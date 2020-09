Inversión sostenible para la nueva normalidad

Aunque la búsqueda de la sostenibilidad por parte del tejido empresarial de Colombia y el mundo no es algo nuevo, lo cierto es que la pandemia de covid-19 ha despertado en la sociedad una nueva preocupación por los componentes sociales, ambientales y de gobernanza corporativa de las compañías con las que interactúan cada día, especialmente, aquellas con las que las personas establecen relaciones de largo aliento.

Por ejemplo, la destrucción del empleo y subsecuente alza de los índices de desempleo, la protección a los más vulnerables durante la pandemia, el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad o la contaminación de fuentes hídricas hoy son algunas de las preocupaciones más urgentes de las personas.



Frente a este panorama, y en un evidente contexto de reactivación económica, se hace necesario que las empresas den un paso adelante y definan sus prioridades; muchas ya lo están haciendo a través de la Inversión Sostenible.



Este concepto, sus implicaciones y la manera en que permea cada vez más organizaciones en Colombia, fueron los tópicos principales del foro virtual ‘Inversión responsable para la reactivación económica’, organizado por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir y el diario PORTAFOLIO en alianza con EL TIEMPO.



La jornada contó con las intervenciones de Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir; José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Eduardo Atehortúa, director para América Latina de Principios de Inversión Responsable (PRI) Y Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Francisco Miranda, director del diario PORTAFOLIO, estuvo a cargo de la moderación del evento.



Más allá de las utilidades



En un primer momento, los panelistas se dieron a la tarea de definir el concepto de Inversión Sostenible, haciendo referencia a “la correcta integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión”, según explico el director para América Latina de Principios de Inversión Responsable (PRI).



Esta entidad trabaja con 3.300 fondos de inversión de más de 50 países (juntos, administran US $103 trillones de la economía global, o mejor, dos terceras partes de los activos dispuestos para administración que existen en el mundo), en el marco de una red global que promueve la inversión sostenible, a la cual Porvenir se adhirió en julio de este año.



“Queremos que el inversionista tradicional complemente su análisis financiero, que históricamente le ha servido para tomar una decisión de inversión, con un análisis de información ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas o proyectos donde está invirtiendo”, explicó Eduardo Atehortúa.



Así pues, la Inversión Sostenible impulsa a las empresas a seguir maximizando la rentabilidad de sus inversiones; mientras minimizan los riesgos asociados a estas (ambientales, sociales o de gobernanza).



Al respecto, Miguel Largacha, presidente de Porvenir, manifestó que “hace tiempo, se decía que el gran propósito de las compañías es maximizar los beneficios para sus accionistas. Sin embargo, esto ya no es válido. Las empresas estamos para maximizar el valor por y para la sociedad, incluyendo a todos los grupos de interés. Esto incluye adoptar criterios de sostenibilidad en el modelo de negocio, en las reglas del gobierno corporativo, en los entornos laborales, en las políticas de responsabilidad social empresarial y en las prácticas con la comunidad”.



Las cosas bien hechas perduran



Luego de este contexto, los panelistas procedieron a detallar el potencial que tiene Colombia para hacer de la Inversión Sostenible una visión común dentro de su tejido empresarial. Durante la discusión, los esfuerzos que viene realizando Porvenir en este sentido fueron resaltados por los presentes.



Según explicó su presidente, el fondo de pensiones y cesantías hoy administra $163 billones de pesos propiedad de unos 12,5 millones de colombianos, lo cual se traduce en el manejo de recursos más grande el país después de la Tesorería General de la Nación. De ahí que la responsabilidad que tiene Porvenir, tanto con el manejo de estos recursos como el retorno que esto implica, sea de extraordinarias dimensiones.



“Por su propia razón de ser e iniciativa, Porvenir ha venido desarrollando principios y actuaciones que giran en torno a las cosas bien hechas. ¿Por qué? Quien hace las cosas bien hechas, perdura en el tiempo”, afirmó Miguel Largacha.



Por ello, además de adherirse a los Principios de Inversión Responsable (PRI), Porvenir tiene claro que la sostenibilidad también debe estar en las relaciones de largo plazo con sus afiliados (que suelen ser de más de 25 años).



“De igual manera, el año pasado sacamos al mercado fondos verdes, es decir, alternativas inversión enfocadas únicamente en proyectos sostenibles y focalizados en iniciativas sociales, ambientales y de buen gobierno. Estamos haciendo algo que trasciende la relación riesgo-retorno, no solo para afiliados sino para la sociedad en general”, precisó Largacha.



Sostenibilidad en la realidad actual



Durante la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional lanzó el plan de reactivación ‘Compromiso por Colombia’, el cual enmarca uno de los retos más importantes de la economía colombiana: recuperar la senda de crecimiento que evidenciaba antes de la pandemia con un claro enfoque en la sostenibilidad.



“La sostenibilidad no es algo nuevo para la ciudadanía, el empresariado o el país. Aunque viene de tiempo atrás, el plan de reactivación responde a este propósito con el objetivo de avanzar no solo a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad; donde haya sostenibilidad y compromiso por lo social, el ambiente, haya empresas responsables y con mejores prácticas, donde se practiquen y desarrollen compromisos más allá de las utilidades financieras”, manifestó José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo.



De acuerdo con el ministro, ‘Compromiso por Colombia’ responde al propósito de la sostenibilidad mediante cuatro derroteros: la protección a los más vulnerables (mediante mayor inversión social, programas sociales, subsidios y otros apoyos), el crecimiento limpio y sostenible (los 27 proyectos de energía limpias por $16 billones que se están desarrollando son un ejemplo de ello), avanzar en la paz con legalidad (para lo cual se han invertido $5 billones en zonas rurales o la Ley de alivios a pequeños productores) y la generación de empleo (mediante compromisos de apertura de mercados internacionales e inversión en conectividad vial, portuaria y aeroportuaria).



Inversión sostenible ya impacta el mercado bursátil



La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es, por antonomasia, el mejor reflejo de las decisiones y movimientos de los inversionistas en el país. Y, de acuerdo con Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC, la pandemia ha incrementado el nivel de conciencia en todos los actores que participan en la economía nacional, especialmente, de los inversionistas.



“La responsabilidad de entregar un mejor entorno a las siguientes generaciones es cada vez mayor entre los inversionistas. Desde la BVC, hace algunos años lanzamos un segmento llamado ‘BVC Sostenible’, en el cual los emisores están haciendo ese compromiso por la inversión verde y sostenible. A su vez, ya tenemos emitidos más de $2 billones de pesos en bonos verdes en Colombia”, acotó Córdoba en su intervención.



En palabras del presidente de la BVC, en este momento se está viendo un gran interés por parte de las empresas en sumarse a ese tipo de instrumentos en el mercado de capitales colombiano, al igual que en los inversionistas, quienes demandan estos incentivos.



“Los inversionistas institucionales están incorporando la sostenibilidad en sus tomas de decisiones de inversión, en línea con la filosofía del PRI, es algo que venía de tiempo atrás pero que se ha acelerado en la coyuntura que atraviesa el país”, puntualiza el presidente de la BVC.



Finalmente, aunque los panelistas del foro virtual ‘Inversión responsable para la reactivación económica’, organizado por Porvenir, coincidieron en que Colombia aún tiene un largo camino por recorrer en materia de Inversión Sostenible, , comparado con otros países de la región, el hecho de que la comunidad financiera esté adoptando esta filosofía es muy buena señal para el futuro.