En medio de la zozobra económica que vive el mundo, la plataforma colombiana Zulu se convierte en una opción segura y asequible que permite invertir, enviar y recibir dólares digitales desde el celular, recargar y retirar en moneda local, y proteger el ahorro. Esta aplicación se encuentra al alcance de todas las personas del país, sin importar su volumen de ingresos.

Esteban Villegas, cofundador y CEO de Zulu, aconseja, debido a los movimientos de la divisa norteamericana versus el peso, que las personas destinen montos fijos mensuales (cerca del 20% de los ingresos) para invertirlos en dólares digitales.

Junto con eso, recomienda “invertir una buena parte de la prima o los bonos que muchos colombianos recibirán este fin de año para proteger su dinero. Los consumidores del país deben adquirir conciencia acerca de la situación económica global y tomar la decisión de acudir a nosotros para que tengan tranquilidad de cara al futuro”.



Pero ¿qué es un dólar digital? En términos sencillos es, como su palabra lo indica, la digitalización del dólar estadounidense. “Todos los dólares que les vendemos a nuestros usuarios son reales y se encuentran en una cuenta en Estados Unidos. Lo que hacemos es digitalizarlos acudiendo a tecnología ‘blockchain’ para que la persona los pueda utilizar. También se les denomina USDC”, explica el CEO de Zulu.



Para más claridad, un dólar digital (USDC) tiene el mismo valor que la moneda física. Y si bien no existe una tasa de cambio universal que rija al mercado, Zulu toma como referencia la TRM para ofrecerles la mejor tasa a los usuarios de la plataforma y siempre estará 50 pesos por debajo del valor del día, sea cual sea el momento cambiario.



Además, los USDC se encuentran regulados por las autoridades estadounidenses, siendo auditados mensualmente y respaldados por los mayores fondos de inversión del mundo, lo que garantiza su valor en el tiempo.



Así mismo, y al tratarse de una plataforma de finanzas descentralizadas, Zulu no capta dinero de los usuarios, razón por la cual no está sujeta a la misma regulación financiera de un banco o ‘fintech’ tradicional, aunque sí tiene la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.



“En esencia, nuestra función es la de conectar a personas interesadas en adquirir dólares digitales (usuarios) con empresas interesadas en venderlos (proveedores de liquidez independientes) y viceversa para el proceso de retiro de saldo. Estas empresas aliadas que actúan como proveedores de liquidez independientes cumplen con las normas correspondientes para su operación y contra el lavado de activos”, afirma Villegas.

Prepárese y cuide su dinero

Las recientes depreciaciones del peso con respecto al dólar han llevado a los colombianos a repensar el valor del dinero que tienen guardado o del sueldo que reciben quincenal o mensualmente por su trabajo o su pensión. Por eso, hablar de inversiones y buen manejo financiero es tan importante tanto para lo que resta de año como para 2023.



Aunque es imposible predecir con exactitud el comportamiento de la divisa estadounidense para los próximos meses, lo cierto es que el dólar pasó de costar 1.800 pesos en 2010 a superar la barrera de los 5.000 pesos durante varios momentos de 2022, lo que significa que nuestra divisa se ha devaluado en un 177% en tan solo doce años.



¿Qué quiere decir eso? Que el patrimonio de los colombianos ha perdido poder adquisitivo global y que la inversión en dólares, por tratarse de una de las monedas más fuertes del mundo, es un buen negocio.



En este panorama, Zulu ha sido creada para que las personas puedan cuidar sus ahorros, invertir, enviar y recibir dólares digitales desde su celular, y recargar y retirar en moneda local, convirtiéndose en una alternativa segura.



El cofundador y CEO de la plataforma cuenta que Zulu “les ofrece a los colombianos la posibilidad de invertir parte de su dinero en dólares digitales y no tenerlo todo en una cuenta bancaria, en donde su depreciación es cada día mayor”.



La aplicación se convierte, entonces, en una herramienta fácil, rápida y confiable para que cualquier persona del país pueda tener, desde su celular, una cuenta en dólares digitales sin necesidad de ir a un banco en Estados Unidos ni estar radicado allí.

