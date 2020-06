¿Interesado en cursos ‘online’? ¡El momento es ahora!

No cabe duda de que, con el aislamiento preventivo obligatorio, la educación virtual llegó para quedarse. A solo un ‘clic’ de distancia, tiene a su disposición un sinnúmero de cursos ‘online’ que facilitan profundizar en aquellas temáticas que siempre quiso conocer, pero que la falta de tiempo, la rutina y las responsabilidades no se lo habían permitido antes.



Sin embargo, qué mejor que apostarle a cursos que no solo responden a sus intereses, sino que facilitan fortalecer -de manera flexible y dinámica- las habilidades y destrezas que le permitirán sobresalir en esos contextos tan competitivos que depara la era digital en todos los ámbitos del trabajo y el estudio.

Precisamente, la Fundación Telefónica Movistar se ha propuesto fortalecer las competencias de cualquier persona y prepararla para el mundo digital. Todo sin salir de casa y de forma gratuita.



A continuación, siete ventajas de la oferta formativa de la Fundación Telefónica Movistar que no debe dejar pasar:

1. Cuatro líneas de formación

Quedarse en casa y pasar más tiempo en internet sí pueden ser actividades productivas y más cuando se está aprendiendo de tecnologías de información y comunicación (TICs), diseño web, ‘marketing’ digital, emprendimiento o arte, entre otros saberes, los cuales se convierten en herramientas útiles para afrontar las dinámicas de la era digital.



Todas estás temáticas están contenidas dentro de los cursos virtuales de la Fundación Telefónica Movistar en cuatro líneas diferentes: Educación Digital, Empleabilidad, Arte y Cultura digital y Voluntariado.



Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar Colombia, señala que “la educación virtual sí puede ser de calidad, así lo comprueban la gran cantidad de programas de educación continua, pregrado, maestrías e, incluso, doctorados de prestigiosas entidades a los que puede acceder desde la comodidad de su hogar”.



Conozca cada línea accediendo al siguiente enlace: https://www.fundaciontelefonica.co/te-acompanamos-en-digital/.

2. Padres y maestros, a aprender de TICs

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) pueden impactar de manera positiva las aulas de clase; con los cursos virtuales de la línea Educación Digital, los docentes podrán adquirir metodologías de enseñanza y aprendizaje que facilitará la formación de estudiantes para el futuro.



“Lo más aconsejable es que el estudiante identifique esas áreas del conocimiento que son de su interés y las habilidades que aspira desarrollar. La persona debe definir cuál es su objetivo para realizar un curso virtual, bien sea en beneficio de su vida académica, laboral o, simplemente, por el gusto de aprender”, explica Mónica Hernández.



Con el programa ‘Modelo Integral ProFuturo’ -que desarrolla la Fundación Telefónica Movistar en alianza con la Fundación Bancaria La Caixa-, los docentes podrán acceder a metodologías de enseñanza y aprendizaje que facilitará la formación de sus estudiantes mediante clases innovadoras.



De igual forma, en el curso ‘Educación Para la Paz’ los docentes aprenderán a promover la convivencia pacífica y el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños y niñas. Para los padres de familia, por su parte, el programa ‘Escuela TIC’ Familia les permitirá conocer los riesgos y oportunidades de internet, para así involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos.



Los más pequeños de la familia también tienen su espacio en la oferta formativa de la Fundación Telefónica Movistar: con el ‘Oráculo Matemágico’, niños y niñas podrán jugar y aprender sobre magnitudes, cálculo mental, geometría, comprensión matemática o figuras geométricas.

3. Los empleos del futuro a su alcance

La línea formativa de Empleabilidad consta de un amplio catálogo de MOOCs (cursos en línea masivos y abiertos, por sus siglas en inglés) de acceso gratuito donde jóvenes y adultos podrán explorar temas de emprendimiento y las destrezas mejor valoradas por las empresas en el mercado laboral del futuro.



Explorar los últimos lenguajes de diseño web (HTML5 + CSS), convertirse en un candidato con más oportunidades laborales, aprender a generar estrategias de ‘marketing’ digital y saber cómo adoptar metodologías ágiles en diferentes proyectos, fundamentos de la programación, java standard y java script, nanogrado de construcción, ciberseguridad en entornos educativos, introducción al diseño de videojuegos, emprendimiento social, comunicación en entornos digitales, creación de contenidos digitales, Wordpress y analítica web, son algunas de las temáticas de los cursos de este apartado.

4. Educación artística y cultural

Desarrollar una visión creativa es la apuesta de la línea formativa de Arte y Cultura Digital. Por medio de este eje, podrá acceder a -en otras cosas- foros, talleres y exposiciones que construyen espacios de reflexión y diálogo, a través del arte, la tecnología, la ciencia y la educación que impulsan la creación artística.



Desde este eje de también se lanzó la iniciativa #RepensandoElMañana, la cual busca generar conversaciones a través de las redes sociales con entidades sin ánimo de lucro, empresas y público general del país, para ser un foro de pensamiento abierto y participativo capaz de analizar y reflexionar lo que está por venir, cómo será el mundo post COVID-19 y cómo podemos juntos construir la nueva normalidad.



De igual forma, en la Revista Telos se indexan artículos que responden a muchas de las cuestiones y retos que nos plantea la era digital, e invitan a reflexionar sobre cada uno de ellos.

5. Anímese a cambiar el mundo

Generar un impacto positivo en la sociedad desde casa sí es posible. Aproveche todo el potencial que tiene la tecnología para cambiar realidades al ingresar al portal de voluntariado de la Fundación Telefónica Movistar; allí, podrá jugar y divertirse con los ‘Juegos del bien’, una iniciativa donde voluntarios digitales (como usted) pueden aportar a diversas causas sociales.

6. ¿Qué necesita antes de comenzar?

Una conexión a internet estable y un computador o ‘smartphone’ bastan para acceder a los cursos virtuales de la Fundación Telefónica Movistar.



“Es importante que el estudiante, antes de iniciar el curso, indague sobre las características técnicas que requiere el programa. Por ejemplo, si es un curso donde las videollamadas y la interacción con otros estudiantes en tiempo real son sumamente necesarias, deberá contar con una conexión que soporte estos procesos”, afirma Mónica Hernández.



La directora de la Fundación Telefónica Movistar Colombia señala que las clases ‘online’ transcurren en un ambiente de independencia, por lo que el estudiante debe entender que la mayoría del esfuerzo recae en sí mismo.



Si bien la virtualidad permite eliminar muchas barreras respecto a la educación presencial (costos, desplazamiento, flexibilidad de horarios, acceso a experiencias y testimonios de cualquier lugar del mundo, etc.), este tipo de cursos requieren disciplina para que den frutos.

7. ¿Cómo inscribirse?

- Ingresa a www.fundaciontelefonica.co y haz ‘clic’ en el banner ‘Te acompañamos en digital’.

- Allí, podrás saber más acerca de las cuatro líneas formativas de la Fundación Telefónica Movistar. Selecciona la que más te guste.

- Conoce la amplia oferta de cursos gratuitos e identifica el que mejor se adapte a tus objetivos.

- Llena los datos de inscripción y espera en la bandeja de entrada de tu correo electrónico la confirmación para comenzar el curso.

- ¡Aporta a una sociedad cada día más conectada y solidaria sin salir de casa!