robinson Cardona, vicepresidente Foto: First Alliance

En específico, los préstamos a los que pueden acceder los inversionistas extranjeros, y en particular los colombianos, en Estados Unidos son los siguientes:



• Para segunda casa y propiedades de inversión.

• De hasta un 30% del valor de la propiedad.

• Con o sin verificación de ingresos.

• Para casas, condominios, condohotel, de 2 a 4 unidades.

• Para extranjeros sin visa (el cierre se hace en la embajada o el consulado del país).

• Para refinanciar la propiedad y adquirir fondos que se destinarán a otra inversión



Estos préstamos son, en general, a 30 años, con intereses variables de 3, 5, 7 y 10 años, o por 15 años con intereses fijos.



“Además de ofrecer préstamos para hipotecas, tenemos alianzas con más de 53 bancos para que los inversionistas colombianos puedan adquirir su inmueble en Estados Unidos. Así mismo, y dependiendo del tipo de propiedad, los extranjeros pueden adquirirla con un mínimo del 25% de su valor solo disponiendo de pasaporte, visa y la documentación en la que se señale que cuentan con el dinero para efectuar la inversión”, explica el vicepresidente de First Alliance Home Mortgage.



El sistema financiero estadounidense también les ofrece la posibilidad de otorgarles préstamos hipotecarios a personas que solo tengan pasaporte y comprobantes bancarios que acrediten que cuentan con el dinero para invertir. En este caso, la escrituración se efectúa en la embajada en Colombia.

Un proceso simple y al alcance

Durante los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en el mercado más estable y atractivo para la inversión foránea en bienes raíces, en especial la procedente de Latinoamérica, porque la economía sigue siendo muy fuerte y mantiene crecimientos a ritmos constantes, con una moneda sólida y referente global, y por las atractivas posibilidades disponibles de financiamiento.



Sumado a eso, el mercado inmobiliario estadounidense (y no solo el de la Florida) se encuentra en alza desde 2010. Los especialistas estiman que esta tendencia se mantendrá en los próximos años, lo que asegura tanto estabilidad como rendimientos en moneda local, razones de sobra para que los colombianos que deseen proteger su dinero de fluctuaciones y obtener dividendos sobre la inversión se decidan a dar el paso.



“El proceso es, en realidad, muy sencillo. Primero, los clientes nos contactan directamente o llegan referidos, y hacemos una preaprobación con base en los requisitos y las capacidades del inversionista. En ese momento, les informamos a qué tipo de préstamo pueden optar y a cuántos años, y los intereses que se generan”, dice Robinson Cardona.



Con base en esa preaprobación, First Alliance Home Mortgage les recomienda a sus clientes las propiedades disponibles gracias a que ha establecido acuerdos con real estate confiables.



La otra posibilidad es que el inversionista proponga la propiedad que quiere adquirir, pero el financiamiento está condicionado por el estudio de preaprobación y la cantidad de dinero a la que el inversor puede acceder.



Por otra parte, los inversionistas deben constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada (o LLC) que les permite a la personas contar con una figura jurídica de cara a la legislación estadounidense con fines tributarios y, si es el caso, en caso de litigios o embargos.



“Esta figura protege a la persona ante la Ley del país y es muy fácil de constituir. Nosotros podemos recomendarles contadores a los inversionistas colombianos para que también puedan tener asesoría y acompañamiento en ese proceso. No muchas empresas de inversión, real estate o financiación les explican a sus clientes la importancia de la LLC en procesos de adquisiciones inmobiliarias en Estados Unidos, pero es importante que lo sepan antes de comprar propiedades”, advierte el vicepresidente de First Alliance Home Mortgage

Inversiones en todo Estados Unidos

Aunque los colombianos tienen la Florida en su horizonte de inversión inmobiliaria, lo cierto es que Estados Unidos cuenta con una amplia oferta de propiedades comerciales y para vivienda en diferentes partes del país.



Eso incluye estados como Arizona, California, Connecticut, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Kentucky, Maryland, Montana, Carolina del Norte, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia y Washington.

En todos, las facilidades están dadas para el financiamiento inmobiliario y con las mismas condiciones de facilidad en los trámites y la documentación requerida.



“Los inversionistas colombianos cuentan con nuestro acompañamiento de principio a fin en todo el proceso. Esa es la primera gran ventaja que tienen. La segunda es la dolarización de su patrimonio, además de la plusvalía y la rentabilidad que les generan las propiedades”, dice Cardona.



Y agrega: “Siempre que tramitamos un préstamo para cualquier cliente analizamos que la renta cubra, al menos, el valor de la cuota. Como se mire, la inversión inmobiliaria en Estados Unidos es muy conveniente para cualquier colombiano”.



Las recomendaciones para lograr este objetivo incluyen asesorarse muy bien acerca de los procesos y las condiciones que las persona debe cumplir para acceder a un préstamo hipotecario, considerar las propiedades que se ajusten a dicho préstamo según un estudio previo de viabilidad y tomar la decisión de hacerlo, porque el sector inmobiliario en Estados Unidos no es imposible para los inversionistas nacionales.