El USDC, una buena decisión

Comenzar a invertir en dólares digitales con Zulu es muy fácil. Lo primero que los colombianos deben hacer es descargar la aplicación desde las tiendas de los sistemas Android y iOS (dependiendo del dispositivo móvil que usen) y registrarse con una cuenta de Gmail.



“Una vez dado este paso, procedemos a verificar la identidad con documento y fotografía para hacer mucho más seguros los accesos y las operaciones. Luego, se deposita en pesos el dinero que cada persona pueda o quiera desde su cuenta bancaria, Nequi o tarjeta de crédito, entre otros medios financieros. La cantidad ingresada se transforma en dólares digitales a la mejor tasa de cambio del mercado”, señala el CEO.



Como uno de los objetivos de Zulu es democratizar la inversión y los ahorros en USDC, algo a lo que solo tenían acceso hasta ahora los grandes inversionistas, la cantidad que se puede ingresar va desde un dólar en adelante y la define el usuario.



Villegas comenta que, de esta manera, “cualquier colombiano puede tener seguro su dinero en dólares digitales, sin riesgos de depreciación, facilitando el acceso a la moneda más sólida del planeta y, al mismo tiempo, adoptando un mejor y más adecuado manejo de las finanzas personales o familiares”.



El cofundador de Zulu indica que, aunque por ahora la aplicación tiene únicamente características de mecanismo de protección económica, inversión y para llevar a cabo transacciones internacionales, la empresa trabaja en el diseño de nuevos productos que les permitirán a los usuarios usar los dólares digitales en su día a día.



“No queremos que nos siga sucediendo lo que hemos vivido año tras año en términos de devaluación. Lo mejor es proteger el dinero en dólares porque los colombianos debe tener claro que la tendencia del peso no va a cambiar. Los inversionistas se están refugiando en el dólar norteamericano y eso hace que aumente de la manera como lo hace. Una de nuestras características es que le permitimos a cualquier usuario tener la misma capacidad que tienen los grandes inversionistas”, indica Esteban Villegas.

La credibilidad de Zulu

Como parte de su fortalecimiento, Zulu sigue recibiendo apoyo de importantes inversionistas globales. Sus dos más recientes rondas de inversión tuvieron la participación de Cadenza Ventures, fondo de capital de riesgo que invierte en ‘fintech’ en etapa temprana en economías emergentes como África, el sudeste asiático, Oriente Medio y Latinoamérica.



Max Shapiro, Managing Partner de Cadenza comenta que “esta inversión en Zulu ratifica nuestro interés en Latinoamérica y la relevancia que encontramos en expandir estas tecnologías alrededor del mundo”.



Otros inversionistas participantes fueron Nexo, CMT Digital, Simplex, Coin DCX, Gaingels, y los fundadores de ‘startups’ como Caterine Castillo, de Neivor; José Jair Bonilla, Carolina Garcia y Óscar Sarria, de Chiper; Andrew Chang, ex COO y Advisor de Paxos, y Man Hei Lou, de Treinta, entre otros.



De esta manera, Zulu pudo levantar, en tiempo récord, un capital que asciende a los 5 millones de dólares.



“Todo esto demuestra que nos encontramos enfocados en darles opciones simples, seguras y de bajo costo a las millones de personas que no tienen relaciones financieras en Latinoamérica”, concluye Esteban Villegas.



Hasta el momento, Zulu cuenta con cerca de 200.000 usuarios en Colombia, México, Perú y Venezuela, países en donde ha abierto mercado en tan solo nueve meses de existencia, marcando así un hito para el sistema financiero de la región. El objetivo para próximo año es llegar a entre 10 y 15 países para que cada vez más personas protejan su dinero, sumando en total 500.000 personas en lo que resta de 2022.



Por ahora, la presencia internacional con la que cuenta le permite brindarles a sus usuarios la posibilidad de enviar dólares, de manera gratuita, a otros clientes de Zulu en cualquier parte del mundo en solo segundos, dejando atrás los altos cobros por transferencias y los costos ocultos.